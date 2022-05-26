Круче голливудского боевика! Русские из «Сент-Луиса» помогли чудо-камбэку и остались в Кубке Стэнли
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Колорадо» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 0:1)
Голы: Маккиннон — 6 (Лехконен, Байрам), 3:51 — 1:0. Маккиннон — 7 (бол., Рантанен, Макар), 18:23 — 2:0. Ландескуг — 6 (Тэйвз, Маккиннон), 24:02 — 3:0. Тарасенко — 6 (Ледди, Шенн), 34:42 — 3:1. Томас — 1 (Бучневич, Ледди), 49:57 — 3:2. Фолк — 1 (Торопченко, Ледди), 55:14 — 3:3. Маккиннон — 8 (Байрам), 57:14 — 4:3. Томас — 2 (Тарасенко, Бучневич), 59:04 — 4:4. Бозак — 2 (Ледди), 63:38 — 4:5.
Вратари: Кемпер — Хуссо (57:46 — 59:04).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (18+6+5+5) — 30 (9+9+10+2).
Наши: Ничушкин (18.10/3/-3) — Барбашев (10.27/0/+1), Бучневич (21.35/2/0), Тарасенко (19.01/5/+3), Торопченко (11.16/2/+1).
26 мая. Денвер. Ball Arena.
Счет в серии: 3-2.
Неудержимый Маккиннон
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о «Сент-Луисе» и выборе вратаря на решающие матчи серии с «Колорадо». «Блюз» дважды проиграли дома и вернулись в Денвер не только, уступая в серии 1-3, но и без первого номера и героя золотого плей-офф-2019 Джордана Биннингтона, получившего травму. Экстренно вышедший на замену Вилле Хуссо не помог «Музыкантам» преобразиться. Финн стабильнее провел регулярку, но в плей-офф проиграл конкуренцию канадцу. Впрочем, выбирать тренеру «Сент-Луису» Крэйгу Беруби не из кого — не выпускать же Чарли Линдгрена, который никогда не играл в плей-офф НХЛ.
Команды начали матч без раскачки и обменялись опасными моментами в первых сменах. «Сент-Луис» не справился с навалом «Эвеланш» и пропустил на четвертой минуте от энерджайзера Нэйтана Маккиннона. Поразительно, что лидер «Колорадо» молчал предыдущие матчи серии, за что получил немало критики, и разразился голом только в пятой игре. Впрочем, обоснованы ли претензии к капитану, если команда побеждала без подвигов главного бомбардира?
Проблемы с результативностью во втором раунде преследовали и Владимира Тарасенко. Форвард «Сент-Луиса» мог сравнять счет ближе к середине периода, когда опасно вылезал на ворота, — «Колорадо» выручил Дарси Кемпер. Не помогло «Блюз» и хваленое большинство, работающее в плей-офф почти безотказно. Серьезной остроты у ворот «Лавин» создать не удалось. Зато «Эвеланш» чуть было не забили в меньшинстве. Вилле Хуссо спас партнеров в полушпагате.
«Колорадо» не изменил победный состав, а «Сент-Луис» достал из запаса Натана Уокера и выпустил восстановившегося после травмы Марко Сканделлу. Беруби изменил сочетания, объединил Тарасенко и Бучневича с Робертом Томасом, но справиться с лихим началом от «Колорадо» это не помогло. 0:2 после первого периода — справедливый итог доминирующего отрезка хозяев. «Эвеланш», получив большинство, собственную попытку не упустили. Пятый матч неудержимый Маккиннон начал с дубля за первый период. Голкипер «Блюз» Вилле Хуссо пропустил два гола с 18 бросков, но рука не повернется обвинить финна в провальном отрезке. Без спасений Хуссо «Эвеланш» вели бы больше, чем в две шайбы, а «Музыканты» простились бы с шансами на камбэк в серии за первые 20 минут.
