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Сегодня, 05:15

Самая огненная серия Кубка Стэнли: «Торонто» ответил «Тампе» разгромом!

Самсонов помог «Торонто» разгромить «Тампу» в первом раунде Кубка Стэнли
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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21 апреля. «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 7:2.
Фото USA Today Sports
Теперь Самсонов выручил.

После унизительных 3:7 в стартовом матче первого раунда с «Тампой» и опустевших за 13 минут до финальной сирены трибун домашней арены сегодня у «Торонто» не было другого варианта, кроме как искупить позавчерашний позор победой и сравнять счет перед переездом серии во Флориду. Получить 0:2 в противостоянии с закаленными «Молниями» означало окончательно убить и без того хрупкую психологию команды, для которой уже какой год подряд выход в плей-офф становится непреодолимым потолком.

Однако этой ночью «Мэйпл Лифс» собрались и не дали сбыться самым худшим прогнозам своих болельщиков, неожиданно ответив «Лайтнинг» разгромом на разгром. Причем сделали это без Майкла Бантинга, выпавшего из тройки с Остоном Мэттьюсом и Митчем Марнером из-за трехматчевой дисквалификации за фол на Эрике Чернаке.

«Листья» на родной «Скоушабэнк Арене» сегодня действительно были похожи на тех самых горилл из клеток и благодаря стартовому напору играючи открыли счет уже на первой минуте. Стоило Иэну Коулу схватить быстрое удаление за подножку, как первая спецбригада хозяев казнила гостей всего за 7 секунд лазерным щелчком Митча Марнера, который и заработал на себе две минуты большинства в предыдущей смене.

А, кажется, еще больше драйва и эмоций канадской команде добавила драка Марка Джиордано с Заком Богосяном, пропустившего два крайне неприятных удара от 39-летнего защитника.

Чуть остудили напор парней Шелдона Кифа два глупых удаления подряд в середине первого периода. Однако, выстояв в меньшинстве, они вновь прибрали инициативу к своим рукам и ответили сразу двумя шайбами от Джона Тавареса и Вильяма Нюландера, за которые настрадавшемуся Андрею Василевскому сложно предъявить какие-то претензии.

Не остановил «Торонто» во втором периоде даже гол Иэна Кола, неожиданно оказавшегося на чужом пятачке в середине матча и красиво разобравшегося с Ильей Самсоновым. В идеальном мире эффектная шайба от защитника третьей пары должна была перевернуть игру. Но в итоге вместо камбэка «Тампа» до конца второго перерыва получила еще три пропущенных, которые превратили третий период в формальность и заставили команду Джона Купера вымещать злость в потасовках и провокациях.

И здорово, что сегодня хозяев не подвел Самсонов, чье появление в воротах после шести пропущенных шайб в среду было под большим вопросом. Работы у российского голкипера во втором матче оказалось куда меньше. Но с ней он достаточно уверенно справился, отразив 19 бросков «Тампы» по своим воротам и доказав, что он не поплыл на фоне кошмарного старта серии.

Илья Самсонов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Флорида
0 - 0
1 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
1 - 1
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
1 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
2 - 0
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15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
21.04 02:00
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
21.04 02:30
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
21.04 04:30
Колорадо – Сиэтл
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21.04 05:00
Вегас – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 2 5
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 2 5
Миро Хейсканен

Миро Хейсканен

Даллас

 2 5
И Г
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 2 4
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 2 3
Евгений Дадонов

Евгений Дадонов

Даллас

 2 2
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Филипп Грубауэр

Филипп Грубауэр

Сиэтл

 1 1.00
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 1 1.00
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