Журналист Йохе считает, что Овечкин никогда не превзойдет Кросби

Американский журналист Джош Йохе считает, что у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина не получится превзойти нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«На мой взгляд, сейчас Кросби находится в пятерке лучших игроков за всю историю, а Овечкин — в первой десятке. Но я с уважением отношусь к удивительному таланту Овечкина, его умению забивать голы и его стойкости. Он сокровище. Но он никогда не был лучшим игроком, чем Кросби.

Он и близко не подобрался к уровню ведения игры, которое есть у Кросби. Да, Ови — лучше как снайпер, он крупнее. Но я бы сказал, что Кросби лучше Овечкина во всех остальных аспектах игры. Он также значительно более совершенен. Единственный игрок, который мог бы превзойти Кросби это Макдэвид. Но Коннору предстоит покорить еще много достижений, чтобы дойти до Кросби», — цитирует Йохе The Athletic.

В регулярном чемпионате текущего сезона на счету Овечкина 90 (50+40) очков в 77 матчах. У Кросби 84 (31+53) очка в 69 встречах.