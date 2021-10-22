Тарасенко, Бучневич, Барбашев и Костин.

На днях в игре между «Сент-Луисом» и «Аризоной» произошло по-своему уникальное событие. Форварды «Блюз» Иван Барбашев, Павел Бучневич, Клим Костин и Владимир Тарасенко набрали в том матче очки, и это первый случай в НХЛ с 2009 года, когда сразу четыре российских нападающих в составе одной команды отметились результативными действиями. Последний раз такое удавалось форвардам «Вашингтона» Александру Овечкину, Александру Семину, Виктору Козлову и Сергею Федорову.

Сейчас в «Сент-Луисе» собралась большая русская диаспора, и для клуба из штата Миссури это не совсем привычное дело. Похожая ситуация была у «Блюз» в далеких 90-х, когда Виталий Карамнов, Игорь Королев и Виталий Прохоров стали первой русской тройкой в истории лиги. Сейчас же в основной команде сразу четыре игрока из России. При этом «Блюз» также владеют правами на вратаря Вадима Жеренко, нападающих Алексея Торопченко, Ивана Воробьева и Никиту Александрова, пусть даже их появление в НХЛ в ближайшем будущем не предвидится.

Владимир Тарасенко

Кто главная российская звезда в нынешней команде, и так понятно. Даже несмотря на травмы и неоптимальную физическую форму, Тарасенко имеет огромное влияние на коллектив. К сожалению, в межсезонье отношения между клубом и игроком накалились до предела. В июле форвард даже запросил обмен, а одной из причин такого решения стали две неудачные операции на плече, которые были сделаны врачами «Блюз» в 2018 и 2019 годах. До сих пор дело не сдвинулось с места, и не факт, что скоро ситуация как-то изменится. Медицинская карта Владимира пугает большинство генеральных менеджеров лиги. За последние два сезона он сыграл только 34 матча, а с 2018 года перенес уже три хирургических вмешательства на плече.

Его контракт с «Сент-Луисом» при средней зарплате 7,5 миллиона долларов за сезон рассчитан еще на два года. Пока слишком рано рассуждать о будущем Тарасенко. Со стороны даже кажется, что ситуация немного успокоилась, хотя, например, инсайдер DailyFaceoff Фрэнк Серавалли считает, что в вопросе возможного обмена Тарасенко из «Блюз» рано ставить точку. «На данный момент все сказали правильные слова, но это не меняет того факта, что игрок по-прежнему хочет обмена. Если у него получится горячий старт, сделка вполне может состояться. Вспомните прошлый сезон: Патрик Лайне в похожей ситуации сделал дубль в первом же матче и вскоре был обменян в «Коламбус» на Пьер-Люка Дюбуа. То же самое может произойти и здесь», — рассуждает Серавалли.

Владимир не отвлекается на разговоры в СМИ и изо всех сил старается вернуть былые кондиции. В игре против «Вегаса» он выдал свой лучший матч нынешнего сезона и открыл счет забитым голам. Причем его шайба стала победной, а по этому показателю он вышел на пятое место в истории клуба (36). Больше победных голов за «Блюз» забивали только Берни Федерко (40), Гарри Ангер (40), Павол Демитра (45) и Бретт Халл (70). В декабре Тарасенко исполнится 30 лет, и нет причин хоронить его карьеру раньше времени. Даже великий Уэйн Гретцки верит в российского форварда. «Иногда лучшие сделки — это те, которых вы не совершаете. Именно такая получилась у Дага Армстронга в случае с Тарасенко», — сказал канадец в эфире TNT во время матча с «Вегасом».

Павел Бучневич

От воспитанника «Северстали» все ждут очередного прогресса. В прошлом укороченном регулярном чемпионате Бучневич установил личный рекорд результативности — 48 (20+28) очков в 54 встречах — и стал действительно качественным двусторонним форвардом. «Сент-Луису» просто необходим такой игрок, ведь в минувшем сезоне команда очень слабо действовала при игре в меньшинстве (77,8% и 25-й показатель в лиге), что стало худшим результатом клуба с 1989 года. «Рейнджерс» же с Бучневичем забили пять голов в меньшинстве, пропустив всего восемь. Если Павел не продолжит хватать нелепые дисквалификации (какую уже успел получить за удар головой форварда «Аризоны» Лоусона Крауза), то может стать важнейшим элементом в игре «Сент-Луиса».

«Я очень рад, что Бучневич присоединился к нашей команде. У него хороший рост, приличный бросок, Павел может играть на правом фланге, и ему только 26 лет. Кроме того, он прекрасно работает в меньшинстве. Мы собираемся задействовать его во всех аспектах нашей игры», — сказал генеральный менеджер «Блюз» Даг Армстронг. В матче против «Аризоны» россиянин уже успел открыть счет голам за свою новую команду, воспользовавшись точной передачей Джордана Кайру.

В Нью-Йорке болельщики сильно расстроились обмену Бучневича. «Если честно, я даже удивлен, что мне после обмена написало в директ Instagram так много народу. Я такого просто не ожидал. Но очень приятно слышать теплые слова в свой адрес. Получается, что я оставил о себе в «Рейнджерс» хорошую память. Посмотрим, что будет дальше». Пока Павел только привыкает к новой команде, но с трибун уже можно нередко услышать его фамилию. Пришло время покорять новые горизонты.

