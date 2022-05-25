Панарин растворился в плей-офф. Но его команда нашла свою игру и сравняла счет в серии с фаворитом

«Рейнджерс» отыгрались с 0-2.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч

«Рейнджерс» — «Каролина» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Ватрано — 3 (бол., Копп, Фокс), 13:31 — 1:0. Фокс — 4 (Линдгрен, Копп), 15:42 — 2:0. Зибанежад — 5 (Линдгрен, Ватрано), 36:48 — 3:0. Терявяйнен — 3 (Ахо), 46:33 — 3:1. Копп — 5 (Строум), 51:10 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Раанта.

Штраф: 13 — 27.

Броски: 28 (12+8+8) — 31 (8+12+11).

Наши: Панарин (17.07/3/+2) — Свечников (15.59/3/0).

25 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 2-2.

После двух выездных матчей казалось, что положение дел «Рейнджерс» в серии против «Каролины» плачевное. У команды Жерара Галлана многое не получалось, а удача периодически издевательски отворачивалась от «бродвейцев». Все это выглядело так, словно изнуряющее противостояние с «Питтсбургом» забрало у ньюйоркцев все силы и везение. Однако на льду «Мэдисон-сквер-гарден» все заметно изменилось. «Рейнджерс» прибавили в атаке, стали лучше действовать на добиваниях и сегодня одержали победу во второй игре подряд.

Начало стартового периода получилось невероятно активным, что несвойственно для этой не самой зрелищной серии. Уже на первой минуте матча Игорю Шестеркину пришлось вступить в игру и совершить эффектное спасение после броска Бретта Пеше. В прошлой встрече российский голкипер «Рейнджерс» побил рекорд клуба 25-летней давности, сделав 339 сэйвов в десяти первых играх плей-офф, а сегодня сходу продемонстрировал, что не собирается сбавлять обороты. Количеством бросков его не напугаешь.

После опасного момента у своих ворот хозяева мгновенно активизировались, выдав очень мощный отрезок. «Бродвейцы» получили численный перевес и обрушили целый шквал атак. Две минуты игроки «Каролины» не могли выйти из собственной зоны и лишь действия Анти Раанты не позволили «Рейнджерс» открыть счет. У финского вратаря «Харрикейнз» было гораздо больше работы, чем у Шестеркина и уже к середине первого периода гости могли пропустить неоднократно. В одном из эпизодов Алексис Лафренье обокрал Джордана Стаала и убежал в контратаку, но Раанта спас ситуацию.

Alexis Lafreniere lifts the stick of the defender and gets in all alone but is robbed by Raanta on the breakaway, keeping the game scoreless#NYR | #LetsGoCanes pic.twitter.com/TUdMtsx4qu — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) May 24, 2022

И все-таки геройств голкипера «Каролины» оказалось недостаточно. «Рейнджерс» снова получили большинство, но в этот раз воспользовались преимуществом. Эндрю Копп выдал поперечную передачу на Фрэнка Ватрано и тот отличился в текущем плей-офф в третий раз. В нынешнем Кубке Стэнли «бродвейцы» здорово действуют в большинстве и с 26,9 процентами реализации уступают только «Колорадо» и «Сент-Луису». И даже когда не идет игра у Артемия Панарина, то остальные хоккеисты команды могут спокойно взять инициативу в свои руки и выдавать классные розыгрыши в неравных составах.

Этому большинству предшествовал жаркий эпизод. Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба применил жесткий силовой примем против Макса Доми, после чего форвард «Каролины» Стивен Лоренц решил отомстить за своего партнера. Продолжительной драки не получилось, но Труба с каждым сезоном наживает себе все больше врагов. К счастью, Доми во время падения не ударился головой об лед.

Хозяева давили соперника во всех компонентах и всего через две минуты после первого гола заслуженно упрочили свое преимущество. Крис Крайдер, ставший уже настоящей душой команды, здорово оставил шайбу в зоне атаки, несмотря на сломанную клюшку. Эндрю Копп и Райан Линдгрен поддержали розыгрыш и показалось, что второй стал автором шайбы, но бросок Линдгрена подправил Адам Фокс. Теперь он с 13 (4+9) очками лидирует в списке бомбардиров этого плей-офф среди защитников.

После перерыва «Каролина» немного прибавила и стала чаще напрягать Шестеркина. Один из бросков Мартина Нечаса угодил в штангу, а команда получила возможность разыграть большинство. Впрочем, с этим компонентом у «Харрикейнз» есть большие проблемы. С 11,6 процентами реализации команда Рода Бриндамора остается одной из худших по этому показателю в нынешней плей-офф. За две минуты большинства гости умудрились допустить четыре потери и едва не пропустили гол от Мики Зибанежада. В «Каролину» словно вселился дух «Флориды».

Шведский форвард «Рейнджерс» не дожал в меньшинстве, но в равных составах сумел все-таки огорчить Раанту. В третьем периоде «Ураганы» сумели лишить Шестеркина «сухаря», но камбэком в этот вечер даже не пахло. «Каролина» продолжает свою забавную серию, выигрывая все домашние матчи и постоянно проигрывая на выезде. Так что гол Теуво Теравяйнена ничего не решил для его команды. Очередной невзрачный матч провел форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников. Россиянин впервые в карьере не набрал очки в пяти играх плей-офф подряд. Сегодня он применил силовой против Филипа Хытила и потолкался с Алексисом Лафренье, но это не то, чего ждут от такого техничного игрока.

Еще один россиянин, а именно Артемий Панарин также ушел в тень. Сегодня он остался без очков, не реализовал выход один в ноль и пока откровенно проваливает серию. Возможно, форвард играет с травмой, которая не дает ему возможности показывать свой хоккей. В этом противостоянии на счету Артемия всего один набранный балл, но не стоит забывать, чей гол в овертайме седьмого матча с «Питтсбургом» стал решающим. Если бы не он, то на месте «Рейнджерс» сейчас вполне могли быть «Пингвинз». Серия переезжает в Роли и помощь Панарина его команде очень понадобится.