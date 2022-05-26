Круче голливудского боевика! Русские из «Сент-Луиса» помогли чудо-камбэку и остались в Кубке Стэнли

Тарасенко, Бучневич, Барбашев и Торопченко продолжают играть.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 0:1)

Голы: Маккиннон — 6 (Лехконен, Байрам), 3:51 — 1:0. Маккиннон — 7 (бол., Рантанен, Макар), 18:23 — 2:0. Ландескуг — 6 (Тэйвз, Маккиннон), 24:02 — 3:0. Тарасенко — 6 (Ледди, Шенн), 34:42 — 3:1. Томас — 1 (Бучневич, Ледди), 49:57 — 3:2. Фолк — 1 (Торопченко, Ледди), 55:14 — 3:3. Маккиннон — 8 (Байрам), 57:14 — 4:3. Томас — 2 (Тарасенко, Бучневич), 59:04 — 4:4. Бозак — 2 (Ледди), 63:38 — 4:5.

Вратари: Кемпер — Хуссо (57:46 — 59:04).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (18+6+5+5) — 30 (9+9+10+2).

Наши: Ничушкин (18.10/3/-3) — Барбашев (10.27/0/+1), Бучневич (21.35/2/0), Тарасенко (19.01/5/+3), Торопченко (11.16/2/+1).

26 мая. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 3-2.

Неудержимый Маккиннон

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о «Сент-Луисе» и выборе вратаря на решающие матчи серии с «Колорадо». «Блюз» дважды проиграли дома и вернулись в Денвер не только, уступая в серии 1-3, но и без первого номера и героя золотого плей-офф-2019 Джордана Биннингтона, получившего травму. Экстренно вышедший на замену Вилле Хуссо не помог «Музыкантам» преобразиться. Финн стабильнее провел регулярку, но в плей-офф проиграл конкуренцию канадцу. Впрочем, выбирать тренеру «Сент-Луису» Крэйгу Беруби не из кого — не выпускать же Чарли Линдгрена, который никогда не играл в плей-офф НХЛ.

Команды начали матч без раскачки и обменялись опасными моментами в первых сменах. «Сент-Луис» не справился с навалом «Эвеланш» и пропустил на четвертой минуте от энерджайзера Нэйтана Маккиннона. Поразительно, что лидер «Колорадо» молчал предыдущие матчи серии, за что получил немало критики, и разразился голом только в пятой игре. Впрочем, обоснованы ли претензии к капитану, если команда побеждала без подвигов главного бомбардира?

Проблемы с результативностью во втором раунде преследовали и Владимира Тарасенко. Форвард «Сент-Луиса» мог сравнять счет ближе к середине периода, когда опасно вылезал на ворота, — «Колорадо» выручил Дарси Кемпер. Не помогло «Блюз» и хваленое большинство, работающее в плей-офф почти безотказно. Серьезной остроты у ворот «Лавин» создать не удалось. Зато «Эвеланш» чуть было не забили в меньшинстве. Вилле Хуссо спас партнеров в полушпагате.

«Колорадо» не изменил победный состав, а «Сент-Луис» достал из запаса Натана Уокера и выпустил восстановившегося после травмы Марко Сканделлу. Беруби изменил сочетания, объединил Тарасенко и Бучневича с Робертом Томасом, но справиться с лихим началом от «Колорадо» это не помогло. 0:2 после первого периода — справедливый итог доминирующего отрезка хозяев. «Эвеланш», получив большинство, собственную попытку не упустили. Пятый матч неудержимый Маккиннон начал с дубля за первый период. Голкипер «Блюз» Вилле Хуссо пропустил два гола с 18 бросков, но рука не повернется обвинить финна в провальном отрезке. Без спасений Хуссо «Эвеланш» вели бы больше, чем в две шайбы, а «Музыканты» простились бы с шансами на камбэк в серии за первые 20 минут.

Камбэк «Блюз»

После перерыва «Сент-Луис» только усугубил положение. «Колорадо» методично разбивало все попытки соперника перевернуть матч. Лидеры хозяев продолжили издеваться над Хуссо, забивая голы на любой вкус. Первая шайба — крутой бросок Маккиннона. Вторая — удачный рикошет от защитника. Третья — подставление Габриэля Ландескуга после выстрела Девона Тэйвза от синей линии. Крэйгу Беруби было бы неплохо взбодрить команду заменой вратаря. Не потому, что Хуссо провалился и сыграл отвратительно. Подобный импульс часто помогает перевернуть неудачные матчи. Вот только равноценного сменщика у Вилле не нашлось (привет, Назем Кадри).

После третьей шайбы Беруби продолжил тасовать сочетания. Должного эффекта тренерские ходы не приносили. «Эвеланш» контролировали инициативу, рациональнее обращались с шайбой и не суетились. Спешка, когда ведешь в три гола, ни к чему. «Сент-Луис» ждал героя, который поднял поникших партнеров из окопов на период жизни.

Вернул интригу Владимир Тарасенко — самый настырный форвард «Музыкантов», прервавший «сухую» серию в матчах с «Колорадо». На волне большинства «Блюз» сподобились на осознанную атаку, которую россиянин завершил лазерным кистевым броском. Некстати потерял клюшку Валерий Ничушкин — челябинец пытался поймать шайбу на себя, но только закрыл обзор Кемперу.

Перед сезоном возникали разговоры, что Тарасенко не хочет биться за «Сент-Луис» и желает сменить команду. Регулярка и плей-офф доказывают обратное. Владимир поправил здоровье и словно вернулся в годы, когда доминировал во всей лиге. Тройка россиянина организовала и второй гол «Музыкантов». Павел Бучневич затащил шайбу в зону и скинул на Роберта Томаса. «Сент-Луис» почти не бросал по воротам Кемпера в третьем периоде, но не самый очевидный момент помог сократить отставание до минимума.

Серия переезжает в Сент-Луис

Концовке основного времени позавидуют режиссеры голливудских боевиков. На спасение «Музыкантам» оставалось больше десяти минут. «Эвеланш» рано уверовали в успех и были наказаны за успокоенность. Третий гол помог организовать Алексей Торопченко, набравший первое очко в плей-офф. Джастин Фолк трудовой шайбой спас «Сент-Луис». «Блюз» вернулись в игру с безнадежных 0:3, но гол-шедевр денверской электрички Маккиннона, казалось бы, приблизил «Колорадо» к следующему раунду. Как бы не так.

Навал «Сент-Луиса» на ворота Дарси Кемпера завершился четвертой шайбой, в которой поучаствовали Тарасенко и Бучневич, а звание почетного жителя штата Миссури заслужил Роберт Томас. С первых минут овертайма все поняли, что команды не задержат зрителей надолго. «Колорадо» и «Сент-Луис» обменялись опасными моментами, и «Блюз» на волне головокружительного камбэка забросили пятую шайбу. 36-летний форвард Тайлер Бозак отказался завершать сезон в Денвере и вернул серию в Сент-Луис. Противостояние «Музыкантов» и «Эвеланш» заслужило шестой матч. Представляю, какой разнос в раздевалке «Лавин» устроил Маккиннон, оформивший хет-трик и сделавший все, чтобы перед полуфиналом Кубка Стэнли партнеры получили больше времени на восстановление.

Нэйтан сегодня вошел в историю лиги, набрав 80 очков в плей-офф за 59 матчей. Быстрее этой отметки достигли только Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Яри Курри. Полагаю, личные достижения канадца интересуют сейчас меньше всего. «Эвеланш» бездарно отдали удачно складывающийся матч с 0:3 и полетят в Сент-Луис, где «Блюз» сделают все для возвращения серии в Денвер.