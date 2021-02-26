«Ужасный человек, худший из всех, кого я встречал». Тренер, выигравший все, не нашел работу в НХЛ и будет тренировать студентов

Игроки, выступавшие под руководством Бэбкока, называют его абьюзером.

Болельщики ненавидят Бэбкока

На фоне скандала имени Панарина/Назарова мы как-то упустили другую довольно важную новость — Майк Бэбкок возвращается в профессию после полуторагодового перерыва. Однако новое место работы один из самых титулованных тренеров мира нашел не в НХЛ, а в студенческой лиге Канады, в которой когда-то играл сам и начинал тренерскую карьеру. И как минимум этот сезон бывший коуч «Детройта» и «Торонто» будет не рубиться за Кубок Стэнли со звездами типа Мэттьюса и Тавареса, а возиться с реальными студентами из Университета Саскачевана.

Welcome back to Saskatoon, Mike Babcock who will take over as head coach of @HuskiesMHKY



? https://t.co/A7h7FVgo40#HuskiePride pic.twitter.com/uvhYo0hv2I — Huskie Athletics (@HuskieAthletics) February 20, 2021

Для того, чтобы понять, почему единственный тренер, попавший в «Тройной клуб», выпал из лучшей лиги мира, достаточно почитать комментарии под новостью о его назначении. Пока меньшинство салютует 57-летнему канадцу за решение вернуться в игру, страсть к ней и нежелание отдыхать с мешком денег на островах, абсолютное большинство не понимает, как менеджеры «Хаски» могли доверить команду «психологическому насильнику», «абьюзеру» и «ужасной личности».

Квинтэссенция культуры отмены всего нескольких гневных комментариях североамериканских болельщиков.

Anybody else who did what he did would be lucky to get a job at a gas station. A complete joke — Nick Fenix (@fenix_nick) February 20, 2021

«Любой другой, кто сделал то же самое, был бы счастлив получить работу на заправке. Полная шутка. Абсолютна шутка».

this is disgusting, hope the school has decent mental health services — Name cannot be blank* (@coldthing) February 20, 2021

«Это отвратительно. Надеюсь, в школе есть достойные психиатрические услуги».

Get out while you can kids pic.twitter.com/Dygmv8Don9 — ?? NukaTank (@VTecOverseer) February 20, 2021

«Бегите пока вы можете, дети!»

A serial abuser who has shown no remorse a#or done anything to try and change and you let him go coach college students? Another example of schools not giving a shit about the quality of people they hire — Rfreese (@Rtfreese) February 20, 2021

«Серийный абьюзер, у которого не было никаких угрызений совести и который не пытался что-нибудь изменить. А вы позволили ему тренировать студентов колледжа? Еще один пример школ, которым наплевать на качество людей, которых они нанимают».

Карьеру Бэбкока мог похоронить один из лучших нападающих его чемпионского «Детройта»

Репутация бывшего главного тренера сборной Канады упала до нуля после увольнения из «Торонто» в ноябре 2019-го, когда в заокеанской прессе всплыли две истории, поставившие Майку жесткую подножку на пути к быстрому возвращению в НХЛ.

Первую рассказали Toronto Sun и The Leafs Nation. Два местных медиа вскрыли, что во время первого сезона Митча Марнера в «Торонто» Бэбкок однажды вызвал его к себе и попросил составить рейтинг трудолюбия игроков «Мэйпл Лифс», а после показал список остальной команде, доведя будущую звезду до слез. Сам Марнер через несколько дней после увольнения Майка заявил, что тренер сразу же извинился за тот эпизод и даже поблагодарил его за доверие:

— Он понял, что совершил ошибку. Но после этого в течение всех трех лет, особенно во втором и третьем сезонах, он полностью доверял мне. Думаю, что это бросалось в глаза. Он верил в меня, и в отличие от первого сезона стал выпускать на лед в самых разных ситуациях. В итоге у меня сложились с ним очень хорошие отношения.

Бэбкок просто хотел показать, что мне надо больше работать. Но все в прошлом. Я сразу же забыл о том случае и больше не переживаю. Мне повезло, что в команде с пониманием отнеслись к этой ситуации, не приняли близко к сердцу, поддержали меня. Все уже в прошлом.

