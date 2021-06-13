Хоккеисты в отпуске: Панарин и Капризов уехали на родину, Овечкин на частном самолете улетел в Турцию

Как отдыхают главные звезды мирового и российского хоккея.

Большинство российских хоккеистов отправились в отпуск — за Кубок Стэнли борются только Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров (все — «Тампа-Бэй»), Семен Варламов, Илья Сорокин (оба — «Айлендерс») и Александр Романов («Монреаль»). Остальные же отдыхают после напряженного сезона.

Звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин каждое лето приезжает в родное Коркино, где живут его бабушка и дедушка, а также друзья и родственники.

Панарин ограничивается не только душевными посиделками — гоняет по местности на мотоцикле «Карпаты»!

Пока многие хоккеисты отдыхают на пляжах, Артемий Панарин кайфует в родном Коркино ?? pic.twitter.com/SaiOaj4ZOz — Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 13, 2021

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов также проводит отпуск в родных местах — вместе с друзьями он рыбачит в Кузедеево.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин арендовал частный самолет, чтобы вместе с супругой, а также с бывшим одноклубником Дмитрием Яшкиным отправиться в Турцию.

Видео Ови с двумя сыновьями периодически появляется в сториз Instagram его супруги Анастасии.

Сториз Анастасии Шубской-Овечкиной. Фото Instagram

А вот защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, вернувшийся в Москву после чемпионата мира, поддержал футбольную сборную России в матче чемпионата Европы против Бельгии.

Сториз Дмитрия Орлова. Фото Instagram

Правда, это команде Станислава Черчесова не слишком помогло (итог — 0:3).