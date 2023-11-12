Овечкин забил за один матч столько же, сколько за весь сезон до него. И повторил один из рекордов Гретцки!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Овечкин — 3 (Кузнецов), 9:18 — 0:1. Романов — 1 (Хорват), 19:17 — 1:1. Дауд — 1 (Обе-Кубель, Карлсон), 33:05 — 1:2. Протас — 1 (Филлипс, Макмайкл), 39:20 — 1:3. Овечкин — 4 (п.в., Маленстин, Сандин), 59:57 — 1:4.
Вратари: Варламов (56:39 — 59:57) — Шепард.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 37 (12+9+16) — 28 (7+15+6).
Наши: Романов (21.51/4/0) — Алексеев (13.52/0/0), Кузнецов (19.39/1/+1), Овечкин (18.09/5/+2).
12 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 16519
К игре с «Айлендерс» Овечкин подходил с серией без голов в 6 матчей. Всего на его счету в 12 играх сезона было две шайбы, причем одна из них была заброшена с пятака при счете 0:4, а вторая — в пустые ворота.
Несмотря на то, что Овечкин в целом выглядел неплохо, фанатов «Вашингтона» и персональных поклонников российского форварда начало пугать отсутствие голов из привычного офиса и слабая реализация — лишь 4,2% бросков в створ завершились голами. В последних сезонах этот показатель составлял примерно 14-15%.
«Он не разучился забивать. Мы будем искать, как ему помочь. Это обязательно произойдет. Есть несколько вещей, которые он бы мог делать лучше без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы поговорили об этом», — рассказывал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
В матче с «Айлендерс» гола Овечкина ждать долго не пришлось. Уже на 10-й минуте Евгений Кузнецов вчистую выиграл вбрасывание и скинул шайбу на Ови, который наконец-то продемонстрировал свой бросок.
В конце периода «Айлендерс» усилиями Александра Романова и вратаря «Вашингтона» Хантера Шепарда счет сравняли. Голкипер «Кэпиталз» неудачно сыграл на выходе, подарив шайбу Бо Хорвату. Тот скинул назад, и Романову осталось только попасть по пустым воротам.
Длительное время пара обороны Романов — Пулок была единственной в НХЛ, при которой на льду не было ни одной заброшенной шайбы (ни в ворота «Айлендерс», ни в ворота соперников). Впрочем, вряд ли это удивительно, учитывая, что дедушка российского защитника — Зинэтула Билялетдинов.
Второй период матча остался за «Вашингтоном». Сначала Ник Дауд лишил Семена Варламова шансов попасть в рубрику «сэйв недели», по-бейсбольному добив шайбу после броска Обе-Кубеля.
На последней минуте периода с пятака шайбу в ворота Варламова отправил Алексей Протас — это первый гол белорусского форварда в сезоне. Всего на счету Протаса уже 4 (1+3) очка в 12 матчах.
В третьем периоде «Айлендерс» старались создавать моменты, но Шепард больше не ошибался. Эта игра стала второй в карьере для 28-летнего вратаря. Дебютировал в НХЛ Шепард в конце октября в матче против «Нью-Джерси». Та встреча завершилась победой «Кэпиталз» 6:4.
При этом заключительный отрезок матча также не обошелся без гола в концовке. Овечкин вновь вышел на лед в самый ответственный момент игры, и за несколько секунд до конца получил шайбу под гол в пустые ворота. До рекорда Гретцки осталось 68 шайб. И Александр сравнялся с другим рекордом Великого, по голам в пустые ворота — по 56.
Продолжает настораживать у «Вашингтона» слабая реализация большинства — лишь 8,1%. Хуже во всей лиге только у «Сент-Луиса» — 2,9%. Шансов проверить спецбригаду в игре с «Айлендерс» толком не было — «Кэпиталз» провели в большинстве всего 2 минуты.
После этой игры «Вашингтон» забрался в зону плей-офф. Кажется, команду Овечкина зря списали со счетов еще перед началом сезона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|6
|Айлендерс
|13
|5
|8
|13
|7
|Филадельфия
|14
|6
|8
|13
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|3
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|4
|Флорида
|13
|8
|5
|17
|5
|Монреаль
|14
|7
|7
|16
|6
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|13
|9
|4
|19
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|14
|10
|4
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|13
|7
|6
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|14
|2
|12
|5
|12.11
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|12.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|12.11
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|- : -
|12.11
|03:00
|
Оттава – Калгари
|- : -
|12.11
|03:30
|
Питтсбург – Баффало
|- : -
|12.11
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|12.11
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|12.11
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|12.11
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|12.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|- : -
|12.11
|21:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|14
|25
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|15
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76