Кузнецов ответил на критику тренера дублем, но где Овечкин? Капитан «Вашингтона» никак не может забить

«Столичные» взяли важные два очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Обе-Кубель — 1 (Сандин, Милано), 10:22 — 0:1. Маленстин — 1 (Обе-Кубель, Фехервари), 10:37 — 0:2. Кузнецов — 2 (Уилсон, Овечкин), 26:34 — 0:3. Майер — 4 (Маклеод, Марино), 47:13 — 1:3. Мерсер — 2 (Тоффоли, Шмид), 49:12 — 2:3. Кузнецов — 3 (п.в., Джохансен, Уилсон), 58:09 — 2:4.

Вратари: Ванечек (Шмид, 10:37, 57:55 — 58:09, 58:21) — Линдгрен (3:30 — 4:18, 51:43 — 51:49).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (2+11+13) — 25 (12+6+7).

Наши: — - Кузнецов (23.06/3/+1), Овечкин (21.19/3/+1).

11 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

«Кузи потерял позицию. Он погнался за ним по льду и проиграл забег. Если ты собираешься гнаться за соперником, ты просто не можешь позволить обойти себя. Его обошли», — обрушился с критикой на своего центрфорварда главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча с «Флоридой» (3:4 ОТ).

Прилетело от коуча Кузнецову за гол Сэма Райнхарта в овертайме, где нападающий проиграл забег канадцу и позволил ему вылезти на пятак.

Но сегодня челябинский мастер собрался и ответил на разнос от тренера голевым дублем, который в гостевом матче с «Нью-Джерси» принес «Кэпс» важную победу над конкурентом по Столичному дивизиону.

«Вашингтон» начал встречу в Нью-Арке с позиции силы и вполне себе доминировал на протяжении первого периода. Уже на 11-й минуте гости организовали дуплет в ворота Витека Ванечека, отправив своего бывшего голкипера голами Николя Обе-Кубеля и Бека Маленстина, которые разделили всего 15 секунд. Кстати, для франкофона, вернувшегося из «Херши», сегодняшний матч стал первым в сезоне за основную команду.

Во втором периоде «Столичным» пришлось посложнее. Однако из него они вновь вышли победители благодаря нескольким спасениям от Чарли Линдгрена и голу Кузнецова. Состоялся он не без участия Овечкина. Во время позиционной атаки «Девилз» Александр пытался просто вывести шайбу из своей зоны, но в итоге запустил к чужим воротам Тома Уилсона, который подарил гол 92-му номеру «Кэпс». Этот ассист позволил Великой Восьмерке, ушедшей на оставшуюся половину игры в тень, отличиться набранным очком впервые с 30 октября.

Однако в середине заключительной двадцатиминутки «Кэпиталз» были близки к тому, чтобы провалить игру и дать хозяевам отыграться, создав себе проблемы на ровном месте. На 48-й минуте они проспали добивание от Тимо Майера — причем в этом моменте минус в показатель полезности заработал Кузнецов, не сумевший помешать швейцарцу нанести бросок на пару с Расмусом Сандином.

А еще через пару смен «Вашингтон» вновь провалился на собственном пятаке и позволил Доусону Мерсеру замкнуть пас Тайлера Тоффоли практически в пустые ворота. К счастью, после того как поймавшие кураж «Дьяволы» чудом не забросили третью шайбу, «Столичным» удалось прийти в себя после неприятной двоечки, подкрутить игру в обороне и довести дело до победы, окончательно решив вопросы шайбой Кузнецова в пустые ворота.

И благодаря классному попаданию из-за собственной лицевой уральский мастер обогнал по количеству голов в сезоне своего капитана, который никак не может забросить свою третью шайбу. От очередной порции разговоров про свернувшую не туда погоню Овечкину не отделаться. Зато он точно может порадоваться за команду, которая теперь отстает от зоны плей-офф всего на одно очко.

По-настоящему расстраивать должно лишь то, что по ходу матча у «Кэпиталз» досрочно отправились в раздевалку Расмус Сандин и Мартин Фехервари. Если первый выбыл из игры за пару минут до ее окончания, попав в «коробочку» от соперника, то второй и вовсе не вышел на третий период из-за загадочного повреждения верхней части тела.

Сейчас травмы двух защитников из топ-4 могут стать для команды Карбери настоящей катастрофой. В лазарете «Кэпс» уже есть Тревор ван Римсдайк, получивший травму в матче с «Коламбусом», а новичок Джоэль Эдмундсон все еще находится в долгосрочном списке травмированных, несмотря на снятие тренировочных ограничений. Нужно ли говорить, что очередные потери могут окончательно прибить и без того хлипкую оборону «Вашингтона»?