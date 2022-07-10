Малкин покинет «Питтсбург»? Клуб оскорбил его предложением, но все может наладиться

Через пару дней легендарный форвард может стать свободным агентом.

«Питтсбург» потеряет права на российского нападающего Евгения Малкина 13 июля, если не успеет его переподписать. Стороны не могут договориться о новом контракте на протяжении года.

История «Питтсбурга» и Малкина началась на драфте 2004 года: российского форварда выбрали под вторым номером. Отыграв три сезона в России, Малкин перебрался в «Питтсбург». За 16 лет российский форвард стал одним из лучших игроков клуба в XXI веке.

Летом 2014 года Евгений подписал восьмилетний контракт на сумму 76 миллионов долларов. Данное соглашение истекло, и стороны начали обсуждать новый контракт. У клуба и игрока возникли разногласия, которые оттягивают подписание. Не стоит забывать, что 13 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов, поэтому у «Пингвинов» осталось очень мало времени.

Малкин хочет завершить карьеру в «Питтсбурге»

Изначально были разговоры о том, что проблема в сумме контракта. Якобы стороны не могли согласовать зарплату, ведь «Питтсбург» хотел продлить и защитника Криса Летанга. «Они должны возвращаться на те цифры, которые не связывают нам руки. Для нас это очень просто. Они должны продлить контракты на разумных условиях, иначе они покинут клуб», — заявил президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» Брайан Бурк.

8 июля издание The Athletic раскрыло подробности переговоров. Утверждалось, что Малкину был предложен контракт на два года на сумму 12 миллионов долларов. По информации журналистов издания, российский форвард согласен на такую зарплату, но его категорически не устраивает срок договора. Также Малкин считает такое предложение неуважительным к нему. Российский нападающий хочет получить контракт на четыре года и завершить карьеру в «Питтсбурге».

Проблемы с контрактом огорчили хоккеиста, об этом сообщил The Athletic, ссылаясь на слова друзей Малкина: «Он хочет играть только за «Питтсбург». Он не понимает, как переговоры дошли до того, что он может не продлить контракт. Он сказал: «Они не считают меня хорошим игроком — почему?». Недовольство ситуацией с контрактом россиянина выразил и один из партнеров хоккеиста: «Меня беспокоит то, что происходит. Все выглядит плохо. Из того, что я знаю, могу сказать, что Джино заслуживает лучшего».

Недавно «Питтсбург» продлил контракт с Крисом Летангом на шесть лет с суммой контракта 36,6 миллиона долларов. «Питтсбург» не исключал возможности, что Малкин может покинуть клуб, а после продления с Летангом у российского форварда шансов стало еще меньше. «Мы приложили решительные усилия, чтобы договориться и подписать контракт с Летангом. Менее решительные с Малкиным только потому, что мы должны знать, сколько денег у нас есть, и мы должны собрать эту головоломку. Так что есть прямые переговоры с агентом Малкина, но менее интенсивные. Здесь должна быть какая-то последовательность. Один должен подписать, а затем другой, или, может быть, ни один из них», — сказал Бурк.

Сам Малкин заявил о готовности покинуть клуб: «Я понимаю, что это бизнес. Я люблю этот город и этих болельщиков. Если команда хочет свежей крови, молодых игроков и скажет мне: «Вы должны двигаться дальше», я пойму. Надеюсь, я останусь здесь до конца карьеры», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ. Слова уралец подтвердил действиями, отписавшись от «Питтсбурга» в соцсетях, но через несколько часов Евгений подписался заново.

Куда может перейти Малкин?

Возраст Малкина играет большую роль в проблемах с новым контрактом. Травмы Евгения дают о себе знать. За последние пять лет он пропустил 96 игр. Для сравнения, у Кросби — 45, а у Летанга — 33. Подписывая многолетнее соглашение, «Питтсбург» рискует, ведь из-за травм российский форвард может стать балластом в платежке.

В 2013 году «Даллас» предлагал контракт c большей суммой, чем «Питтсбург», но Малкин решил остаться. Отец игрока в интервью «Советскому спорту» передал слова сына: «Если когда-нибудь дела в «Пингвинз» пойдут не очень и придется уходить, я скорее выберу «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Монреаль Канадиенс». Есть несколько клубов. Но в «Даллас» не рвусь».

Новое предложение хоккеисту поступило и в соцсетях Анны Кастеровой — жены игрока. В комментариях под фотографией форварда написала супруга вратаря «Миннесоты» Флери: «Присоединитесь к нам?» В ответ Анна написала: «Почему бы и нет».

Варианты для Малкина в НХЛ есть: условные «Аризона» и «Детройт» могут дать то, что желает форвард. Но в лучшем случае Евгений будет бороться за попадание в плей-офф, а не за Кубок Стэнли. Есть и другие варианты: например, «Ванкувер» не против расстаться с Миллером, а «Филадельфия» ищет варианты обмена Проворова. В таком случае у обеих команд появляются места под потолком для Малкина.