Камбэк «Блюз»
После перерыва «Сент-Луис» только усугубил положение. «Колорадо» методично разбивало все попытки соперника перевернуть матч. Лидеры хозяев продолжили издеваться над Хуссо, забивая голы на любой вкус. Первая шайба — крутой бросок Маккиннона. Вторая — удачный рикошет от защитника. Третья — подставление Габриэля Ландескуга после выстрела Девона Тэйвза от синей линии. Крэйгу Беруби было бы неплохо взбодрить команду заменой вратаря. Не потому, что Хуссо провалился и сыграл отвратительно. Подобный импульс часто помогает перевернуть неудачные матчи. Вот только равноценного сменщика у Вилле не нашлось (привет, Назем Кадри).
После третьей шайбы Беруби продолжил тасовать сочетания. Должного эффекта тренерские ходы не приносили. «Эвеланш» контролировали инициативу, рациональнее обращались с шайбой и не суетились. Спешка, когда ведешь в три гола, ни к чему. «Сент-Луис» ждал героя, который поднял поникших партнеров из окопов на период жизни.
Вернул интригу Владимир Тарасенко — самый настырный форвард «Музыкантов», прервавший «сухую» серию в матчах с «Колорадо». На волне большинства «Блюз» сподобились на осознанную атаку, которую россиянин завершил лазерным кистевым броском. Некстати потерял клюшку Валерий Ничушкин — челябинец пытался поймать шайбу на себя, но только закрыл обзор Кемперу.
Перед сезоном возникали разговоры, что Тарасенко не хочет биться за «Сент-Луис» и желает сменить команду. Регулярка и плей-офф доказывают обратное. Владимир поправил здоровье и словно вернулся в годы, когда доминировал во всей лиге. Тройка россиянина организовала и второй гол «Музыкантов». Павел Бучневич затащил шайбу в зону и скинул на Роберта Томаса. «Сент-Луис» почти не бросал по воротам Кемпера в третьем периоде, но не самый очевидный момент помог сократить отставание до минимума.
Серия переезжает в Сент-Луис
Концовке основного времени позавидуют режиссеры голливудских боевиков. На спасение «Музыкантам» оставалось больше десяти минут. «Эвеланш» рано уверовали в успех и были наказаны за успокоенность. Третий гол помог организовать Алексей Торопченко, набравший первое очко в плей-офф. Джастин Фолк трудовой шайбой спас «Сент-Луис». «Блюз» вернулись в игру с безнадежных 0:3, но гол-шедевр денверской электрички Маккиннона, казалось бы, приблизил «Колорадо» к следующему раунду. Как бы не так.
Навал «Сент-Луиса» на ворота Дарси Кемпера завершился четвертой шайбой, в которой поучаствовали Тарасенко и Бучневич, а звание почетного жителя штата Миссури заслужил Роберт Томас. С первых минут овертайма все поняли, что команды не задержат зрителей надолго. «Колорадо» и «Сент-Луис» обменялись опасными моментами, и «Блюз» на волне головокружительного камбэка забросили пятую шайбу. 36-летний форвард Тайлер Бозак отказался завершать сезон в Денвере и вернул серию в Сент-Луис. Противостояние «Музыкантов» и «Эвеланш» заслужило шестой матч. Представляю, какой разнос в раздевалке «Лавин» устроил Маккиннон, оформивший хет-трик и сделавший все, чтобы перед полуфиналом Кубка Стэнли партнеры получили больше времени на восстановление.
Нэйтан сегодня вошел в историю лиги, набрав 80 очков в плей-офф за 59 матчей. Быстрее этой отметки достигли только Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Яри Курри. Полагаю, личные достижения канадца интересуют сейчас меньше всего. «Эвеланш» бездарно отдали удачно складывающийся матч с 0:3 и полетят в Сент-Луис, где «Блюз» сделают все для возвращения серии в Денвер.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 3
|
Каролина - Рейнджерс
|2 - 2
|
Колорадо - Сент-Луис
|3 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|21
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|15
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|11
|9
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|9
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Антти Раанта
Каролина
|10
|2.09