Сам Бэбкок прокомментировал ту историю только в январе этого года, когда дал большое интервью The Athletic:

— Митч был в моем офисе. Мы говорили о трудовой этике. Я спросил его, какое место он занимает в рейтинге. И это не было проблемой, это был личный разговор. Это была хорошая встреча, Митч ушел. Но потом я встречался... Я практически уверен, что это был Бозак. Он был важной частью нашей команды. Когда мы говорили о конкурентоспособности, я сказал: «Посмотри, как это оценивает Митч». Я допустил большую ошибку, я понял это, как только сделал.

Что ж, как только я это сделал, и он увидел список, я понял, что допустил серьезную ошибку. После встречи с Бозаком я пошел в раздевалку. Я сказал Митчу: «Вот что я сделал. Я тебя подставил». Я должен был остановить всех и сказать: «Это то, что я сделал. Я подставил Митча». Он не хотел придавать этому большого значения. Но я мог бы сделать из этого менее серьезное событие. Но если кто-то думает, что у Митча Марнера и Майка Бэбкока не было взаимоотношений, что Митч плохо играл за меня или что-то в этом роде, они ошибаются.

У нас были хорошие отношения. Когда все это произошло, я много говорил об этом с Лу, а также с Марком Хантером. Мы говорили о том, как лучше всего с этим справиться. И нет никаких сомнений в том, что все это моя вина. Не Митча. Я допустил ошибку.

О нетрадиционных методах работы канадца знали плюс-минус все, кто хоть как-то пересекался с ним, но слезы нападающего «Торонто» вряд ли тянут на полноценный повод для его «отмены». Куда больший урон бывшему коучу «Торонто» нанесли Юхан Франзен и Крис Челиос. И если историю Марнера мир узнал от журналистов, то бывшие игроки «Детройта», выигравшие с Бэбкоком Кубок Стэнли, собственноручно набросили на бывшего главного тренера и сделали из него изгоя.

Майк Бэбкок. Фото AFP

Сначала репутацию Бэбкока пошатнул Челиос, который пришел в скандально известный подкаст Spittin' Chicklets к Полу Биссоннету и Райану Уитни и достал несколько баек из склепа:

— То, что сейчас всплыло о Бэбкоке, это верхушка айсберга. Дело не в том, какой он тренер, а в том, как он обращается с людьми. Кому в «Детройте» больше всего досталось от Бэбкока? Юхану Франсену, который тогда уже мучился от травм. Кажется, это было в плей-офф, мы проиграли матч «Нэшвиллу». Не знаю, что Бэбкок говорил ему лично, за закрытыми дверями, но он оскорблял его на скамейке во время матча. Бедный Юхан! Никто не понимал, как он мучается с сотрясениями и депрессиями. У него случился нервный срыв, не только на скамейке, но и уже после игры. Думаю, хуже я ничего не видел. Никто из ребят ничего не сказал Бэбкоку.

Понятно, что ребята разговаривали об этом между собой, но никто не дал отпор Бэбкоку. Все проявляли уважение — Дацюк, Лидстрем, Зеттерберг. Все просто закрыли рты и делали то, что им говорили. Кен Холланд тогда произнес речь в раздевалке, поддержал Бэбкока. Это была отличная речь, но он сказал всем, что, если кому-то что-то не нравится, он может попросить об обмене. На этом все и закончилось.

У Бэбкока раздутое эго, это часть его характера. Кинэну его характер в итоге стоил того, что он больше не мог найти работу в НХЛ. Возможно, сейчас то же самое произойдет и с Бэбкоком. Но его достижения говорят сами за себя, и здесь уже неважно, что он из себя представляет как человек. Уверен, он будет в Зале славы.

А уже через день обличающее интервью шведской прессе дал и сам Франзен, подтвердив слова американца:

— Я чувствую дрожь, когда вспоминаю об этом. Инцидент произошел во время серии с «Нэшвиллом» в плей-офф. Он был грубым, неприятным и шокирующим. Это были словесные атаки с его стороны, он говорил ужасные вещи. Но это был лишь один момент из ста. Верхушка айсберга.

