Самая огненная серия Кубка Стэнли: «Торонто» ответил «Тампе» разгромом!
После унизительных 3:7 в стартовом матче первого раунда с «Тампой» и опустевших за 13 минут до финальной сирены трибун домашней арены сегодня у «Торонто» не было другого варианта, кроме как искупить позавчерашний позор победой и сравнять счет перед переездом серии во Флориду. Получить 0:2 в противостоянии с закаленными «Молниями» означало окончательно убить и без того хрупкую психологию команды, для которой уже какой год подряд выход в плей-офф становится непреодолимым потолком.
Однако этой ночью «Мэйпл Лифс» собрались и не дали сбыться самым худшим прогнозам своих болельщиков, неожиданно ответив «Лайтнинг» разгромом на разгром. Причем сделали это без Майкла Бантинга, выпавшего из тройки с Остоном Мэттьюсом и Митчем Марнером из-за трехматчевой дисквалификации за фол на Эрике Чернаке.
«Листья» на родной «Скоушабэнк Арене» сегодня действительно были похожи на тех самых горилл из клеток и благодаря стартовому напору играючи открыли счет уже на первой минуте. Стоило Иэну Коулу схватить быстрое удаление за подножку, как первая спецбригада хозяев казнила гостей всего за 7 секунд лазерным щелчком Митча Марнера, который и заработал на себе две минуты большинства в предыдущей смене.
А, кажется, еще больше драйва и эмоций канадской команде добавила драка Марка Джиордано с Заком Богосяном, пропустившего два крайне неприятных удара от 39-летнего защитника.
Чуть остудили напор парней Шелдона Кифа два глупых удаления подряд в середине первого периода. Однако, выстояв в меньшинстве, они вновь прибрали инициативу к своим рукам и ответили сразу двумя шайбами от Джона Тавареса и Вильяма Нюландера, за которые настрадавшемуся Андрею Василевскому сложно предъявить какие-то претензии.
Не остановил «Торонто» во втором периоде даже гол Иэна Кола, неожиданно оказавшегося на чужом пятачке в середине матча и красиво разобравшегося с Ильей Самсоновым. В идеальном мире эффектная шайба от защитника третьей пары должна была перевернуть игру. Но в итоге вместо камбэка «Тампа» до конца второго перерыва получила еще три пропущенных, которые превратили третий период в формальность и заставили команду Джона Купера вымещать злость в потасовках и провокациях.
И здорово, что сегодня хозяев не подвел Самсонов, чье появление в воротах после шести пропущенных шайб в среду было под большим вопросом. Работы у российского голкипера во втором матче оказалось куда меньше. Но с ней он достаточно уверенно справился, отразив 19 бросков «Тампы» по своим воротам и доказав, что он не поплыл на фоне кошмарного старта серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Бостон - Флорида
|1 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|21.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|21.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|21.04
|04:30
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|21.04
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|2
|5
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|2
|5
|
|
Миро Хейсканен
Даллас
|2
|5
|И
|Г
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|2
|4
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|2
|3
|
|
Евгений Дадонов
Даллас
|2
|2
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Филипп Грубауэр
Сиэтл
|1
|1.00
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|1
|1.00