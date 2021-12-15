Игровая ночь в НХЛ: еще один российский игрок дебютировал в лиге, а Ничушкин выдал суперматч

Панарин остался в тени соотечественника.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Дамиани — 1 (Клингберг, Робертсон), 35:57 — 1:0. Парэйко — 3 (Тарасенко, Бучневич), 37:03 — 1:1. Фолк — 5 (Сундквист, Уокер), 42:07 — 1:2. О`Райлли — 5 (бол.), 51:33 — 1:3. Тарасенко — 9 (бол., Барбашев, Бучневич), 58:43 — 1:4.

Вратари: Эттингер (56:58 — 58:10) — Линдгрен.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 34 (10+12+12) — 28 (10+9+9).

Наши: Гурьянов (14.39/1/-1) — Барбашев (18.54/0/0), Бучневич (18.37/2/+1), Тарасенко (17.23/4/+1), Торопченко (8.19/2/0).

15 декабря. Даллас. American Airlines Center.

Ситуация с распространением коронавируса в НХЛ наводит на тревожные мысли. Более 30 игроков лиги находятся сейчас в ковид-протоколе, а матч между «Каролиной» и «Миннесотой» был отменен за несколько часов до стартового вбрасывания. Составы некоторых команд выглядят довольно экспериментально, и определить фаворита в противостоянии очень непросто. Например, «Сент-Луис» поднял из АХЛ восемь игроков и по-прежнему обходится без двух основных голкиперов. На коллектив Крэйга Беруби свалилась череда невезения, а помимо надоевшей всем инфекции, в список проблем добавились травмы.

Зато благодаря кадровым потерям в составе «Блюз» дебютировал в НХЛ Алексей Торопченко. В прошлом сезоне российский нападающий провел 45 матчей за «Куньлунь», а сейчас в АХЛ на его счету 9 (5+4) очков в 22 играх. Сегодня Алексей был в центре внимания местных журналистов и по всем канонам хоккейных традиций первым появился на льду.

Форвард сыграл в четвертом звене с Джошуа Дакотой и Мэттью Пекой и уже на первых минутах матча едва не отметился заброшенной шайбой. После силового приема от защитника «Далласа» Джона Клингберга россиянин не просто уверенно поднялся на ноги, но и всего через несколько секунд мощным броском проверил на прочность перекладину. Интересно, что отскок пришелся прямо на ногу Пеки и тот коньком отправил шайбу в ворота Джейка Оттингера. Судьи сперва отменили гол, затем пересмотрели эпизод и засчитали его. Однако главный тренер «Старз» Рик Боунесс взял запрос на определение положения вне игры и не прогадал.

Тем не менее без очков россияне «Сент-Луиса» в этом матче не остались. В концовке второго периода гости ответили на дебютный гол в НХЛ форварда «Далласа» Райли Дамьяни. Точный бросок на счету Колтона Парайко, а в атаке поучаствовали Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. Даже в отсутствие Клима Костина «Сент-Луис» продолжает оставаться одной из самых русских команд в НХЛ, а влияние наших хоккеистов на игру команды имеет колоссальное значение.

Решающим эпизодом встречи стало удаление форварда «Старз» Радека Факсы, который в третьем периоде получил четыре минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Райан О'Райли наказал соперника за такие вольности и реализовал численный перевес. Незадолго до финальной сирены также отправился в бокс Джо Павелски, и Тарасенко классным броском поставил точку в матче, сделав это с передачи Барбашев а. Владимир набрал минимум два очка за игру в девятый раз в текущем чемпионате, и теперь на его счету 25 (9+16) баллов в 29 матчах.

Удивительно, как обескровленные «Блюз» не сбавляют обороты, а в последних десяти играх набрали очки в девяти случаях, одержав при этом шесть побед. Руководство «Сент-Луиса» говорило летом, что в этом сезоне ставит перед командой самые высокие задачи, и, кажется, не соврало. Осталось лишь дождаться оптимального состава .

На пути лавины

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Рантанен — 12 (Маккиннон, Бураковски), 12:18 — 1:0. Макар — 13 (бол., Маккиннон, Кадри), 18:11 — 2:0. Строум — 6 (Фокс, Панарин), 30:36 — 2:1. Ничушкин — 8 (Комфер, Кадри), 38:45 — 3:1. Готье — 2 (Хант, Гудроу), 57:58 — 3:2. Ничушкин — 9, 59:23 — 4:2.

Вратари: Кемпер — Георгиев (56:18 — 57:58, 58:15 — 59:15).

Штраф: 9 — 17.

Броски: 31 (12+7+12) — 28 (7+7+14).

Наши: Мальцев (7.08/1/0), Ничушкин (16.21/3/+2) — Панарин (21.21/2/0).

15 декабря. Денвер. Ball Arena. 17 198 зрителей.

В прошлой игре против «Нэшвилла» прервалась пятиматчевая результативная серия Артемия Панарина, но сегодня российский нападающий начал новую. Форвард поучаствовал в голевой атаке, однако шайба Райана Строума не сильно помогла «бродвейцам» в этот вечер. В последнее время «Эвеланш» просто неудержимы. До сегодняшней встречи команда одержала четыре победы подряд и забила 24 гола. Для Александра Георгиева исключения не сделали. У голкипера «Рейнджерс» было полно работы, а его партнеры шесть раз оставляли команду в меньшинстве.

Представить себе нынешний «Колорадо» без Валерия Ничушкина уже очень трудно. Российский нападающий вернулся после травмы максимально заряженным и проводит потрясающий сезон. В некоторых матчах его игровое время доходит до 20 минут, а количество полезных действий на квадратный метр льда зашкаливает. В двух последних встречах очков он не набрал, но сегодня в концовке второго периода забросил восьмую шайбу в текущем чемпионате. Контракт Ничушкина с зарплатой 2,5 миллиона долларов заканчивается после этого сезона, и с такой игрой он заслуживает получить более щедрое предложение. У него 15 (9+6) очков и «+11» в 17 матчах.

На исходе встречи гости смогли организовать мощнейший навал, сократить отставание, заставили попотеть Дарси Кемпера, но какое это имеет значение, когда неугомонный Ничушкин может вот так убегать в контратаку и мастерски решать эпизоды? Первый дубль Ничушкина в сезоне и заслуженная первая звезда матча. Скоро даже Нэйтан Маккиннон будет завидовать такой напористости своего партнера.