Иван Барбашев

25-летнего форварда можно уже назвать полноценным старожилом клуба. Барбашев выступает за «Сент-Луис» с сезона-2016/17, а в 2019-м он выиграл с командой Кубок Стэнли. Прошедшим летом игрок подписал с «Блюзменами» новый контракт на два года со средней зарплатой 2,25 миллиона долларов. После завершения срока действия соглашения нападающий станет неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне Иван провел 38 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 (5+7) очков при полезности «+5». Его даже наигрывали в первом звене с Райаном О'Райлли и Давидом Перроном, но россиянин получил обидную травму и выбыл на шесть недель.

Партнеры по команде тепло отзываются о Барбашеве. «У него отличный потенциал. Иван — очень хороший и умный игрок. Он усердно работает на льду, в том числе и при игре в меньшинстве. У него высокий хоккейный интеллект. Вы видите, как с каждым годом Иван делает все больше и больше шагов вперед. У него есть все, чтобы стать отличным хоккеистом», — сказал капитан команды О'Райлли. В первых трех играх текущего регулярного чемпионата Барбашев набрал 3 (2+1) очка, а в матче против «Аризоны» классным броском открыл счет голам в сезоне.

Клим Костин

Клим Костин пробивается в основу «Блюз» уже четвертый год, после того как клуб выбрал его в первом раунде драфта (31-й номер). В матче против «Аризоны» игрок сделал дубль за 47 секунд и был признан второй звездой встречи. Интересно, что дубль Костина стал самым быстрым для игроков «Сент-Луиса» начиная с ноября 2001 года, когда Кит Ткачак уложился в 33 секунды.

За два пандемийных чемпионата российский форвард провел в НХЛ лишь шесть матчей, хотя запомнился как действиями в атаке, так и силовой игрой. Большую часть прошлого сезона Костин отыграл за «Авангард» и помог клубу выиграть Кубок Гагарина. Наставник омской команды Боб Хартли неплохо поработал с оборонительными качествами Костина, и этот опыт пойдет Климу только в плюс. Главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби открыто намекает, что видит в россиянине классического силовика: «Костин в самом деле обладает большим талантом, но его действия нужно упростить. В первую очередь Клим должен думать о работе и только потом о своих навыках. Мы хотим, чтобы он был хорош в форчеке, боролся за шайбу у бортов и под воротами, был нацелен на ворота. Также мы работаем с ним над игрой в обороне. Он должен хорошо уметь действовать без шайбы».

Пока Костину доверяют место в четвертом звене и выделяют в среднем по десять минут игрового времени. Закрепиться в составе будет непросто, но сам игрок настроен исключительно позитивно. После матча с «Аризоной» эмоции форварда били через край: «Сейчас я нахожусь в полном восторге. Всегда стремлюсь сделать все ради победы команды и сегодня могу быть собой довольным. Так и нужно всегда играть».

Перспективы команды

В межсезонье «Блюз» потеряли важного защитника Винса Данна (ушел в «Сиэтл» на драфте расширения) и основных форвардов Джейдена Шварца («Сиэтл») и Майка Хоффмана («Монреаль»). Зато в клуб пришли нападающие Павел Бучневич и опытный Брэндон Саад. Нельзя сказать, что «Сент-Луис» стал на голову сильнее, но и обескровленным их состав совершенно не выглядит. Руководство клуба с оптимизмом смотрит в будущее, а владелец «Блюз» Том Стиллман летом заявил, что чемпионское окно команды еще открыто.

Ресурсы у коллектива однозначно есть, но «Блюзменам» придется вынести уроки из плей-офф прошлого сезона, где в первом раунде их просто размазал «Колорадо» (4-0), а в каждом из матчей «Сент-Луис» проигрывал не меньше чем в три шайбы (1:4, 3:6, 1:5, 2:5). В целом «Блюз» не выглядят главным фаворитом Центрального дивизиона, но за плей-офф просто обязаны побороться. Многое будет зависеть и от вратаря Джордана Биннингтона, игра которого после чемпионского сезона заметно пошла на спад. В марте 27-летний канадец подписал с клубом новый контракт на шесть лет и 36 миллионов долларов, так что оказанное доверие придется отрабатывать.

Атакующая линия команды выглядит убедительно. Непонятно, как сложится сезон для Тарасенко, зато за О'Райлли вряд ли придется переживать. В прошлом сезоне Райан набрал 54 (24+30) очка в 56 матчах (0,96 очка за игру — лучший результат в карьере) и стал лучшим в команде по показателю полезности (+26). Держит марку и Давид Перрон, который в предыдущем чемпионате впервые в карьере превысил график одного набранного очка за игру. За «Сент-Луисом» будет очень интересно наблюдать. На старте сезона команда одержала три победы подряд и пока выглядит весьма уверенно. Здорово, если сразу несколько российских игроков помогут «Блюзменам» вновь побороться за главный трофей.