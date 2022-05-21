Малкин не вернется в Россию. Его «Питтсбург» ждет перестройка, но он не развалится

«Пингвины» снова вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, но команда, много лет ведомая Евгением и Кросби, еще немного попылит.

Беда с вратарями

Не первый плей-офф «Питтсбург» подводят вратари. Расставание с Марком-Андре Флери до сих пор отзывается ранними вылетами. Канадец, выигравший три Кубка Стэнли, покинул команду пять лет назад, но клуб из столицы Пенсильвании не подготовил нового топ-голкипера, способного на своем хребте тащить «Пингвинз» за трофеем. Мэтт Мюррей как резко взлетел, вытеснив Флери в чемпионском плей-офф-2017, так и стремительно пикировал и скатился до второго вратаря бедовой «Оттавы». Тандем Тристана Джерри и Кейси Десмита неплохо прошел последнюю регулярку, но не добавил веры, что созрел для больших дел.

На важнейшем отрезке сезона вратарей «Питтсбурга» словно сглазили. Травмировался Джерри, потом в лазарет попал Десмит. Спасателем Пенсильвании экстренно назначили Луи Доминге — номинально третьего вратаря, который провел за карьеру только три матча в плей-офф, а в нынешней регулярке отыграл лишь 119 минут. Драматургии пути Доминге позавидуют постановщики МХАТа. Летом канадец едва не перешел в московское «Динамо». А в плей-офф доигрался до седьмого матча, в котором вернулся Джерри, против «Рейнджерс» с блистательным Игорем Шестеркиным. В решающих моментах претендент на «Везину» переиграл коллег из «Пингвинз» и помог ньюйоркцам выйти во второй раунд.

В спорте глупо верить в карму, но не покидает мысль, что проблемы «Питтсбурга» с вратарями в плей-офф — следствие прошлых ошибок и слепой веры в Джерри как первого номера топ-клуба. Четвертый год «Пингвинз» не проходят дальше первого раунда. Разве это не повод задуматься о поиске кубкового голкипера, который знает, как побеждать в плей-офф? Контракт Тристана заканчивается после сезона-2022/23. Не верю, что клубы позарятся на вратаря с кэпхитом 3,5 млн, у которого к 27 годам только две победы в плей-офф. Десмит и Доминге летом станут свободными агентами. «Питтсбургу» разумно подыскать опытного голкипера на высвободившиеся деньги. Естественно, с доплатой.

Вариантов на рынке не много, но вратари, заслуживающие внимания, есть. Первым на ум приходит Флери. Контракт канадца с «Миннесотой» заканчивается. Скоро не понаслышке знакомый «Пингвинз» голкипер выйдет на рынок. Возвращение Цветочка в Пенсильванию разорвало бы межсезонье. Неизвестно, захочет ли Марк-Андре входить в одну реку, которая еще и жутко окатила водой пять лет назад, дважды, но на бумаге сделка возможна. И полагаю, что от нее выиграют обе стороны.

Рассмотрел бы вратаря «Сент-Луиса» Вилле Хуссо, осевшего в плей-офф за Джорданом Биннингтоном, и Брэйдена Холтби, которого после чемпионства с «Вашингтоном» помотало по клубам. Сначала «Ванкувер», потом «Даллас» — и нигде бывший партнер Овечкина не прижился. Канадец не впечатлял надежностью последние сезоны, но возможный союз с «Питтсбургом» за разумные деньги был бы полезен клубу и Джерри. Тристан получил бы опытного напарника, который подстраховал бы в регулярке и плей-офф. Равнодушие и игнорирование вратарской проблемы приведет к печальным последствиям для «Пингвинз» в следующем плей-офф. Без сильного тандема о достойной борьбе в плей-офф можно не мечтать.

Евгений Малкин (слева). Фото USA Today Sports

Контракты свободных агентов

Летний список свободных агентов «Питтсбурга» настораживает. На рынок выходят две живые легенды франшизы Евгений Малкин и Крис Летанг. Находка генменеджера Рона Хекстолла в дедлайн — Рикард Ракелль, выменянный из «Анахайма». Стабильный форвард Брайан Раст, набирающий по очку за матч. Ветеран Брайан Бойл, энерджайзер Эван Родригес и отмеченные выше вратари Десмит и Доминге. Не говоря о том, что Каспери Капанен и Дэнтон Хейнен станут ограниченно-свободными агентами.

Приоритетная цель руководства «Питтсбурга» — найти компромисс с Малкиным и Летангом. Первый этап переговоров «Пингвинз» если не завалили, то провели крайне безалаберно. Настолько, что за партнеров вступился капитан Сидни Кросби. Канадца возмутили суммы, предложенные Евгению и Крису. 15 миллионов на три года капитан посчитал унизительными. По старым контрактам Малкин получал 9,5 млн, а Летанг — 7,25. Почти двукратное падение не устроило россиянина. Пока стороны далеки от договоренности, но не сомневаюсь, что Евгений останется в Пенсильвании.

