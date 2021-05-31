Капризов покорил НХЛ в свой первый сезон. Каким будет его новый контракт?

Подводим итоги сезона для нападающего «Миннесоты».

К сожалению, сполна насладиться игрой нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в плей-офф Кубка Стэнли не удалось. В первом раунде его команда уступила мощному «Вегасу», и теперь российский нападающий получил возможность немного перевести дух. После такого эмоционального сезона отдых точно не будет лишним, ведь впереди Кирилла ждет немало важных событий. Капризову предстоит подписать с клубом новый контракт и хорошо подготовиться к осени. В «Миннесоте» он уже стал лидером команды, а значит, требования к его игре будут соответствующими.

Выше ожиданий

Еще до начала сезона многие североамериканские журналисты прогнозировали Капризову борьбу за награду лучшего новичка регулярного чемпионата. Однако в списке он был лишь четвертым претендентом после Тима Штюцле («Оттава»), Алексиса Лафренье и Игоря Шестеркина (оба — «Рейнджерс»). Практически все были уверены в том, что Кирилл адаптируется в НХЛ, но не каждый мог предсказать такой стремительный прогресс форварда. В итоге дебютный сезон Капризова получился феноменальным. Нападающий «Миннесоты» побил всевозможные клубные рекорды для новичков, с 27 голами попал в десятку снайперов сезона и стал лучшим российским снайпером в лиге.

Страшно подумать, что Кирилл дебютировал в НХЛ только спустя 2029 дней после драфта. «Уайлд» выбрали его в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. С каждым годом нетерпение болельщиков «Дикарей» нарастало, но эти пять лет ожидания того стоили. Уже в своей первой официальной игре в НХЛ Капризов отметился двумя результативными передачами и голом в овертайме. Нападающий классно перехватил шайбу в центре площадки и лихо переиграл голкипера «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика. Ни один игрок в истории «Миннесоты» не набирал три балла в дебютном матче.

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«Кингс» настолько приглянулись Капризову, что в восьми играх против этого соперника форвард набрал 9 (6+3) очков. Главный тренер калифорнийской команды Тодд Маклеллан был настолько впечатлен талантом россиянина, что не скупился на комплименты: «Миннесоте» ужасно повезло иметь в составе такого игрока. Да и всей лиге тоже. Это потрясающий форвард, обладающий впечатляющим набором способностей. Другие игроки, такие как Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс, тоже ярко дебютировали в лиге. Капризова можно сравнить с этими ребятами, и сейчас мы видим, как он настраивает себя на реально хорошую карьеру в НХЛ".

Влияние на коллектив

Кирилл быстро наладил коммуникацию со своими партнерами, даже несмотря на ограниченные возможности общения на английском языке. Еще до прилета в США он переписывался с Джаредом Спердженом, а перед стартом сезона ходил в гости к Райану Сутеру и его семье. Мэтт Дамба и вовсе с ходу увидел в Капризове родственную душу. Они часто общаются и в соцсетях делились забавными видео с совместного просмотра матчей МЧМ-2021. Канадский защитник называет Кирилла своим братишкой, учит русские фразы и косвенно помог в продвижении нового бренда. Майки с изображением российского нападающего стали настоящим культом в «Миннесоте».

HAD TO BE DOLLA DOLLA DUMBA pic.twitter.com/hxc2hB0x8e — Minnesota Wild (@mnwild) February 28, 2021

Правда, перед стартом сезона произошел забавный случай, о котором в хоккейном подкасте Spittin' Chiclets рассказал нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо. Во время подготовки к чемпионату команду разбили на тренировочные группы. Более опытные хоккеисты работали вместе, и Капризов в их число не попал. Кирилл по ошибке написал в общий чат о том, что хочет тренироваться с лучшими игроками, а не с кем попало. «На следующий день на катке Капризов просто смотрел в пол. Он не взглянул никому в глаза. Там были парни вроде Нико Штурма, который был центром четвертого звена. Это было очень смешно. Кирилл думал, что писал работнику пиар-отдела, но случайно отправил сообщение в общий чат. Мы потом все время шутили: «Кирилл, ты в порядке? Все хорошо?» — поделился историей Фолиньо.

