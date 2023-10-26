Овечкин гонится еще за одним рекордом Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил во втором матче подряд

«Столичные» обыграли «Нью-Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 4:6 (0:3, 4:0, 0:3)

Голы: Манта — 1 (Протас), 6:37 — 0:1. Строум — 3 (Овечкин, Уилсон), 15:52 — 0:2. Милано — 1 (Оши, Кузнецов), 17:28 — 0:3. Тоффоли — 5 (Майер, Д. Хьюз), 24:31 — 1:3. Майер — 1 (Д. Хьюз, Тоффоли), 25:19 — 2:3. Хишир — 2 (Братт, Марино), 26:42 — 3:3. Тоффоли — 6 (Л. Хьюз, Д. Хьюз), 30:01 — 4:3. Строум — 4 (бол., Кузнецов, Карлсон), 40:18 — 4:4. Макмайкл — 2 (Манта, Бэкстрем), 42:09 — 4:5. Овечкин — 2 (п.в.), 58:25 — 4:6.

Вратари: Шмид (Ванечек, 20:00, 57:46 — 58:25, 58:29 — 59:46) — Шепард.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (2+14+6) — 25 (8+7+10).

Наши: — - Алексеев (9.41/1/+2), Кузнецов (24.20/2/-1), Овечкин (20.05/4/+2).

26 октября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16117 зрителей.

Единственный матч игрового дня в НХЛ получился очень ярким, вместив в себя массу голов и эмоций самого разного свойства. Но в роли несчастливого соучастника феерии, вопреки ожиданиям, оказался фаворит — «Нью-Джерси». Его фиаско получилось почти эпическим. Без помощи Александра Овечкина дело не обошлось.

Россиянин, в отличие от вчерашнего матча против «Торонто», не был самым заметным игроком своей команды. Он чаще искал передачами партнеров, чем швырял шайбу без передышки по чужим воротам — 4 против 14 бросков накануне. Зато «Вашингтон» победил, и свои 2 (1+1) очка его лидер набрал. Овечкин стал еще на шаг ближе к рекорду Уэйна Гретцки, забросив свою 824-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Другое достижение Великого должно пасть гораздо быстрее. У Гретцки — 56 голов в пустые ворота, у Овечкина — теперь 55.

До сегодняшнего матча с «Нью-Джерси» столичная команда представляла в целом жалкое зрелище, несмотря на отдельные положительные моменты. О каких личных достижениях рассуждать в такой ситуации?

Однако первый период «Вашингтон» провел блестяще, переиграв и уничтожив более статусного соперника по полной программе. Не выручивший «Девилз» вратарь Акира Шмид в перерыве был заменен. Ранее в сезоне «Кэпиталз» за 60 минут основного времени столько еще не забивали. Овечкин был хорош и принял участие в шикарной шайбе Дилана Строума. Похоже, похороны «Вашингтона» пока отменяются, ведь команда прибавляет и уже показала способность держать удары судьбы.

Разумеется, в игре «Кэпиталз» далеко не все гладко. Они вели 3:0 и умудрились растерять свое преимущество быстрее, чем белый человек, случайно попавший ночью в самый криминальный район какого-нибудь африканского города, под дулом пистолета лишается своих ценных вещей. Нынешний «Нью-Джерси» невероятно крутая и зрелищная команда. Она включилась на полные обороты и с видимой легкостью отыграла три шайбы, забив их в течение 2 минут и 21 секунды. Бедолага Хантер Шепард, недавний коллега нынешнего вратаря «Трактора» Зака Фукале по чемпионскому «Херши» в АХЛ, проводил на глазах своей мамы первый матч в НХЛ и остановить свою команду от падения не смог. Хотя кто бы на его месте справился с таким напором?

Звезда «Дьяволов» Джек Хьюз имеет все шансы по итогам этого сезона войти в пятерку лучших игроков лиги и котироваться на одном уровне с Коннором Макдэвидом, Леоном Драйзайтлем, Нэйтаном Маккинноном. У него на текущий момент 17 (4+13) очков в шести матчах! Почти каждая смена с его участием несла опасность для вратаря и обороны «Вашингтона».

«Нью-Джерси» моложе своего соперника, поэтому с учетом того, что обе команды проводили второй матч за два дня, должен был сохранить больше энергии на третий период. Хозяева, окрыленные успехом, словно забыли на него выйти. «Кэпиталз» всего за две с небольшим минуты сделали счет из 3:4 в 5:4 в свою пользу, а еще один их гол был отменен из-за офсайда после запроса тренерского штаба «Дьяволов». Несколько раз «Нью-Джерси» был близок к тому, чтобы забить, но ему не слишком везло в этот вечер. Пока один из главных фаворитов сезона играет только отрезками и остается в НХЛ единственной командой, которая не забивала первой в нынешнем чемпионате.