Ужас Овечкина: свой вратарь пропустил все, что летело в створ, в атаке ничего не получалось
Трехматчевая победная серия «Вашингтона» могла ввести кого-то в заблуждение. Но от игры к игры по ходу этой серии «Столичные» выглядели все хуже. В последнем матче с совсем безнадежным «Сан-Хосе» (единственная команда, которая еще не выигрывала в этом сезоне) Александр Овечкин и партнеры не могли забить на протяжении первых двух периодов!
Что бросается в глаза в игре «Вашингтона», так это очень низкие скорости. Кажется, из ведущих игроков только центр первой тройки Дилан Строум может бежать в контратаку и на ускорениях убегать от защитников. Пытается создавать моменты Евгений Кузнецов, креатива ему не занимать, но партнеры просто не понимают его. И не успевают. Да и сам Кузнецов порой принимает на льду такие решения, что хочется схватиться за голову.
Начался матч против «Айлендерс» для «Вашингтона» просто ужасно — соперник забил первым же броском! Защитник Пулок бросил от синей линии, Овечкин не успел накрыть шайбу, и вратарь «Кэпиталз» Кюмпер не увидел момента броска из-за спин игроков.
Удивительно, но Кюмпер простоял «холодным» весь первый период: за стартовые 20 минут матча «Айлендерс» нанесли всего два броска. И оба оказались точными! Хольмстрем с Фашингом убежали в контратаку и мастерски переиграли соперников.
Бросали игроки «Вашингтона» намного чаще, но хорошие моменты появлялись только в большинстве. Один из них был у Овечкина, но уж слишком бесхитростно капитан «Столичных» пытался пробить бывшего одноклубника Варламова. Российский вратарь смирился с ролью бэкапа Ильи Сорокина в «Айлендерс», но в этой самой роли он один из лучших в лиге. Что и подтвердил в матче в столице США.
Основной вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер, видимо, совсем замерз в воротах без работы и на пятом броске пропустил третью шайбу в матче. Брок Нельсон, уже заваливаясь, бросил в ближний угол, но Кемпер зачем-то начал перемещаться, и шайба влетела в сетку.
Шансы на камбэк, казалось бы, появились в третьем периоде. «Вашингтон» начал запирать соперника в зоне и даже забил — после броска Карлсона Варламов неудачно отбил шайбу в Оши, от которого та отскочила в сетку. Но американец находился во вратарской, и после видеопросмотра арбитры решили, что была помеха вратарю.
«Вашингтон» заменил вратаря на шестого полевого игрока еще за три с половиной минуты до конца третьего периода, но ни к чему хорошему это не привело. Овечкину все так же не давали бросать, а в одном моменте, когда он был свободен, Карлсон сделал неудобную передачу, которая потребовала времени, чтобы обработать шайбу — за это время соперник успел приблизиться.
Овечкин провел абсолютно худший для себя матч по показателю полезности — «минус 3» сегодня обнулили его «плюс 3», собранные за восемь предыдущих игр. К тому же, у капитана «Вашингтона» просто ничего не получалось впереди — долго работавший с ним вместе главный тренер «Айлендерс» Ламберт нашел ключ к легендарному снайперу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|10
|4
|6
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Баффало
|10
|5
|5
|10
|7
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|2
|Даллас
|8
|6
|2
|13
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Аризона
|9
|4
|5
|9
|5
|Нэшвилл
|9
|4
|5
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Ванкувер
|9
|6
|3
|13
|3
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|3.11
|02:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|3.11
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|- : -
|3.11
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|- : -
|3.11
|02:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|3.11
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|- : -
|3.11
|02:00
|
Бостон – Торонто
|- : -
|3.11
|03:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|- : -
|3.11
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|- : -
|3.11
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|3.11
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|3.11
|05:00
|
Аризона – Монреаль
|- : -
|3.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|9
|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|И
|Г
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|10
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|2
|1.51