Феноменальный Шестеркин привел «Рейнджерс» к победе! Пока команда выглядит неудержимой
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Голы: Тарасенко — 1 (Миллер, Панарин), 4:58 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Фокс, Панарин), 9:30 — 0:2. Линдгрен — 1 (Фокс, Хытил), 36:57 — 0:3. Крайдер — 2 (бол., Фокс, Кейн), 51:07 — 0:4. Д. Хьюз — 1 (буллит), 57:14 — 1:4. Хытил — 1 (п.в., Какко, Фокс), 58:02 — 1:5.
Вратари: Ванечек (57:33 — 58:02) — Шестеркин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (7+8+13) — 23 (10+8+5).
Наши: — - Панарин (16.13/3/+1), Тарасенко (11.46/2/+1).
19 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
Перед первым матчем немного удивляло, что «Нью-Джерси» считался небольшим фаворитом. Понятно, что «Дэвилз» стартуют дома, но команда без кубкового опыта вряд ли может быть предпочтительнее прошлогодних финалистов конференции. К тому же, преимущество во вратарской линии «Рейнджерс» существенно — один из лучших вратарей лиги Игорь Шестеркин против нестабильного чеха Витека Ванечека.
Винить Ванечека в первом голе гостей точно не стоит: Владимир Тарасенко бросал с близкого расстояния, и среагировать на такую пулю от российского снайпера было нереально.
В первом и втором голах «Рейнджерс» поучаствовал Артемий Панарин, который за время игры в Нью-Йорке не блистал в плей-офф. В завершающей фазе атак Панарин не участвовал, но попал в протокол благодаря вторым передачам. Что ж, шайбу до Фокса еще надо было довести.
По ходу регулярки не раз доводилось слышать, что Шестеркин в этом сезоне сбавил — в списке главных претендентов на «Везина Трофи» его нет. Но это ли главная цель российского вратаря, уже бравшего этот приз в прошлом году? В первом матче серии против «Нью-Джерси» Шестеркин сыграл феноменально.
Утыкаясь в стену, хозяева сникли и во втором периоде пропустили еще один гол. А окончательно из деморализовал эффектный сэйв Шестеркина после броска Палата.
Вскоре Крайдер оформил дубль, и оставшуюся часть матча можно было и не доигрывать. Стоит отметить при этом аж четыре голевые передачи Адама Фокса — лучший защитник «Рейнджерс» был горяч.
«Рейнджерс» выглядят командой без слабых сторон: уже очевидно, что приобретения Кейна и Тарасенко по ходу сезона мощно усилили нападение. В обороне есть монстр-пакмувер Фокс и несколько крепких защитников вроде Миллера, который получил шайбой в лицо во время матча, но вернулся на лед. Ну и Шестеркин. А «Нью-Джерси» рискует остаться красивой командой для регулярки.
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|19.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|19.04
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 7
|19.04
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|19.04
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -