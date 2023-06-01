Побеждал в плей-офф команду Кучерова, в НХЛ был только ассистентом. Чем известен новый тренер Овечкина?
В среду «Вашингтон» объявил имя нового главного тренера, которым стал 41-летний Спенсер Карбери. На протяжении двух сезонов канадский специалист работал ассистентом Шелдена Кифа в «Торонто», и на этом его опыт в НХЛ заканчивается. Тем не менее можно сказать, что для «Кэпиталз» Карбери свой человек. Ранее Спенсер уже работал в системе клуба, а с 2018 по 2021 год тренировал «Херши» — фарм-клуб «Столичных» в АХЛ. Вероятно, это и послужило главным мотивом для руководства «Вашингтона».
«Мы очень рады назвать Спенсера нашим новым главным тренером. Он — один из лучших молодых специалистов, который добивался успехов на всех уровнях, на которых работал. Считаем, что лидерские качества Карбери, навыки коммуникации, умение развивать хоккеистов и знание нашей организации станут огромным преимуществом в его следующем шаге в тренерской карьере», — сказал генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан. Спенсер стал 20-м главным тренером в истории клуба.
В «Торонто» канадец отвечал за нападение и игру команды в большинстве. В его первый сезон «Листья» стали лучшими в НХЛ по реализации лишнего (27,3%), что на семь процентов выше, чем за год до этого. За два полных сезона с Карбери команда использовала 26,6% попыток большинства, и это второй показатель в лиге за этот период. Кроме того, при нем «Торонто» всегда попадал в топ-5 самых результативных команд лиги. В сезоне-2021/22 «Мэйпл Лифс» забили 277 голов (2-е место), а в минувшем чемпионате — 251 (4-е место).
До этого на протяжении десяти лет Карбери работал в различных минорных лигах Северной Америки. Большого признания он добился в АХЛ, где в роли главного тренера выиграл с «Херши» регулярный чемпионат. Тогда его признали лучшим тренером лиги, но вскоре вместо нового контракта он пошел на повышение в «Торонто». Болельщики «Вашингтона» давно хотели увидеть канадца у руля главной команды, ведь с ним работали такие молодые форварды, как Алексей Протас, Джо Снайвли, Коннор Макмайкл и многие другие.
У Спенсера неплохой опыт работы с молодежью, а ранее сообщалось, что на него претендовали «Анахайм» и «Рейнджерс». Самый длительный этап своей карьеры он провел в Лиге Восточного побережья (ECHL). На протяжении шести лет Карбери трудился не только главным тренером «Южной Каролины», но и директором клуба по хоккейным операциям. За это время канадец был признан в лиге тренером года, а также доводил команду до финала. В XXI веке только четыре специалиста были признаны лучшими тренерами сразу в ECHL и АХЛ.
Игровая карьера не задалась
«Для меня это огромная честь и привилегия — возглавить «Вашингтон». Хотел бы поблагодарить клуб за предоставленную мне возможность. С нетерпением жду возможности поработать с талантливыми игроками и развить существующую культуру побед», — скромно высказался о назначении сам Спенсер. Новый тренер мало чего добился в игровой карьере, но это может лишь помочь в плане мотивации заявить о себе на новом поприще. Тем более таких примеров в НХЛ достаточно. Как минимум Джон Купер не даст соврать.
Карбери играл на позиции форварда, но выше ECHL так и не поднялся. В 28 лет он закончил карьеру хоккеиста и уже через год попал в тренерский штаб «Южной Каролины». Кстати, эта команда тоже входит в структуру «Вашингтона», так что Спенсер стал первым главным тренером в истории клуба, который работал в системе «Кэпиталз» в ECHL, АХЛ, а затем возглавил и основную команду. В одном из интервью Карбери признался, что нынешний наставник «Колорадо» Джаред Беднар оказал на него наибольшее влияние. Под его руководством Спенсер успел отыграть один сезон.
«Все команды, где я работал, уделяют много внимания работе на обеих сторонах площадки. Это даже не подлежит обсуждению. Все решения должны приниматься очень быстро. В НХЛ нет много времени, чтобы подумать на площадке. Скорость, работа с шайбой и без нее — все это крайне важно. У нас будет определенная система игры. Она не слишком сложная, но необходимо обращать внимание на детали», — говорит 41-летний тренер. В четверг Карбери проведет первую пресс-конференцию в «Вашингтоне» и ответит на вопросы журналистов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|4.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|16
|21
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|10
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|17
|10
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96