Как тренер Бэбкок был дотошным и хорошо подготовленным специалистом. Он хорош, когда надо сплотить команду, чтобы добиться цели. В этом его сильная сторона. Но он ужасный человек, худший из всех, кого я когда-либо встречал. Он просто хулиган, который нападает на людей без видимой причины, будь то игрок или уборщик на арене.

Также он большой специалист по работе с медиа. Он создает команды, которые очень трудно победить, этого не отнимешь. Но он заставляет своих игроков очень волноваться, они до смерти боятся ошибиться. И его команды редко проходят первый раунд плей-офф.

В ответ Майк назвал Франзена невероятным игроком, сказал, что его ранили слова шведа и заявил, что никогда не хотел пересекать черту, оказывая давление на своих игроков. К этому моменту Бэбкоку уже поставили клеймо абьюзера, и некоторые уже начали записывать его фамилию в черный список тренеров. Однако, в отличие от выселенного в КХЛ Билла Питерса, Бэбкока в персону нон-грата в НХЛ не превратился.

Еще прошлым летом он мог стать тренером Овечкина

Уже в это межсезонье генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан всерьез рассматривал Бэбкока на пост главного тренера «Кэпиталз» после того, как «столичные» отправили на выход Тодда Рирдена. В итоге новым тренером Александра Овечкина Бэбкок не стал, но зато понял, что шансы вернуться в НХЛ у него есть, а брать на работу «тиранов» менеджеры боятся куда меньше, чем «расистов». Пусть клубов, которые готовы пойти против течения, в Северной Америке осталось и не так много.

Некоторые журналисты на полном серьезе отправляют бывшего тренера олимпийских чемпионов в «Сиэтл», который по-прежнему ищет первого коуча в истории франшизы. Только шансы возглавить клуб, провозгласивший политику равноправия полов и активно нанимающий женщин на руководящие должности, у Бэбкока не больше, чем у Питерса — подружиться с Акимом Алиу.

Пока что Майк не знает, когда вернется в НХЛ. По его словам, еще по ходу прошлого сезона он общался с несколькими генменеджерами, но решил, что будет дожидаться подходящего предложения. О том, что Бэбкока не «отменили» в Северной Америке, говорит и другой факт — до того, как вернуться в Саскачеван он несколько месяцев обучал тренеров в Университете Вермонта из студенческой NCAA, где организация очень щепетильно относится к репутации персонала.

А вот со сборной Канады он уже точно работать не будет:

— Что касается сборной Канады и Олимпиады-2022, то это не моя очередь. Прошлые чемпионские моменты — это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь. Возможность представлять свою страну, отношения, которые сложились с тренерами и менеджерами, — все это впечатляет. Но у нас есть много отличных тренеров в НХЛ. Кто-то другой получит шанс и это будет воспоминание на всю его жизнь.

Майк Бэбкок. Фото USA Today Sports

Бэбкок выиграл, все что можно, но ему есть ради чего возвращаться

Практически нереальным выглядит вариант и с переездом Бэбкока в Россию. Сразу после увольнения из «Торонто» некоторые журналисты называли канадца чуть ли не потенциальным тренером для сборной России. Насколько интересно было поработать Майку в стране, которую он раз за разом разбивал на международных турнирах, известно только ему. Но под уникального тренера, несущего золотые яйца, найти деньги для ФХР вряд ли было бы проблемой.

Только Бэбкоку нужны не российские деньги, а новый вызов. За свою карьеру он выиграл абсолютно все, о чем мечтают его коллеги — МЧМ, ЧМ, ОИ, Кубок Мира и Кубок Стэнли — такого набора наград не было ни у кого и никогда. И вполне возможно, что единственной самоцелью для него остается чемпионство с канадским клубом. Команды из страны кленового листа не выигрывали Кубок Стэнли с далекого 1993-го. И почему бы Бэбкоку не разбить канадское проклятие в «Эдмонтоне», где уже успел развернуться его бывший босс Кен Холланд, с которым они строили чемпионский «Детройт». Генменеджер «Ойлерз» был на стороне Майка, даже когда его закидывали камнями за жестокие методы, и если Дэйв Типпет вновь провалится, имея в руках Макдэвида и Драйзайтля, то Холланд вполне может набрать старого друга и позвать его в Альберту.