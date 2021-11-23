Русская ночь в НХЛ: Ничушкин разыгрался, а два защитника забили первые голы в сезоне

Сегодня в НХЛ было заброшено много шайб, а в двух матчах команды выдали сумасшедшие перестрелки.

Одну из них устроили «Баффало» и «Коламбус». После неплохого старта чемпионата «Сэйбрз» потихоньку вернулись в привычное для себя русло и в последних пяти встречах уступили четыре раза. Болельщикам команды вновь пора запасаться терпением.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Коламбус» — 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)

Голы: Томпсон — 7 (Олофссон, Йокихарью), 3:38 — 1:0. Рословик — 1 (Веренски, Хофманн), 8:23 — 1:1. Рословик — 2 (Доми, Байрейтер), 14:04 — 1:2. Гиргенсонс — 4 (бол., Миллер, Далин), 19:59 — 2:2. Бьоркстранд — 6 (Нюквист, Дженнер), 20:24 — 2:3. Доми — 2 (Хофманн, Рословик), 20:55 — 2:4. Гавриков — 1 (Пик, Доми), 23:41 — 2:5. Козенс — 4 (Скиннер, Миллер), 24:44 — 3:5. Томпсон — 8 (бол., Далин, Козенс), 29:55 — 4:5. Гавриков — 2 (п.в., Дженнер), 59:15 — 4:6. Керали — 3 (п.в.), 59:50 — 4:7.

Вратари: Токарски (Делл, 20:55) — Корписало.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (12+6+15) — 29 (10+12+7).

Наши: — - Гавриков (23.37/4/+3), Чинахов (11.43/1/+1).

Баффало. KeyBank Center. 7978 зрителей.

На первый перерыв хозяева ушли в неплохом настроении после того, как латвийский форвард Земгус Гиргенсонс за секунду до сирены реализовал численный перевес. Однако начало второго периода обернулось для «Баффало» катастрофой. «Коламбус» выдал сумасшедший отрезок и за три с половиной минуты забросил три шайбы. Одна из них на счету Владислава Гаврикова, который в нынешнем сезоне отличился впервые.

Представить себе оборону «Блю Джекетс» без этого российского защитника уже практически невозможно. Гавриков проводит свой третий сезон в лиге, играет во второй паре и стабильно получает больше 20 минут игрового времени. В нынешнем чемпионате Владислав отдал уже семь результативных передач, его коэффициент полезности после сегодняшнего матча «+12». Игрока нахваливал даже Джон Торторелла, а слова такого требовательного тренера вряд ли могут быть пустыми.

«Баффало» сумел вернуть интригу в противостояние, сократил отставание до минимума, но спасти матч не получилось. Лучшая возможность для этого у хозяев была в формате «5 на 3», когда по очереди заработали удаления Егор Чинахов и Густав Нюквист. В концовке встречи Гавриков забросил свою вторую шайбу, но сделал это уже в пустые ворота. Для него этот дубль стал первым в НХЛ.

Ничушкин не сбавляет обороты

«Колорадо» — «Оттава» — 7:5 (2:2, 1:1, 4:2)

Голы: Ничушкин — 3 (Кадри, Бураковски), 0:50 — 1:0. Сэнфорд — 3 (бол., Томсон, Дель Зотто), 12:53 — 1:1. Макар — 6 (Ландескуг), 13:11 — 2:1. Зуб — 1 (Ткачак), 19:14 — 2:2. Тэйвз — 3 (Кадри, Бураковски), 33:44 — 3:2. Сэнфорд — 4 (Эннис), 36:33 — 3:3. Норрис — 7 (бол., Штютцле, К. Браун), 41:03 — 3:4. Макар — 7, 42:45 — 4:4. Сэнфорд — 5 (Ткачак, Шоу), 45:00 — 4:5. Рантанен — 6 (бол., Бураковски, Кадри), 49:08 — 5:5. Ньюхук — 2 (О`Коннор), 58:27 — 6:5. Кадри — 6 (п.в., Тэйвз), 59:48 — 7:5.

Вратари: Кемпер (Юханссон, 33:02, Кемпер, 35:29) — Густавссон (58:38).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 40 (10+19+11) — 21 (7+4+10).

Наши: Ничушкин (16.11/2/+4) — Зуб (25.14/2/0).

23 ноября. Денвер. Ball Arena.

Своим первым голом в сезоне сегодня также отличился защитник «Оттавы» Артем Зуб. В команде россиянину уже настолько доверяют, что 13 ноября в матче против «Питтсбурга» он установил свой личный рекорд по игровому времени в НХЛ — 27:46 на площадке. Неплохо для игрока, который проводит в лиге только второй сезон. Сегодня его команде противостоял «Колорадо», и встреча получилась очень результативной, где интрига сохранялась до последних секунд. В концовке первого периода Артем шикарным броском восстановил равновесие и сделал счет 2:2. На данный момент он уверенно держит марку одного из лучших российских защитников и постоянно выходит на лед в топ-4 обороны «Оттавы».

Набирает ход и Валерий Ничушкин, который вернулся после травмы всего 10 дней назад. За этот отрезок нападающий «Колорадо» успел трижды поразить ворота соперников, а сегодня уже на первой минуте встречи вывел свою команду вперед. Заряженность Ничушкина можно ставить в пример. Форвард перезапустил карьеру, обрел уверенность в себе, а сейчас прет как танк, даже несмотря на разговоры о применении им допинга перед Олимпиадой в Сочи. Хочется пожелать Валерию не сбавлять обороты и не реагировать на внешние факторы. В шести встречах на его счету уже 5 (3+2) очков, а сегодняшний матч он закончил с полезностью «+4».

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Джохансен — 6 (Тренин, Жанно), 12:34 — 1:0. Ракелль — 5 (Зеграс, Милано), 25:47 — 1:1. Гранлунд — 4 (бол., Джохансен), 35:20 — 2:1. Драйсдейл — 2, 43:47 — 2:2. Тренин — 2, 52:10 — 3:2.

Вратари: Сарос — Гибсон (58:07).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (10+14+11) — 31 (9+7+15).

Наши: Тренин (15.37/4/+2) — -.

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Нэшвилл» на своем льду нанес поражение «Анахайму», которое стало для калифорнийской команды вторым подряд. После восьмиматчевой победной серии игра «Дакс» немного пошла на спад.

В составе хозяев сегодня был хорош Яков Тренин, признанный второй звездой встречи. Российский нападающий «Предаторз» отметился не только голевой передачей, но и победным голом в середине третьего периода. В текущем чемпионате на его счету 5 (2+3) очков.