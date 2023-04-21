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«Рейнджерс» неудержимы в плей-офф. Тарасенко и Кейн тащат команду во второй раунд

Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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21 апреля. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5. Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
У «Нью-Джерси» мало шансов затянуть серию.

«Рейнджерс» неожиданно легко разобрались с «Нью-Джерси» в первом матче серии. «Девилз» ничем не удивили соперника, который быстро вскрыл проблемы неопытной команды, прыгнувшей выше головы в регулярном чемпионате. «Дьяволы» провалили большинство и впустую потратили четыре удаления. Ньюйоркцы, напротив, рационально отнеслись к полученным шансам и забросили пять шайб. Блистательный Игорь Шестеркин переиграл нестабильного Витека Ванечека. Во втором матче неудачный сценарий повторился для «Нью-Джерси» — не покидает мысль, что команда не переключила внутренний тумблер на режим плей-офф.

Казалось, за первый период «Девилз» наладили компоненты, мешающие команде в матче номер один. Хозяева выдержали стартовый натиск «Рейнджерс», отбились в меньшинстве и сами реализовали удаление соперника. Единственный гол в прошлой игре «Дьяволам» пришел с буллита, который использовал Джек Хьюз. Сегодня удалось впервые в серии забить с игры. Настырный Эрик Хаула, вспомнив, что все золото нападающих спрятано под воротами, выиграл борьбу на пятаке и протолкнул выпавшую из амуниции Шестеркина шайбу за ленточку. Однако этот гол не пошатнул «Рейнджерс».

Пропустивший пять шайб в прошлой игре Ванечек безупречно действовал сегодня до 26-й минуты. Чех выручил команду в первом периоде, особенно в концовке, когда «Рейнджерс», получив большинство, навалились на ворота «Девилз». Во втором отрезке ньюйоркцы повысили скорости, что помогало закрывать соперника в зоне и ловить на позиционных розыгрышах. За четыре минуты гости перевернули игру и усложнили положение «Дьяволов». Возвращение «Рейнджерс» началось с гола Владимира Тарасенко. Сибирский танк получил свободный лед и роскошно приложился с кистей.

«Нью-Джерси» вчистую проиграли собственный пятак. Вторая и третья шайбы в ворота хозяев влетели после грамотных действий перед воротами Криса Крайдера. Оба раза американцу ассистировал Патрик Кейн. Сначала Крайдер подставил клюшку под бросок 88 номера, затем тонко переправил шайбу после хитрой передачи. «Девилз» неожиданно рассыпались и давали гостям чересчур много свободы в своей зоне.

Проигранный пятак — только полбеды. «Дьяволы» заработали два необязательных удаления, которые ньюйоркцы ловко реализовали. По серии «Рейнджерс» вчистую превосходят соперника в эффективности спецбригад. В каждом матче команда Жерара Галлана забросила по две шайбы в большинстве. Тренерскому штабу Линди Раффа будет о чем подумать перед третьей игрой.

«Дьяволам» не получилось избежать сценария первого проигранного матча. Наставник «Нью-Джерси» пробовал точечно менять звенья. Ощутимого эффекта перестановки не принесли. Окончательно приговорил хозяев забросивший четвертую шайбу Кейн. «Рейнджерс» подловили «Девилз» на контратаке. Патрик отобрал шайбу, выскочил к воротам и эталонно разобрался с Ванечеком. Хоккеисты, приобретенные «бродвейцами» перед дедлайном, превосходно проводят плей-офф. Уже деморализованных «Дьяволов» Каапо Какко прибил пятым голом.

«Нью-Джерси» сегодня уже ничего не светило, но обреченно доигрывать матч команда не собиралась. Огня концовке добавила драка Майкла Маклеода и Брэйдена Шнайдера. Судьи успокаивали разбушевавшихся хоккеистов удалениями до конца игры.

Единичные потасовки разбавили концовку, которая превратилась в формальность. «Рейнджерс» на выезде сделали солидную заявку на проход во второй раунд. Не стал бы преждевременно списывать «Девилз», но перед третьим матчем Линди Рафф должен придумать, чем удивить соперника. Задумки тренера на домашние игры не сработали. Ньюйоркцы заслуженно забрали две победы. Плей-офф для «Девилз» может закончиться очень быстро.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Флорида
0 - 0
1 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
1 - 1
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
1 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
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0 - 0
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Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
21.04 02:00
Торонто – Тампа-Бэй
 7 : 2
21.04 02:30
Нью-Джерси – Рейнджерс
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Колорадо – Сиэтл
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Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 2 6
Адам Фокс

Адам Фокс

Рейнджерс

 2 6
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 2 5
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 2 4
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 2 4
Джон Таварес

Джон Таварес

Торонто

 2 3
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 2 1.00
Филипп Грубауэр

Филипп Грубауэр

Сиэтл

 1 1.00
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 1 1.00
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