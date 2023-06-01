Побеждал в плей-офф команду Кучерова, в НХЛ был только ассистентом. Чем известен новый тренер Овечкина?

Рассказываем о Спенсере Карбери.

В среду «Вашингтон» объявил имя нового главного тренера, которым стал 41-летний Спенсер Карбери. На протяжении двух сезонов канадский специалист работал ассистентом Шелдена Кифа в «Торонто», и на этом его опыт в НХЛ заканчивается. Тем не менее можно сказать, что для «Кэпиталз» Карбери свой человек. Ранее Спенсер уже работал в системе клуба, а с 2018 по 2021 год тренировал «Херши» — фарм-клуб «Столичных» в АХЛ. Вероятно, это и послужило главным мотивом для руководства «Вашингтона».

«Мы очень рады назвать Спенсера нашим новым главным тренером. Он — один из лучших молодых специалистов, который добивался успехов на всех уровнях, на которых работал. Считаем, что лидерские качества Карбери, навыки коммуникации, умение развивать хоккеистов и знание нашей организации станут огромным преимуществом в его следующем шаге в тренерской карьере», — сказал генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан. Спенсер стал 20-м главным тренером в истории клуба.

В «Торонто» канадец отвечал за нападение и игру команды в большинстве. В его первый сезон «Листья» стали лучшими в НХЛ по реализации лишнего (27,3%), что на семь процентов выше, чем за год до этого. За два полных сезона с Карбери команда использовала 26,6% попыток большинства, и это второй показатель в лиге за этот период. Кроме того, при нем «Торонто» всегда попадал в топ-5 самых результативных команд лиги. В сезоне-2021/22 «Мэйпл Лифс» забили 277 голов (2-е место), а в минувшем чемпионате — 251 (4-е место).

Фото Global Look Press

До этого на протяжении десяти лет Карбери работал в различных минорных лигах Северной Америки. Большого признания он добился в АХЛ, где в роли главного тренера выиграл с «Херши» регулярный чемпионат. Тогда его признали лучшим тренером лиги, но вскоре вместо нового контракта он пошел на повышение в «Торонто». Болельщики «Вашингтона» давно хотели увидеть канадца у руля главной команды, ведь с ним работали такие молодые форварды, как Алексей Протас, Джо Снайвли, Коннор Макмайкл и многие другие.

У Спенсера неплохой опыт работы с молодежью, а ранее сообщалось, что на него претендовали «Анахайм» и «Рейнджерс». Самый длительный этап своей карьеры он провел в Лиге Восточного побережья (ECHL). На протяжении шести лет Карбери трудился не только главным тренером «Южной Каролины», но и директором клуба по хоккейным операциям. За это время канадец был признан в лиге тренером года, а также доводил команду до финала. В XXI веке только четыре специалиста были признаны лучшими тренерами сразу в ECHL и АХЛ.

Игровая карьера не задалась

«Для меня это огромная честь и привилегия — возглавить «Вашингтон». Хотел бы поблагодарить клуб за предоставленную мне возможность. С нетерпением жду возможности поработать с талантливыми игроками и развить существующую культуру побед», — скромно высказался о назначении сам Спенсер. Новый тренер мало чего добился в игровой карьере, но это может лишь помочь в плане мотивации заявить о себе на новом поприще. Тем более таких примеров в НХЛ достаточно. Как минимум Джон Купер не даст соврать.

Карбери играл на позиции форварда, но выше ECHL так и не поднялся. В 28 лет он закончил карьеру хоккеиста и уже через год попал в тренерский штаб «Южной Каролины». Кстати, эта команда тоже входит в структуру «Вашингтона», так что Спенсер стал первым главным тренером в истории клуба, который работал в системе «Кэпиталз» в ECHL, АХЛ, а затем возглавил и основную команду. В одном из интервью Карбери признался, что нынешний наставник «Колорадо» Джаред Беднар оказал на него наибольшее влияние. Под его руководством Спенсер успел отыграть один сезон.

«Все команды, где я работал, уделяют много внимания работе на обеих сторонах площадки. Это даже не подлежит обсуждению. Все решения должны приниматься очень быстро. В НХЛ нет много времени, чтобы подумать на площадке. Скорость, работа с шайбой и без нее — все это крайне важно. У нас будет определенная система игры. Она не слишком сложная, но необходимо обращать внимание на детали», — говорит 41-летний тренер. В четверг Карбери проведет первую пресс-конференцию в «Вашингтоне» и ответит на вопросы журналистов.