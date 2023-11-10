Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:30

Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ

Артем Агапов
редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Кучеров, Александр Овечкин.
Фото «СЭ»
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
1/3
Два главных вопроса первого месяца регулярного чемпионата.

Сезон НХЛ за месяц после старта привычно задал несколько трендов тем и историй, которые обсуждают и за которыми с интересом следят. Некоторые из них пройдут через всю регулярку и оправдают первое впечатление, другие окажутся вспышкой или пустышкой. Новые надежды или появившиеся опасения касаются перспектив клубов и отдельных игроков.

ESPN и автор сайта американской медиакомпании Грег Вышински выделили десять трендов. Наблюдения и вопросы после первого месяца по командам: сбой «Эдмонтона» в гонке за плей-офф, провал «Сан-Хосе» с потенциальным обновлением антирекорда для худших команд лиги, подъем «Детройта» в число претендентов на кубковую восьмерку, большинство «Нью-Джерси» способно стать лучшим в регулярке, доминирование «Бостона» на «Востоке», заход «Вегаса» на второе подряд чемпионство.

Два тренда касаются персонально двух российских звезд НХЛ. И эти вопросы могут стать сквозными для всего сезона.

Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Никита Кучеров выиграет гонку бомбардиров?

Вышински отмечает: когда «Тампа» перед стартом сезона потеряла Андрея Василевского из-за повреждения и операции как минимум до декабря, возникли серьезные сомнения, как команда Джона Купера отреагирует на ситуацию без подходящей замены основного вратаря. По-видимому, лучшим стало решение дать звездам атаки действовать так, будто они соревнуются в реалити-шоу шеф-поваров. Нападение «Лайтнинг» — в топ-3 по результативности в первый месяц регулярки.

Кучеров сейчас — самый яркий и продуктивный игрок нападения «Тампы». 30-летний форвард забил первый гол этого сезона НХЛ и оформил дубль в первом матче, забросил по две шайбы в трех играх из шести на старте. Никита мощно провел турне в Канаду в начале ноября — 11 (4+7) очков в Оттаве, Торонто и Монреале, после чего вышел на первое место списка бомбардиров лиги с 22 (10+12) очками в 13 матчах.

Никита Кучеров. Русский старт НХЛ: Кучеров забил первый гол нового сезона и начал с дубля!

В сезоне-2022/23 Кучеров впервые за четыре года провел полноценный регулярный чемпионат и вошел в топ-3 бомбардиров с 113 очками, но отстал на 40 баллов от обладателя «Арт Росс Трофи» Коннора Макдэвида. Лучший игрок современности в начале этой регулярки получил повреждение, а «Эдмонтон» за месяц опустился на дно к «Сан-Хосе». У россиянина была возможность создать задел с другими звездами лиги, вместе с ним тройку бомбардиров месяца возглавили лидер «Ванкувера» Элиас Петтерссон и Артемий Панарин (собрал в «Рейнджерс» результативную серию со старта сезона).

Кучеров один раз выигрывал гонку бомбардиров: в сезоне-2018/19 форвард был признан самым ценным хоккеистом НХЛ, обновил национальный рекорд результативности и был лучшим ассистентом лиги — 128 очков (из них — 87 передач). Тогда 48 очков россиянин набрал в большинстве, при розыгрыше численного преимущества все эти годы он остается одним из самых опасных игроков. Уникальная техника, креативность и непредсказуемость, лазерный бросок не только из правого круга вбрасывания и многое другое делают неулыбчивого нападающего одним из тех, за кем с восторгом следят. Сейчас он доминирует в звене с центрфорвардом Брэйденом Пойнтом.

Если Куч не остановится и будет здоров, способен претендовать на «Арт Росс».

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Александр Овечкин забьет меньше 30 голов?

Вышински отмечает: звездный капитан «Вашингтона» начал сезон с отставанием от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в 72 гола, после 10 матчей нового регулярного чемпионата дистанция до Великого в этой гонке сократилась всего до 70 шайб. Лишь два гола за одну восьмую регулярки после ее старта — нехарактерная статистика Овечкина, но все же не что-то экстраординарное для всей его выдающейся карьеры.

В сезоне-2008/09 Ови забил третий гол только в 12-м матче, зато закончил регулярный чемпионат с 56 шайбами в 79 играх (второй снайперский результат в карьере после рекордных 65). В сезоне-2012/13 после завершения локаута и возвращения из КХЛ российский снайпер провел третий гол в 11-м матче, в укороченной регулярке забросил 32 шайбы в 48 играх (пятый результат в карьере по среднему числу голов за матч — 0,67).

