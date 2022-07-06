Команда Овечкина может избавиться от русского вратаря. Чем Самсонов не устраивает «Вашингтон»?

Одна из главных проблем клуба.

О вратарской проблеме «Кэпиталз» говорилось много еще до начала сезона. Тандем Ильи Самсонова и Витека Ванечека не выглядит монолитным, а в плей-офф болельщики снова в этом убедились. Оба голкипера стали ограниченно свободными агентами и вполне вероятно, что один из них покинет команду. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан недавно сообщал о том, что в межсезонье клуб изучит всевозможные варианты, а его основным приоритетом остается поиск вратаря-ветерана.

Годичное соглашение Самсонова с кэпхитом два миллиона долларов подошло к концу, а Ванечек обходился команде всего в 716 тысяч. «Я не генеральный менеджер, я игрок. Понятно, что я знаю этих ребят, мы дружим. Надеюсь, они останутся в команде, но это бизнес и произойти может все что угодно», — прокомментировал ситуацию Александр Овечкин. Однако одного желания капитана «Вашингтона» будет мало. Самсонов закончил серию первого раунда с «Флоридой» тремя поражениями при 13 пропущенных шайбах, а Ванечек и вовсе отражали лишь 86 процентов бросков в плей-офф .

«Оба наших вратаря были довольно хороши, но не великолепны. С их стороны было непостоянство и отсутствие стабильности. В течение года они то проявляли себя, то напротив, проваливались. И это вполне ожидаемо, учитывая то, что они не обладают большим опытом», — говорил Маклеллан после окончания сезона.

Проблемы «столичных» не ограничиваются лишь вратарями. Команде не хватает глубины состава, что доказала травма Тома Уилсона. Возможно, на прежний уровень уже никогда не вернется Никлас Бэкстрем, но при любых раскладах клубу просто необходимо что-то решать с последним рубежом. Ни Ванечек, ни Самсонов не могут похвастаться стабильность, и невозможно определить, кто же из них считается первым номером. По сути, в команде его просто нет. Известный инсайдер НХЛ Эллиот Фридман также высоко оценил вероятность обмена одного из голкиперов. На данный момент «Вашингтон» активно анализирует рынок и даже интересовался Джоном Гибсоном и Дарси Кемпером.

Возвращение Варламова

Однако в эти варианты верится с трудом, а вот потенциальный союз с Семеном Варламовым вполне может стать реальным. Как сообщает издание The Fourth Period, «Айлендерс» стремятся освободить место в платежной ведомости, а кэпхит россиянина составляет пять миллионов долларов. У 34-летнего Варламова остался один год действия контракта и вполне возможно, он сам не против дать своей карьере новый виток. Илья Сорокин четко дал понять, что готов к роли первого голкипера, а Семен может быть не против оказаться в клубе, где уже играл с 2008 по 2011 год.

Семен Варламов. Фото Global Look Press

«Островитяне» готовы найти ему сменщика за меньшие деньги, но о каких-либо конкретных вариантах обмена на сегодня не сообщается. При этом в дедлайн Варламовым интересовались «Вегас», «Колорадо», а недавно на горизонте появился еще и «Эдмонтон». Не стоит забывать, что в сложившейся ситуации Варламов может диктовать «Айлендерс» свои правила. В его контракте есть список из 16 команд, куда он не может быть обменян. Ветеран хоть и стал чаще подвергаться травмам, но он все еще в состоянии провести пару лет на высоком уровне. Тем более после работы с известным тренером Митчем Корном Семен стал играть разнообразней.

Самсонов хочет остаться в Америке

Что касается самого Самсонова, то, вероятно, он тоже был бы не против сменить обстановку. В «Вашингтоне» он уже неоднократно сталкивался с проблемами с дисциплиной, но руководство клуба продолжало ему доверять. Порой создается впечатление, что на Илью теперь давит двойной груз ответственности, который ему только мешает.

Возможно, начать все в новой команде и с чистого листа пошло бы ему на пользу. Однако, здесь уже решать клубу. На фоне слухов появились мнения, что Самсонов может вернуться в КХЛ, но в это абсолютно не верится. Илья не настолько плох, чтобы на его карьере в Северной Америке можно было ставить крест.

В «Металлурге» уже даже успели прокомментировать ситуацию. «Это маловероятно. Контракт заканчивается, но, по нашей информации, Самсонов хочет остаться в Америке», — сказал главный тренер магнитогорского клуба Илья Воробьев. К тому же, Маклеллан намекнул, что если на рынке не найдется подходящего варианта на роль первого номера «Вашингтона», то клуб может вернуться к варианту с дуэтом Самсонов-Ванечек. Но «столичным» лучше не наступать снова на те же грабли. После четырех подряд вылетов в первом раунде плей-офф «Кэпиталз» просто необходимы изменения и некоторые глобальные проблемы находятся на поверхности.