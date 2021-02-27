Нападающий Джефф Скиннер пропустил третий матч подряд по решению наставника «Баффало» Ральфа Крюгера.

Скиннер сам захотел в «Баффало»

Долгосрочные контракты — серьезный вызов для каждого генерального менеджера. С одной стороны, появляется возможность сохранить игрока на длительное время, создав для него зону комфорта. Хоккеист абстрагируется от денежных вопросов и спокойно занимается своим делом, параллельно обустраивая быт и семейную жизнь. Чем чаще общаюсь со спортсменами, тем больше убеждаюсь, что обстоятельства вне льда оказывают не меньшее влияние на эффективность, чем, например, выбор партнеров или установки тренера.

С другой стороны, подписав длительный контракт, игрок может потерять мотивацию что-то кому-то доказывать. Для многих спорт — исключительно путь к финансовой состоятельности. Хороший контракт — важная ступень в карьере, после которой у некоторых наступает опустошение. В плохом понимании этого слова. Вспоминается старая хоккейная поговорка: сменки реже — деньги те же.

Поэтому риски долгосрочных соглашений нужно разумно оценивать. Решения, принятые впопыхах, под давлением агентов или ситуации на рынке, могут стоить руководителям очень дорого. Однако, судя по некоторым контрактам, складывается мнение, что подписывали их либо после встреч в баре, либо предварительно подбросив монетку.

Еще летом 2019 года все понимали, что «Баффало» жутко переплатил Джеффу Скиннеру, предложив ему восьмилетний контракт на 72 миллиона долларов. То есть 9 миллионов за сезон. И это форварду, который никогда за карьеру не играл в плей-офф, да и в регулярках за девять лет в НХЛ не запомнился чем-то выдающимся. Лишь на 500 тысяч больше Скиннера получали суперзвезды лиги: Евгений Малкин, Никита Кучеров и Джейми Бенн.

Джефф — седьмой номер драфта-2010, на котором его выбрала «Каролина». Форвард отыграл за «Харрикейнз» восемь сезонов, а после сезона-17/18 был обменян в «Баффало». Причем Скиннер мог заблокировать сделку, так как в контракте учитывался запрет на перемещения. Но по словам экс-генменеджера «Сэйбрз» Джейсона Боттерилла, нападающий сам захотел перейти в «Баффало». «Каролина» получила взамен нападающего Клиффа Пу и выборы в третьем и шестом раундах драфта-2020. К слову, некогда перспективный канадец за полтора года поменял два клуба, но так и не дебютировал в НХЛ, осев в минорных лигах.

В первом сезоне Скиннер заткнул всех скептиков 63 (40+23) очками в 82 матчах. Это третий результат в команде после Джека Айкела и Сэма Райнхарта. Тогда боссы «Баффало» разливали шампанское, празднуя успешный трейд, и предложили новый контракт на восемь лет. К несчастью для клуба, следующую регулярку Скиннер провалил — 23 очка в 59 матчах и катастрофическая полезность «минус 22». Одно результативное действие Скиннера обошлось в 391 тысячу долларов. Спад нападающего, учитывая его турбулентную карьеру, предсказывался, но вряд ли кто-то ожидал, что дело зайдет так далеко.

В сезоне-20/21 у Джеффа только одна голевая передача в 14 матчах, а последние три игры он и вовсе пропустил по решению главного тренера Ральфа Крюгера. Наставник «Баффало» сначала понизил форварда до четвертого звена, а затем вывел из состава. В защиту Скиннера можно отметить, что он входит в шестерку самых бросающих игроков «Сэйбрз». Вот только с реализацией беда. Сетовать на невезение можно сколько угодно, но когда твой контракт тянет платежку вниз на 9 миллионов, такие оправдания непозволительны.

Джефф Скиннер. Фото Reuters

Конфликт с тренером

Североамериканские источники недвусмысленно намекают на конфликт между Скиннером и Крюгером. Тренер отмечал, что отстранение поможет Джеффу посмотреть на игру под другим углом. Такой метод оправдан на молодых игроках, но точно не на 28-летнем Скиннере, который за годы в НХЛ изучил хоккей во всех плоскостях. При этом сам хоккеист считает, что вряд ли станет лучше, сидя на трибунах. Может быть, коуч попросту не может найти нападающему места в игровой модели?

Ситуацией обеспокоен агент Скиннера Дон Мин, который на днях провел телефонный разговор с генменеджером «Баффало» Кевином Адамсом. Детали переговоров, разумеется, остаются в тайне, но очевидно, что представитель хоккеиста недоволен, как используют его клиента. Любопытно, что Крюгер уже входил в штаб «Баффало», когда переподписывали Джеффа. То есть должен был представлять, как будет использовать навыки нападающего. На практике это пока не наблюдается.

Если Крюгер не поладит со Скиннером и не найдет ему места в составе, первый логичный выход из ситуации — искать вариант для обмена. Но кто согласится стать участником сделки с проблемным дорогостоящим активом? К тому же Джефф лично должен одобрить обмен, что сужает пул потенциальных кандидатов.

Второй вариант — разрыв контракта. Такой сценарий кажется фантастическим, но, когда результаты команды неутешительные, требуются смелые управленческие решения. Либо они коснутся непосредственно Крюгера, кресло под которым раскачивается все сильнее, либо одного из самых дорогих игроков в команде — Скиннера. Но и консервативный вариант, при котором стороны мирно решат проблему, исключать не стоит.