Александр Овечкин и&nbsp;Остон Мэттьюс у&nbsp;ворот Джозефа Уолла в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo; (1:4) в&nbsp;Вашингтоне 24&nbsp;октября. «Без паники». Овечкин забил знаковый гол, но «Вашингтон» остается аутсайдером

38-летний Овечкин в начале своего 19-го сезона в НХЛ собрал серии из матчей без голов и даже без попадания в створ ворот, но пока в его статистике бросков не видно глобального отклонения от предыдущих лет. Все нападение «Кэпиталз» на старте играло не очень результативно и было вторым с конца в лиге по голам — в среднем 1,90 в 10 матчах, а реализация большинства претендовала на худший показатель в истории клуба с начала отслеживания этого показателя — 9,7 процента.

В этом году на «Вашингтон» смотрели так, что главная забота всего клуба — гонка Овечкина за рекордом Гретцки. «Кэпиталз» после непопадания в Кубок Стэнли и смены тренера на старте этого сезона падали на дно Восточной конференции и стали ближе к уровню середняка у зоны плей-офф (в таком же направлении проследовали конкуренты из «Питтсбурга» при всей результативности Евгения Малкина).

Новый главный тренер «Столичных» Спенсер Карбери в том числе озабочен вопросом, как помочь капитану выглядеть лучше, особенно при розыгрыше численного преимущества. Менеджмент, болельщики, партнеры и сам форвард рассчитывают, что голов будет намного больше. Пока же Александр первым в истории НХЛ забил 300 голов в большинстве и в шаге от рекорда Гретцки по шайбам в пустые ворота (55 против 56), при возможности играет на партнеров и набрал 8 (2+6) очков в 8 матчах перед новым периодом засухи.

Ожидание: Овечкин вместе с «Вашингтоном» прибавит в проценте реализации бросков, капитан забьет больше прогнозируемых на данный момент 16 голов. И вероятность того, что суперснайпер не забросит 30 шайб, сейчас оценивается как 1 из 10. Русская машина должна скоро снова включиться в погоню за рекордом Гретцки.

Александр Овечкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
2
1
Читайте также
Медведев сообщил о полном доверии к работе Ротенберга в СКА
Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин перестает быть эгоистом, но «Вашингтон» это не спасает
Овечкин не может отличиться уже в пяти матчах НХЛ подряд
Овечкин: «Вашингтон» движется в правильном направлении»
Тренер «Вашингтона» Карбери – о результативности Овечкина: «Он не разучился забивать»
«Вашингтону» не нужны голы Овечкина для побед? Капитан остается без шайб уже четыре матча подряд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин идет на рекорд! Лидер «Рейнджерс» набирает очки 13 матчей подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 13 10 3 21
2 Каролина 13 8 5 16
3 Нью-Джерси 12 7 5 15
4 Айлендерс 12 5 7 13
5 Вашингтон 11 5 6 12
6 Питтсбург 12 6 6 12
7 Филадельфия 13 5 8 11
8 Коламбус 13 4 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 23
2 Детройт 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 6 8 16
4 Флорида 12 7 5 15
5 Торонто 13 6 7 14
6 Монреаль 13 6 7 14
7 Баффало 13 6 7 13
8 Оттава 12 5 7 10
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Колорадо 12 8 4 16
3 Виннипег 13 7 6 16
4 Сент-Луис 12 6 6 13
5 Аризона 13 6 7 13
6 Миннесота 13 5 8 12
7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 13 5 8 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 11 3 23
2 Ванкувер 13 10 3 21
3 Лос-Анджелес 13 8 5 19
4 Анахайм 12 7 5 14
5 Сиэтл 14 5 9 13
6 Калгари 12 4 8 9
7 Эдмонтон 12 2 10 5
8 Сан-Хосе 13 2 11 5
Результаты / календарь
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
10.11 03:00
Бостон – Айлендерс
5 : 2
10.11 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 1
10.11 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 3 : 5
10.11 03:00
Детройт – Монреаль
 2 : 3 ОТ
10.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 2 : 5
10.11 03:30
Коламбус – Даллас
 2 : 5
10.11 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 6 : 3
10.11 04:00
Сент-Луис – Аризона
 2 : 1
10.11 05:00
Колорадо – Сиэтл
 3 : 4
10.11 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 3 : 2
10.11 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 13 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 23
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 13 22
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 13 13
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 11
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 13 11
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 6 1.48
Тэтчер Демко

Тэтчер Демко

Ванкувер

 9 1.6
Новости
RSS RSS
Все новости