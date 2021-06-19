Капризов вернется в ЦСКА? В Америке выдали безумный инсайд, но он лишь часть игры за огромный контракт

Кирилл останется в «Миннесоте» и не приедет в КХЛ.

Неожиданный инсайд журналиста Кевина Уикза взорвал размеренное на время чемпионата Европы по футболу хоккейное инфополе. Экс-вратарь клубов НХЛ в Twitter сообщил подробности переговоров Кирилла Капризова и «Миннесоты». По информации Уикза, стороны взяли паузу в обсуждении нового контракта. Журналист отметил, что Капризов находится в Москве и можно предположить, что ЦСКА заинтересован в возвращении форварда с прицелом на Олимпиаду-2022.

Для начала напомню, кто такой Уикз. К инсайдерам, которые сливают закулисные интриги и тайны переговорных процессов, его относить нельзя. Скорее он выступает в качестве эксперта-экс-хоккеиста. Кевин провел 11 сезонов в НХЛ и завершил игровую карьеру в 2009 году, после чего сосредоточился на профессии аналитика и стал первым темнокожим хоккейным экспертом на североамериканском телевидении. Ходили слухи, что Уикз претендовал на должность помощника генменеджера «Рейнджерс», но они не подтвердились, и Кевин продолжил сотрудничать с NHL Network.

Вернемся к Капризову. Кирилл лихо ворвался в новую лигу и быстро дорос до главного любимчика в «Миннесоте». Своей игрой российский дебютант превзошел все ожидания. Логично, что руководство «Уайлд» заинтересовано в длительном сотрудничестве с талантливым хоккеистом, который уже в первом сезоне показал, что способен быть системообразующим игроком. Летом у Капризова истекает контракт новичка, и Кириллу предстоит подписывать новое соглашение.

«Миннесота» предлагала воспитаннику Новокузнецка восьмилетний контракт с зарплатой свыше восьми миллионов долларов в год. Но из-за плей-офф форвард брал паузу в переговорах, откладывая момент истины до лета.

— Капризов сказал, что он будет более активно участвовать в переговорах после завершения сезона, но тот факт, что его агент Пол Теофанос еще не ухватился за такое предложение, означает, что он будет искать либо больше денег, либо более краткосрочный контракт, — отмечал автор The Athletic Майкл Руссо.

Теперь к заявлению Уикза, который, как говорят, в приятельских отношениях с Теофаносом — агентом Кирилла. Мысль о заморозке переговоров с натяжкой можно признать за истину, но даже это не значит, что Капризов окажется в другом клубе. Нападающий сейчас в заслуженном отпуске — сначала рыбачил в родном Кузедеево, а на днях прилетел на свадьбу друга в Москву, как сообщил все тот же Руссо. Так что абсурдно связывать вояж в столицу и переговоры с ЦСКА.

Армейцы, вероятно, и хотели бы переманить Капризова, но по рукам руководителям клуба бьет потолок зарплат. Засыпать хоккеиста миллионами, как это удавалось еще пару лет назад (вспомните контракты Павла Дацюка или Ильи Ковальчука в СКА), сейчас практически невозможно. Теоретически, конечно, это реально, но в таком случае нужно освободить место в платежке, расстаться с кем-то из игроков с действующими соглашениями, уговорить самого Кирилла, а остальные звенья комплектовать парнями из «Звезды» или «Красной Армии». Целый сценарий для трагикомедии получается.

Видимо, Уикс запамятовал, что в КХЛ с сезона-2020/21 ввели полоток зарплат. Упустил Кевин и другую немаловажную деталь. На ближайшей Олимпиаде с большей вероятностью сыграют хоккеисты из НХЛ. Рене Фазель отмечал, что ИИХФ близка к договоренности с лигой об участии хоккеистов в Играх-2022. Если стороны ударят по рукам, в Пекин прилетят все сильнейшие — и в составе сборной России точно найдется место для Капризова.

Убежден, что заявление Уикса — часть агентской игры между Теофаносом и «Миннесотой». «Уайлд» по-прежнему настаивают на длительном соглашении с Капризовым, даже если для этого им придется сделать его самым дорогим игроком франшизы. Сторона Кирилла, как сообщает Руссо, заинтересована в более коротком сроке или контракте-«мостике» на два-три года, который обычно подписывают талантливые хоккеисты перед большими соглашениями.

— «Мост» приведет к выходу на рынок в 26 или 27 лет, так что Капризов может заработать монструозный контракт в «Миннесоте» или где-то еще, если станет настоящей суперзвездой, а потолок зарплат увеличится. Обе стороны, как кажется, отстаивают свои позиции. На данный момент Герин не решается подписать краткосрочный контракт. Вероятно, есть опасения, что Капризов может пойти по пути Панарина и покинуть клуб через три года, получив большие деньги в другом месте, — пишет Руссо.

Пока стороны не придут к консенсусу, слухи о возвращении в ЦСКА неизбежны. Но не придавайте им большого значения. Контракт Капризова с армейцами — нечто из жанра фантастики. Трудно представить, что должно произойти, чтобы Кирилл после впечатляющего дебюта в НХЛ махнул рукой на «Миннесоту» и прилетел на помощь москвичам. Условия «Уайлд» армейцы перебить не в состоянии. В КХЛ Капризов выиграл все, что только возможно. Сомневаюсь, что такой манипуляцией получится убедить «Миннесоту» на другие условия и выбить пару миллионов сверху.