В России оперативно заговорили о возвращении Малкина в Магнитогорск. Поверьте, это дело не ближайших лет. Нападающего рано списывать со счетов в НХЛ. Евгений держит уровень лиги, приносит пользу «Питтсбургу» после длительного восстановления. Малкин найдет клуб за считаные часы, если появится необходимость. Сам Евгений нацелен остаться с «Питтсбургом», где провел всю карьеру в НХЛ. Спешка в переговорах со звездами ни к чему. Каждая сторона отстаивает свои интересы. Клубу надо вписаться в потолок зарплат и подписать других игроков. Евгению — не продешевить себя. Аналогичная ситуация с Летангом.

Невозможно представить этих парней в джерси других клубов НХЛ. Евгений и Крис за годы карьеры сроднились с «Питтсбургом». На них ходят болельщики. Их свитеры разлетаются в магазинах атрибутики. При этом Малкин и Летанг — не памятники архитектуры, а все еще системообразующие игроки «Пенс». К чему привело расставание с другим звездным ветераном (Флери), все прекрасно помнят. По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, Летанг хочет пятилетний контракт со средней зарплатой 7 млн за сезон. По Малкину точной информации нет. Россиянин готов пойти на понижение оклада, но в пределах разумного.

Евгений Малкин и хоккеисты «Питтсбурга». Фото USA Today Sports

Другие свободные агенты

Вторым темпом «Питтсбургу» надо договариваться с менее звездными, но не менее ценными активами. На следующий сезон у «Пингвинз» свободны около 29 млн под потолком. Этого не хватит, чтобы удовлетворить запросы всех доступных для рынка игроков. Первым делом надо переварить королевские аппетиты Малкина и Летанга. Тем более остальные важные свободные агенты заслуживают прибавки к контрактам. Сохранение умного вингера Раста, выросшего в элитного форварда топ-6, — другая приоритетная задача на межсезонье.

Брайан провел за «Пингвинз» восемь сезонов и поступательно прогрессировал. По прошлому соглашению форвард получал 3,5 млн. Раст заработал на повышение, да и спрос на американца ожидается серьезным. В трех последних регулярках он забивал не меньше 22 голов, при этом две из них сократили из-за ковида. Конкурентом «Питтсбурга» за Раста называют «Детройт» — клуб, который базируется рядом с родным городом хоккеиста, который предложит Брайану не менее чем 5 млн за сезон. Раст выиграл два Кубка Стэнли с «Пингвинз» — сейчас логично задуматься о заработке на будущее.

Продление Ракелля, выменянного в дедлайн из «Анахайма», — еще одна цель Рона Хекстолла. Сомневаюсь, что со шведом договорились в дедлайн только ради того, чтобы он помог «Питтсбургу» в плей-офф. Ради Рикарда клуб потратился: отдал «Дакс» трех игроков и драфт-пик второго раунда. Следовательно, «Пингвинз» рассчитывают на длительное сотрудничество. Сейчас все зависит от условий, предложенных игроку. Если «Пенс» не договорятся с Растом, Ракелль — оптимальная замена американца в топ-6 и большинстве. Полноценно выложиться в плей-офф Рикарду помешали травмы, но потенциал и сильные стороны форварда, в особенности его бросок, идеально подходят для партнера Сидни Кросби.

Родригес — самый низкооплачиваемый игрок из ключевых свободных агентов. Кэпхит форварда — один миллион. Эван должен остаться в команде на улучшенных условиях. Полагаю, летом нападающему поступят предложения от других клубов. Родригесу в июле исполнится 29 лет — в таком возрасте хоккеисты нацелены на длительный контракт, чтобы обезопасить будущее. Эван, пусть и поник во второй половине регулярки (первую он провел круто), вправе просить скромное повышение. Многое, если не все, зависит от активности других команд. Решится ли «Питтсбург» биться за игрока или отпустит энергичного канадца и откажется перебивать предложения конкурентов?

Оставил бы в клубе чеккера Дантона Хейнена. По ходу сезона форвард попал в опалу главного тренера Майка Салливана и получал крохи игрового времени. Это ничуть не смутило канадца: Дантон продолжал работать, вернул доверие перед плей-офф, а в серии с «Рейнджерс» отмечался важными голами. Крепкие ролевики важны для нижних звеньев и меньшинства.

Евгений Малкин и Сидни Кросби с Кубком Стэнли в 2017 году. Фото Global Look Press

«Питтсбургу» не нужна перестройка

В заявлениях о том, что «Питтсбургу» необходима перестройка, больше популизма, чем здравого смысла. Серия с «Рейнджерс» подтвердила, что за костяком команды еще рано собирать песок. Эти парни готовы идти за Кубком Стэнли при должной подпитке и точечном усилении проблемных позиций. Сохранение основной банды и поиск стабильного сменщика для Тристана Джарри — обязательные цели межсезонья.

Прежде всего Рону Хекстоллу надо определиться, на каких условиях пролонгировать (и пролонгировать ли?) контракты Малкина и Летанга. От сумм, потраченных на ветеранов, зависит бюджет на остальных свободных агентов и потенциальных новичков. В дедлайн «Питтсбург» показал, что способен провернуть неожиданные сделки. Приглашением Ракелля «Пингвинз» приятно удивили. Жду от руководства «Питтсбурга» сюрпризов и в ближайшем межсезонье. Причем не только связанных с новичками, но и с возможными расставаниями.