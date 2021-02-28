Матвей Мичков может последовать его примеру.

Пятилетний контракт

Матвей Мичков официально заключил пятилетний контракт со СКА — и теперь сможет отправиться в НХЛ не раньше сезона-2026/27.

Однако далеко не все в России рады этой новости. Кто-то недоумевает, а кто-то восклицает, что с таким талантом, как у Мичкова, ему ни в коем случае нельзя оставаться в КХЛ еще на пять лет.

Кратко напомню: Матвей — один из самых талантливых российских хоккеистов за последнее десятилетие, лучший снайпер МХЛ (35 голов в 52 матчах), который уже в 16 лет переписывает рекорды этой лиги. Мичков наряду с канадцем Коннором Бедардом — один из двух главных кандидатов на первый номер драфта НХЛ 2023 года.

Не десятый, не пятый и не третий. Первый — таких хоккеистов за океаном ждут сразу после драфта. Но если контракт будет выполнен в полном объеме (не будем забывать, что регламент КХЛ предполагает варианты досрочного прекращения отношений как по обоюдному согласию, так и в одностороннем порядке с выплатой компенсации), то Матвей задержится в России на три «лишних» года.

Со стороны СКА это отличная работа, так как, если Мичков будет прогрессировать как должен, армейцы получат на долгий период сильного хоккеиста, контракт которого не будет учитываться под потолком зарплат. Однако что с самим Мичковым? Существует распространенное мнение, что нужно все бросать и при первой же возможности бежать в НХЛ — и только так. Или нет?

В НХЛ в 18 лет — хороший вариант для единиц

Куликов, Бурмистров, Якупов, Григоренко, Ничушкин — эту пятерку больших талантов из России объединяет не только высокий выбор на драфте, но и то, что сразу после него они дебютировали в НХЛ — в 18-19 лет. Разве у них вышла / выходит мощная карьера за океаном? Да, после локаута в середине нулевых есть контрпример — Андрей Свечников, но он один, что лишний раз доказывает его уникальность.

После драфта про топ-талантов всегда говорят — они уже готовы к НХЛ, дайте им шанс, не надо держать их в юниорах, фармах, Европе или где еще. Однако реальность оказывается куда более суровой. Сразу после драфта в НХЛ играют единицы, а в идеальном мире таких хоккеистов должно быть еще меньше, но часть клубов, словно юные девушки-модницы, проявляют чрезмерное рвение в желании похвастаться обновкой. Это часто идет во вред и игрокам, и самим командам, так как раньше времени приходится активировать контракт новичка, а значит, и раньше повышать зарплату.

С драфта-2020 в НХЛ сейчас играют двое — Алексис Лафренье в «Рейнджерс» и Тим Штютцле в «Оттаве». Разве мог клуб из Нью-Йорка не дать место в основе только что выбранному первому номеру? Но результаты канадца совсем не убеждают в том, что ему не стоило лучше провести этот сезон, например, в Европе.

Сейчас особая ситуация — ковид, короткий чемпионат, так что копнем глубже. Полноценный сезон после драфта-2019 провели три хоккеиста — три первых номера: Джек Хьюз в «Нью-Джерси», Каапо Какко в «Рейнджерс» и Кирби Дак в «Чикаго». И прошлый чемпионат им в актив не занесешь, разве что Дак недурно показал себя в плей-офф.

В этом году с предпоследнего драфта добавился еще Нильс Хегландер из «Ванкувера», также постоянно на лед выходят Дилан Козенс в «Баффало» и Боуэн Байрам в «Колорадо». Так что спустя два года после драфта, несмотря на возможности команд в этом сезоне по расширению состава, в основу пробились шесть игроков из 217.

Когда хоккеисты попадают в основу клубов НХЛ после драфта. Фото «СЭ»

Конечно, от года к году цифры варьируются. Как видно из таблицы, НХЛ начинает насыщаться проспектами через три-четыре года после драфта, даже если речь идет об игроках первого раунда.

