«Овечкин — сокровище. Но он никогда не был лучше, чем Кросби». В Америке не ценят российскую звезду

Сравнения двух легенд не закончатся никогда.

Американский журналист The Athletic Джош Йохе в своей традиционной колонке подводил итоги сезона «Питтсбурга» и сравнил капитана «Пингвинз» Сидни Кросби с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным. Йохе считает, что у Овечкина не получится превзойти Кросби.

«На мой взгляд, сейчас Кросби находится в пятерке лучших игроков за всю историю, а Овечкин — в первой десятке. Но я с уважением отношусь к удивительному таланту Овечкина, его умению забивать голы и его стойкости. Он сокровище. Но он никогда не был игроком лучше, чем Кросби.

Он и близко не подобрался к уровню ведения игры, которое есть у Кросби. Да, Ови лучше как снайпер, он крупнее. Но я бы сказал, что Кросби лучше Овечкина во всех остальных аспектах игры. Он также значительно более совершенен. Единственный игрок, который мог бы превзойти Кросби, — это Макдэвид. Но Коннору предстоит покорить еще много достижений, чтобы дойти до Кросби » , — цитирует Йохе.

Вдобавок журналист задается вопросом: «Кубки Стэнли? Международные победы? Очки за игру? Игры между собой и набранные в них очки? Кубковый успех? Мы можем сравнивать их целый день. Овечкин ни в чем не превосходит Кросби».

Удивительно, как у Йохе находится столько аргументов под нужный вывод. Про то, что Овечкин всего в 114 голах от легендарного Уэйна Гретцки, он почему-то не вспоминает. Как и о первом месте в истории НХЛ по голам в большинстве.