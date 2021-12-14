Как дьявол, против всего святого. Бывшего тренера Панарина требуют покарать в Америке за «устаревшие» взгляды

Джон Торторелла не видит красоты.

Увольнение Джона Тортореллы из «Коламбуса» по окончании прошлого сезона — лучшее, что могло случиться в медийном поле НХЛ с того момента, когда был подвергнут остракизму Дон Черри. Экспрессивный специалист не выбирал выражений, когда стоял на тренерской скамейке. Сейчас Торторелла жжет глаголом, невзирая на лица, в роли телевизионного эксперта на канале ESPN. Для современной Америки, в которой малейшее отступление от «линии партии» встречают с глубочайшим возмущением и требованием покарать отступника, острые реплики бывшего тренера воспринимаются как дьявольский вызов против всего святого.

Месяц назад Тортс, как его называют для удобства с давних времен, без зазрения совести прошелся по самому Коннору Макдэвиду. Сейчас скептически отнесся к зрелищному голу «Анахайма», срежиссированному молодым нападающим Тревором Зеграсом. Американский талант за чужими воротами уложил шайбу на крюк, но вместо ставшего модным лакросса отправил ее по маршруту «воздух — воздух» на пятачок — оттуда броском с лета забил его партнер Сонни Милано. Торторелла отдал должное мастерству двух форвардов и красоте момента. Но потом добавил, что, будь он на месте тренера, посоветовал бы впредь подобных фокусов своим хоккеистам не делать. Этот прием, по его мнению, не подходит для игры.

Ряд ведущих североамериканских журналистов в своих твиттерах поспешили обвинить Тортса в неуместном ретроградстве. Марк Лазерус, отвечающий в популярном издании The Athletic за «Чикаго», разразился статьей, в которой не оставил камня на камне от позиции эксперта. Без фраз о «динозавре», который транслирует в массы устаревшие взгляды на хоккей, не обошлось. Этот подход якобы способствует падению популярности любимого вида спорта. Тогда как народу нужно зрелище. Были и другие спорные мысли. Например, досталось защитнику «Рейнджерс» Джейкобу Трубе за его впечатляющие силовые приемы, одним из которых он опрокинул звезду «Колорадо» Нэйтана Маккиннона. У меня есть сомнения, что фигурное катание с клюшками поможет завоевать новую аудиторию.

Далек от мысли считать Тортореллу источником мудрости, особенно вспоминая его яркие и часто вздорные перепалки с журналистами. Но на дремучего деда с твердолобой позицией он никак не тянет. Местами вполне симпатичный персонаж. Для меня его точка зрения на сто процентов понятна. Хотя принять ее полностью сложно. Тортс по-прежнему рассуждает с позиции тренера, который должен сделать все, чтобы его команда выигрывала. Его «Коламбус» два с половиной года назад сотворил оглушительную сенсацию, вынеся в первом же раунде Кубка Стэнли мощную «Тампу». С тех пор «Болтс» больше не отдали ни одной серии плей-офф и готовы сражаться за третий титул подряд.

Эту команду сам Торторелла приводил к чемпионству в далеком 2004-м. Человека в своей профессии точно нельзя назвать посторонним. Шоу-составляющая старину Тортса мало интересует. При этом он точно не скучный. Сейчас, оказавшись в студии, идет против мнения большинства и на аргументах выдает, если говорить современными терминами, отличный контент. Резонанс временами выходит мощный.

Восхищение приемом Зеграса, так же как и недавние восторги от лакроссов Андрея Свечникова, уместно в качестве разовой акции. Потом эти события перестают быть эксклюзивными и воспринимаются почти обыденно. Разве есть большая разница в том, как была заброшена победная шайба? Мусорный гол, ставший решающим в седьмом матче плей-офф, не менее ценен, чем тот, который забили при помощи красивого финта.

Торторелла пытался объяснить, что пользы для команды от приема в исполнении Зеграса немного. С ним сложно не согласиться. Во-первых, игрок в следующий раз станет объектом особого внимания и рискует попасть на «теплый» прием со стороны соперника при любой возможности. Во-вторых, цирковые номера, идеально подходящие для Матча звезд, в плей-офф почти никогда не работают. В кубковых сражениях важнее другие качества. Об этом Тортс говорил, разбирая ситуацию с Макдэвидом. Безусловно, роскошный гол Микаэля Гранлунда в ворота Константина Барулина в полуфинале ЧМ-2011 вошел в историю и был запечатлен на финской почтовой марке. Хоккей всегда был прекрасен тем, что в нем органично сочетаются мастерство, скорость, жесткость и самопожертвование. Правильный баланс можно найти и при оценке приема Зеграса. Такие моменты иногда очень нужны для развлечения публики, но ставить их на конвейер было бы ошибкой.