Малкин остается! Легендарный нападающий подписал новый контракт с «Питтсбургом»
Казалось, что эпоха Евгения Малкина в «Питтсбурге» уже завершена. Он то отписывался от соцсетей клуба, то подписывался снова, а в клубе прямо говорили, что согласовать условия нового соглашения с ветераном «Пингвинз» не получалось. Инсайдеры называли среди претендентов на Малкина «Рейнджерс», «Вашингтон» и даже «Тампу», но за несколько часов до открытия рынка свободных агентов пришла сенсационная новость — Малкин все-таки подписал новый контракт с «Питтсбургом»! Да еще и на четыре года.
Зарплата Малкина составит 6,1 миллиона долларов в год — неплохой контракт для хоккеиста, которому 36 лет, а медицинская книжка заполнена записями о травмах. Зарплата россиянина по годам распределится так: 8 миллионов (включая 4 миллиона авансом), 6, а затем 5,6 и 4,8 (включая 1 миллион авансом). При этом в контракте Евгения есть пункт о полном запрете на обмен в течение всего срока соглашения, а это автоматически говорит о том, что карьеру Малкин, скорее всего, завершит в «Питтсбурге». По крайней мере, свою карьеру в НХЛ.
Желание Малкина продолжить играть за «Питтсбург» было понятно, он даже писал в соцсетях подписавшему новый контракт с клубом Крису Летангу, что не хочет играть против него. В итоге все три суперветерана — Летанг, Малкин и Сидни Кросби — остаются в «Пингвинз». Вот только о больших задачах клубу, похоже, придется забыть.
Для вас не будет большим открытием, что лучшие годы Малкина и Летанга давно позади. Да и Кросби уже не так хорош, как еще года три-четыре назад. В команде есть качественные нападающие Гюнцель, Зукер, Ракелль, Раст, неплохие защитники Дюмулин и Марино. Но первый раунд плей-офф — потолок для этой команды, что показал и минувший сезон.
Качественного усиления ждать тоже не приходится — сейчас под потолком зарплат у «Питтсбурга» 4,2 миллиона долларов, а ведь еще нужно продлить контракт с нападающим Касппери Капаненом. Главная проблема команды — вратарская позиция, а на ее усиление средств нет. Так что история Малкина будет красивой, но побед ему ждать больше не стоит.
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|5
|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
|0
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|0
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|3
|Детройт
|0
|0
|0
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|4
|Монреаль
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|0
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
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|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
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|0
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|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
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|0
|0
|4
|Колорадо
|0
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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