Драфт Капризова

Посмотрим на 2015 год. С того момента прошло уже много времени, это был очень сильный драфт. А еще именно тогда был выбран Кирилл Капризов, который только в 23 года доехал до НХЛ, но сразу стал лидером «Миннесоты» и фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи».

Шесть лет назад способности Кирилла в Северной Америке оценивали невысоко: его взяли только под 135-м номером. Позже котировки Капризова не только в России, но и за океаном рванули вверх, а его продление контракта с ЦСКА в 2017 году вызвало много вопросов. «Зачем он это сделал?», «Он уже готов в НХЛ» и «Капризов пересидел в России перед тем, как он все-таки собрался в «Миннесоту». Пересидел ли?

Раньше Кирилла в НХЛ с его драфта заиграло 54 игрока. 13 из них — за два года после церемонии. Но и среди них есть как звезды вроде Коннора Макдэвида или Митча Марнера, так и совсем средненькие на выходе хоккеисты типа Лоусона Крауза. А что россияне?

Россияне на драфте-2015. Фото «СЭ»

Все, за исключением Федотова и Дергачева, отправились в Северную Америку раньше Капризова. Но раньше него в НХЛ смогли заиграть только трое — Проворов, Гурьянов и Гавриков. Двое из них — всего на сезон, при этом Проворов и Гурьянов оценивались сильно перспективнее, чем Кирилл.

Капризова в «Миннесоте» долго ждали — наверное, другие проспекты клуба доехали быстрее?

Вместе с Кириллом и позже «Уайлд» выбрали еще 37 хоккеистов. Из четырех последних драфтов пока в «Миннесоте» нет ни одного энхаэловца.

С драфта-2016 в НХЛ играет Люк Канин — он, как и Капризов, 1997 года рождения, капитан молодежной сборной США и 15-й выбор. Нынешний сезон для американца — третий в лиге, только «Миннесота» в нем успела разочароваться и уже обменяла в «Нэшвилл». Неплохой форвард, но сомнительно, что он когда-либо станет игроком топ-6.

Перед Капризовым в 2015 году «Дикари» взяли двух других нападающих — Йоэля Эрикссона Эка (20) и Джордана Гринуэя (50). Оба сильно раньше россиянина попали в НХЛ и закрепились в составе. Швед — игрок основы с 2017 года, а американец — с 2018-го. Но только в этом сезоне они стали выдвигаться на важные роли в клубе, а по статусу Кирилл уже обходит обоих, не сыграв и 20 матчей.

Итого: из 38 пиков, пять из них — первого раунда, только трое доехали до НХЛ раньше Капризова, но никто из них не стал быстрее лидером клуба.

Ролевая модель для российских юниоров

Ненадолго отправимся в нулевые. Даже Александр Овечкин оказался в НХЛ только через год после драфта, правда, была объективная причина — локаут. А Евгений Малкин тогда подождал еще сезон. Два года, три — не такая и большая разница. Ценно не раньше попасть в НХЛ — а сделать это вовремя.

Возможно (но не факт), что контракт со СКА чуть уронит Мичкова в рейтингах, но номер на драфте — это лишь цифра, которая очень быстро теряет какую-либо значимость. Если необходимость его долго ждать кого-то и отпугнет, то это проблема конкретного клуба, а не Матвея. Лучше получить сильнейшего игрока, но позже на год-два, чем менее талантливого — но сразу же.

К тому же успешная игра в КХЛ делает клуб более заинтересованным в хоккеисте, что помогает более комфортному переезду за океан. Тут и гарантированное место в основе, без скучных поездок на автобусе по АХЛ, можно и избавиться от года «рабского» контракта новичка, размер которого (не считая бонусы) почти не вырос за последние 15 лет.

Повторюсь, очень удивляет, когда даже не в Северной Америке, а в России настаивают на идее «задержался, а мог бы уехать раньше». Напротив — о Капризове (и в будущем, возможно, о Мичкове) стоит говорить как о верной ролевой модели. Хоккеист полностью состоялся в нашей стране, стал звездой КХЛ, болельщики по всей России могли наблюдать его игру вживую. А теперь Капризов уже готовым едет за океан, да еще и на более привлекательных условиях. Разве это не идеальный вариант?