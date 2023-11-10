Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
Сезон НХЛ за месяц после старта привычно задал несколько трендов тем и историй, которые обсуждают и за которыми с интересом следят. Некоторые из них пройдут через всю регулярку и оправдают первое впечатление, другие окажутся вспышкой или пустышкой. Новые надежды или появившиеся опасения касаются перспектив клубов и отдельных игроков.
ESPN и автор сайта американской медиакомпании Грег Вышински выделили десять трендов. Наблюдения и вопросы после первого месяца по командам: сбой «Эдмонтона» в гонке за плей-офф, провал «Сан-Хосе» с потенциальным обновлением антирекорда для худших команд лиги, подъем «Детройта» в число претендентов на кубковую восьмерку, большинство «Нью-Джерси» способно стать лучшим в регулярке, доминирование «Бостона» на «Востоке», заход «Вегаса» на второе подряд чемпионство.
Два тренда касаются персонально двух российских звезд НХЛ. И эти вопросы могут стать сквозными для всего сезона.
Никита Кучеров выиграет гонку бомбардиров?
Вышински отмечает: когда «Тампа» перед стартом сезона потеряла Андрея Василевского из-за повреждения и операции как минимум до декабря, возникли серьезные сомнения, как команда Джона Купера отреагирует на ситуацию без подходящей замены основного вратаря. По-видимому, лучшим стало решение дать звездам атаки действовать так, будто они соревнуются в реалити-шоу шеф-поваров. Нападение «Лайтнинг» — в топ-3 по результативности в первый месяц регулярки.
Кучеров сейчас — самый яркий и продуктивный игрок нападения «Тампы». 30-летний форвард забил первый гол этого сезона НХЛ и оформил дубль в первом матче, забросил по две шайбы в трех играх из шести на старте. Никита мощно провел турне в Канаду в начале ноября — 11 (4+7) очков в Оттаве, Торонто и Монреале, после чего вышел на первое место списка бомбардиров лиги с 22 (10+12) очками в 13 матчах.
В сезоне-2022/23 Кучеров впервые за четыре года провел полноценный регулярный чемпионат и вошел в топ-3 бомбардиров с 113 очками, но отстал на 40 баллов от обладателя «Арт Росс Трофи» Коннора Макдэвида. Лучший игрок современности в начале этой регулярки получил повреждение, а «Эдмонтон» за месяц опустился на дно к «Сан-Хосе». У россиянина была возможность создать задел с другими звездами лиги, вместе с ним тройку бомбардиров месяца возглавили лидер «Ванкувера» Элиас Петтерссон и Артемий Панарин (собрал в «Рейнджерс» результативную серию со старта сезона).
Кучеров один раз выигрывал гонку бомбардиров: в сезоне-2018/19 форвард был признан самым ценным хоккеистом НХЛ, обновил национальный рекорд результативности и был лучшим ассистентом лиги — 128 очков (из них — 87 передач). Тогда 48 очков россиянин набрал в большинстве, при розыгрыше численного преимущества все эти годы он остается одним из самых опасных игроков. Уникальная техника, креативность и непредсказуемость, лазерный бросок не только из правого круга вбрасывания и многое другое делают неулыбчивого нападающего одним из тех, за кем с восторгом следят. Сейчас он доминирует в звене с центрфорвардом Брэйденом Пойнтом.
Если Куч не остановится и будет здоров, способен претендовать на «Арт Росс».
Александр Овечкин забьет меньше 30 голов?
Вышински отмечает: звездный капитан «Вашингтона» начал сезон с отставанием от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в 72 гола, после 10 матчей нового регулярного чемпионата дистанция до Великого в этой гонке сократилась всего до 70 шайб. Лишь два гола за одну восьмую регулярки после ее старта — нехарактерная статистика Овечкина, но все же не что-то экстраординарное для всей его выдающейся карьеры.
В сезоне-2008/09 Ови забил третий гол только в 12-м матче, зато закончил регулярный чемпионат с 56 шайбами в 79 играх (второй снайперский результат в карьере после рекордных 65). В сезоне-2012/13 после завершения локаута и возвращения из КХЛ российский снайпер провел третий гол в 11-м матче, в укороченной регулярке забросил 32 шайбы в 48 играх (пятый результат в карьере по среднему числу голов за матч — 0,67).
38-летний Овечкин в начале своего 19-го сезона в НХЛ собрал серии из матчей без голов и даже без попадания в створ ворот, но пока в его статистике бросков не видно глобального отклонения от предыдущих лет. Все нападение «Кэпиталз» на старте играло не очень результативно и было вторым с конца в лиге по голам — в среднем 1,90 в 10 матчах, а реализация большинства претендовала на худший показатель в истории клуба с начала отслеживания этого показателя — 9,7 процента.
В этом году на «Вашингтон» смотрели так, что главная забота всего клуба — гонка Овечкина за рекордом Гретцки. «Кэпиталз» после непопадания в Кубок Стэнли и смены тренера на старте этого сезона падали на дно Восточной конференции и стали ближе к уровню середняка у зоны плей-офф (в таком же направлении проследовали конкуренты из «Питтсбурга» при всей результативности Евгения Малкина).
Новый главный тренер «Столичных» Спенсер Карбери в том числе озабочен вопросом, как помочь капитану выглядеть лучше, особенно при розыгрыше численного преимущества. Менеджмент, болельщики, партнеры и сам форвард рассчитывают, что голов будет намного больше. Пока же Александр первым в истории НХЛ забил 300 голов в большинстве и в шаге от рекорда Гретцки по шайбам в пустые ворота (55 против 56), при возможности играет на партнеров и набрал 8 (2+6) очков в 8 матчах перед новым периодом засухи.
Ожидание: Овечкин вместе с «Вашингтоном» прибавит в проценте реализации бросков, капитан забьет больше прогнозируемых на данный момент 16 голов. И вероятность того, что суперснайпер не забросит 30 шайб, сейчас оценивается как 1 из 10. Русская машина должна скоро снова включиться в погоню за рекордом Гретцки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|5
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|6
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|23
|2
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|4
|Флорида
|12
|7
|5
|15
|5
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|6
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|7
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|13
|5
|8
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|11
|3
|23
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|13
|2
|11
|5
|10.11
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|5 : 2
|10.11
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 5
|10.11
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|2 : 5
|10.11
|03:30
|
Коламбус – Даллас
|2 : 5
|10.11
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|6 : 3
|10.11
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 1
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|3 : 4
|10.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|3 : 2
|10.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|13
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6