Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:45

Ужас Овечкина: свой вратарь пропустил все, что летело в створ, в атаке ничего не получалось

«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
3 ноября. Вашингтон — Айлендерс — 0:3.
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» дома без шансов проиграл «Айлендерс».

Трехматчевая победная серия «Вашингтона» могла ввести кого-то в заблуждение. Но от игры к игры по ходу этой серии «Столичные» выглядели все хуже. В последнем матче с совсем безнадежным «Сан-Хосе» (единственная команда, которая еще не выигрывала в этом сезоне) Александр Овечкин и партнеры не могли забить на протяжении первых двух периодов!

Что бросается в глаза в игре «Вашингтона», так это очень низкие скорости. Кажется, из ведущих игроков только центр первой тройки Дилан Строум может бежать в контратаку и на ускорениях убегать от защитников. Пытается создавать моменты Евгений Кузнецов, креатива ему не занимать, но партнеры просто не понимают его. И не успевают. Да и сам Кузнецов порой принимает на льду такие решения, что хочется схватиться за голову.

Начался матч против «Айлендерс» для «Вашингтона» просто ужасно — соперник забил первым же броском! Защитник Пулок бросил от синей линии, Овечкин не успел накрыть шайбу, и вратарь «Кэпиталз» Кюмпер не увидел момента броска из-за спин игроков.

Удивительно, но Кюмпер простоял «холодным» весь первый период: за стартовые 20 минут матча «Айлендерс» нанесли всего два броска. И оба оказались точными! Хольмстрем с Фашингом убежали в контратаку и мастерски переиграли соперников.

Бросали игроки «Вашингтона» намного чаще, но хорошие моменты появлялись только в большинстве. Один из них был у Овечкина, но уж слишком бесхитростно капитан «Столичных» пытался пробить бывшего одноклубника Варламова. Российский вратарь смирился с ролью бэкапа Ильи Сорокина в «Айлендерс», но в этой самой роли он один из лучших в лиге. Что и подтвердил в матче в столице США.

Основной вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер, видимо, совсем замерз в воротах без работы и на пятом броске пропустил третью шайбу в матче. Брок Нельсон, уже заваливаясь, бросил в ближний угол, но Кемпер зачем-то начал перемещаться, и шайба влетела в сетку.

Шансы на камбэк, казалось бы, появились в третьем периоде. «Вашингтон» начал запирать соперника в зоне и даже забил — после броска Карлсона Варламов неудачно отбил шайбу в Оши, от которого та отскочила в сетку. Но американец находился во вратарской, и после видеопросмотра арбитры решили, что была помеха вратарю.

«Вашингтон» заменил вратаря на шестого полевого игрока еще за три с половиной минуты до конца третьего периода, но ни к чему хорошему это не привело. Овечкину все так же не давали бросать, а в одном моменте, когда он был свободен, Карлсон сделал неудобную передачу, которая потребовала времени, чтобы обработать шайбу — за это время соперник успел приблизиться.

Овечкин провел абсолютно худший для себя матч по показателю полезности — «минус 3» сегодня обнулили его «плюс 3», собранные за восемь предыдущих игр. К тому же, у капитана «Вашингтона» просто ничего не получалось впереди — долго работавший с ним вместе главный тренер «Айлендерс» Ламберт нашел ключ к легендарному снайперу.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
1
0
Читайте также
В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля
Сквош был включен в программу Олимпиады-2028
Семью мигрантов выдворят из РФ после избиения их ребенком школьника
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
«Сбер» повысил размер минимальной ставки по базовым ипотечным программам до 15,6%
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скандал в НХЛ: «Оттаву» жестко наказали за разгильдяйство при обмене российского нападающего
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 9 7 2 14
2 Каролина 10 6 4 12
3 Нью-Джерси 8 5 3 11
4 Айлендерс 8 4 4 10
5 Вашингтон 8 4 4 9
6 Филадельфия 10 4 6 9
7 Коламбус 9 3 6 8
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 17
2 Детройт 10 6 4 13
3 Монреаль 9 5 4 12
4 Торонто 9 5 4 11
5 Тампа-Бэй 9 4 5 11
6 Баффало 10 5 5 10
7 Флорида 8 4 4 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 9 7 2 14
2 Даллас 8 6 2 13
3 Виннипег 9 4 5 10
4 Аризона 9 4 5 9
5 Нэшвилл 9 4 5 8
6 Миннесота 9 3 6 8
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 9 1 19
2 Ванкувер 9 6 3 13
3 Лос-Анджелес 9 5 4 12
4 Анахайм 10 6 4 12
5 Сиэтл 10 3 7 8
6 Эдмонтон 8 2 6 5
7 Калгари 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 02:00
Оттава – Лос-Анджелес
 - : -
3.11 02:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
3.11 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 - : -
3.11 02:00
Детройт – Флорида
 - : -
3.11 02:00
Вашингтон – Айлендерс
- : -
3.11 02:00
Бостон – Торонто
 - : -
3.11 03:00
Миннесота – Нью-Джерси
 - : -
3.11 04:00
Эдмонтон – Даллас
 - : -
3.11 05:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
3.11 05:00
Вегас – Виннипег
 - : -
3.11 05:00
Аризона – Монреаль
 - : -
3.11 05:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 8 18
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 9 16
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 9 15
И Г
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 10 9
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 10 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 10 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

2 1.51
Новости
RSS RSS
Все новости