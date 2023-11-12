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Овечкин забил за один матч столько же, сколько за весь сезон до него. И повторил один из рекордов Гретцки!

Овечкин забросил 826 шайб в НХЛ и повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин празднует гол в ворота «Айлендерс».
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» забрался в зону плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Овечкин — 3 (Кузнецов), 9:18 — 0:1. Романов — 1 (Хорват), 19:17 — 1:1. Дауд — 1 (Обе-Кубель, Карлсон), 33:05 — 1:2. Протас — 1 (Филлипс, Макмайкл), 39:20 — 1:3. Овечкин — 4 (п.в., Маленстин, Сандин), 59:57 — 1:4.
Вратари: Варламов (56:39 — 59:57) — Шепард.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 37 (12+9+16) — 28 (7+15+6).
Наши: Романов (21.51/4/0) — Алексеев (13.52/0/0), Кузнецов (19.39/1/+1), Овечкин (18.09/5/+2).
12 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 16519

К игре с «Айлендерс» Овечкин подходил с серией без голов в 6 матчей. Всего на его счету в 12 играх сезона было две шайбы, причем одна из них была заброшена с пятака при счете 0:4, а вторая — в пустые ворота.

Несмотря на то, что Овечкин в целом выглядел неплохо, фанатов «Вашингтона» и персональных поклонников российского форварда начало пугать отсутствие голов из привычного офиса и слабая реализация — лишь 4,2% бросков в створ завершились голами. В последних сезонах этот показатель составлял примерно 14-15%.

«Он не разучился забивать. Мы будем искать, как ему помочь. Это обязательно произойдет. Есть несколько вещей, которые он бы мог делать лучше без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы поговорили об этом», — рассказывал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

В матче с «Айлендерс» гола Овечкина ждать долго не пришлось. Уже на 10-й минуте Евгений Кузнецов вчистую выиграл вбрасывание и скинул шайбу на Ови, который наконец-то продемонстрировал свой бросок.

В конце периода «Айлендерс» усилиями Александра Романова и вратаря «Вашингтона» Хантера Шепарда счет сравняли. Голкипер «Кэпиталз» неудачно сыграл на выходе, подарив шайбу Бо Хорвату. Тот скинул назад, и Романову осталось только попасть по пустым воротам.

Длительное время пара обороны Романов — Пулок была единственной в НХЛ, при которой на льду не было ни одной заброшенной шайбы (ни в ворота «Айлендерс», ни в ворота соперников). Впрочем, вряд ли это удивительно, учитывая, что дедушка российского защитника — Зинэтула Билялетдинов.

Второй период матча остался за «Вашингтоном». Сначала Ник Дауд лишил Семена Варламова шансов попасть в рубрику «сэйв недели», по-бейсбольному добив шайбу после броска Обе-Кубеля.

На последней минуте периода с пятака шайбу в ворота Варламова отправил Алексей Протас — это первый гол белорусского форварда в сезоне. Всего на счету Протаса уже 4 (1+3) очка в 12 матчах.

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В третьем периоде «Айлендерс» старались создавать моменты, но Шепард больше не ошибался. Эта игра стала второй в карьере для 28-летнего вратаря. Дебютировал в НХЛ Шепард в конце октября в матче против «Нью-Джерси». Та встреча завершилась победой «Кэпиталз» 6:4.

При этом заключительный отрезок матча также не обошелся без гола в концовке. Овечкин вновь вышел на лед в самый ответственный момент игры, и за несколько секунд до конца получил шайбу под гол в пустые ворота. До рекорда Гретцки осталось 68 шайб. И Александр сравнялся с другим рекордом Великого, по голам в пустые ворота — по 56.

Продолжает настораживать у «Вашингтона» слабая реализация большинства — лишь 8,1%. Хуже во всей лиге только у «Сент-Луиса» — 2,9%. Шансов проверить спецбригаду в игре с «Айлендерс» толком не было — «Кэпиталз» провели в большинстве всего 2 минуты.

После этой игры «Вашингтон» забрался в зону плей-офф. Кажется, команду Овечкина зря списали со счетов еще перед началом сезона.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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