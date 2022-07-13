Кросби оказал серьезное влияние на то, чтобы переговоры «Питтсбурга» с Малкиным закончились успешно

Журналист The Athletic Джош Йохе заявил, что нападающий и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сыграл серьезную роль в переговорах между клубом и форвардом Евгением Малкиным.

Сегодня, 13 июля «Пингвинз» объявили о продлении контракта с 35-летним Малкиным на 4 года.

«Насколько я слышал, Сидни Кросби сыграл большую роль в том, чтобы стороны продолжили диалог после того, как переговоры в понедельник прошли неудачно», — написал Йохе.

Кросби и Малкин выступают за «Питтсбург» вместе с 2006 года. В составе команды они трижды выигрывали Кубок Стэнли.

По новому контракту с «Питтсбургом» Малкин будет зарабатывать 6,1 миллиона долларов за год. В прошлом сезоне россиянин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, в плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 встречах.