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Источник: Капризов может вернуться в ЦСКА, чтобы сыграть на Олимпиаде-2022

07:35
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота»
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота»
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Бывший вратарь, а ныне спортивный журналист Кевин Уикз сообщил о деталях переговоров форварда Кирилла Капризова с «Миннесотой».

«На данный момент переговоры с возможным новичком года Капризовым и «Уайлд» похолодели. Насколько я понимаю, он в Москве, и думаю, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпийских играх», — написал Уикз в Twitter.

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.

Также Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Европейский прорыв года».

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