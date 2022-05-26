Журналист Йохе считает, что Овечкин никогда не превзойдет Кросби
Американский журналист Джош Йохе считает, что у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина не получится превзойти нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби.
«На мой взгляд, сейчас Кросби находится в пятерке лучших игроков за всю историю, а Овечкин — в первой десятке. Но я с уважением отношусь к удивительному таланту Овечкина, его умению забивать голы и его стойкости. Он сокровище. Но он никогда не был лучшим игроком, чем Кросби.
Он и близко не подобрался к уровню ведения игры, которое есть у Кросби. Да, Ови — лучше как снайпер, он крупнее. Но я бы сказал, что Кросби лучше Овечкина во всех остальных аспектах игры. Он также значительно более совершенен. Единственный игрок, который мог бы превзойти Кросби это Макдэвид. Но Коннору предстоит покорить еще много достижений, чтобы дойти до Кросби», — цитирует Йохе The Athletic.
В регулярном чемпионате текущего сезона на счету Овечкина 90 (50+40) очков в 77 матчах. У Кросби 84 (31+53) очка в 69 встречах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 3
|
Каролина - Рейнджерс
|2 - 2
|
Колорадо - Сент-Луис
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|21
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|15
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|10
|9
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Антти Раанта
Каролина
|10
|2.09