Разумеется, этот эпизод мог негативно отразиться на репутации Капризова. Не каждому игроку понравится, когда партнер по команде считает его недостаточно хорошим хоккеистом. Однако никто внутри коллектива не держал зла на российского нападающего, который доказал свое стремление быть лучшим на деле. Кирилл неоднократно оставался на льду после тренировок и продолжал усердно работать. Игроки «Миннесоты» счастливы, что в их команде появился такой целеустремленный лидер.

Партнеры по звену

Впрочем, партнеров Капризова действительно нельзя назвать мечтой каждого генерального менеджера в лиге. Например, Виктор Раск, получая 4 миллиона долларов, набрал в прошлом сезоне лишь 13 (5+8) очков, а в первых 23 играх после обмена из «Каролины» — всего три балла. Болельщики «Миннесоты» до сих пор считают обмен Нино Нидеррайтера на шведа огромной ошибкой.

Вообще, беда с центральными нападающими началась у «Дикарей» после ухода из команды Эрика Стаала. Обмен на Маркуса Юханссона, который большую часть карьеры провел на фланге, удивил многих. Удивительно, что на старте чемпионата первым центром команды планировался Ник Бьюгстад, но затем он чаще оказывался на фланге четвертого звена. Сначала его собирались наигрывать с Капризовым и Заком Паризе, но довольно быстро отказались от этой идеи.

Свой первый месяц Кирилл играл с разными нападающими, но к середине февраля образовалась ударная связка Капризов — Раск — Цуккарелло. Норвежец восстановился после травмы, и их взаимодействие с российским нападающим получилось потрясающим. А вот сказать, что Капризов реанимировал карьеру Раска, вряд ли получится. Безусловно, швед провел этот сезон гораздо лучше, чем прошлый, но он по-прежнему не годится на роль важного дирижера атаки. Виктор заметно уступает в скорости своим партнерам и нередко допускает глупые потери.

Остается надеяться, что восстановится от осложнений после перенесенного коронавируса Марко Росси. 19-летний австриец был выбран клубом на драфте НХЛ-2020 под девятым номером и считается одним из главных молодых активов «Уайлд». К сожалению, ему пока не удалось дебютировать в лиге из-за проблем со здоровьем, но на Росси возлагают большие надежды. Он уже начал подготовку к следующему сезону, и есть шансы, что у Капризова все-таки появится идеальный центр. Хотя, безусловно, видеть спасение в молодом и неопытном игроке слишком наивно. Руководству «Миннесоты» все равно придется решать проблему с этой позицией, ибо центральная ось команды не внушает доверия.

Мало бросков

Нередко в этом сезоне Кирилла критиковали за то, что он не так часто бросает по воротам соперника. В плей-офф Капризов действительно просел по этому показателю (десять бросков в семи матчах), но регулярный чемпионат он закончил на втором месте в команде (157 бросков) после Кевина Фиалы. Важно понимать, что Кирилл не чистый снайпер. Он часто работает на партнеров и старается вести игру звена.

Однако в некоторых ситуациях российский нападающий действительно заигрывался, но признавал эту проблему: «Люблю и забивать, и отдавать, но я и не спорю, что иногда перебарщиваю с передачами. Это одна из проблем в моей игре. Порой выбираю пас даже в тех ситуациях, когда могу забивать сам. Давным-давно уже так. Даже папа мне постоянно указывает на это. Что ж, буду стараться забивать больше голов». В итоге даже при таких раскладах Кирилл на семь шайб опередил второго снайпера команды Кевина Фиалу.

Не забывает Капризов и про оборону. Его всегда можно увидеть блокирующим броски и выполняющим немалый объем черновой работы. «У многих есть предубеждение, что русские игроки слишком фокусируются на атаке, оставляя игру в обороне другим. Но Капризов прекрасно работает и без шайбы, пытаясь всеми силами ее отобрать. Он приносит пользу не только у чужих ворот, но и у своих», — говорил еще в начале сезона ветеран «Миннесоты» Зак Паризе.

Не хвалил Капризова только ленивый. Однако не стоит забывать, что формат нынешнего сезона — специфический. Кирилл пусть и выдал впечатляющий прогресс, но сыграл только против семи команд лиги, а большую часть очков набрал в матчах против «Анахайма», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелеса» и «Аризоны». Это ни в коем случае не умаляет его заслуг, но впереди еще очень много работы. Кирилла ждет классический формат регулярки, и все это выпадает на его второй сезон в лиге, который многим хоккеистам дается непросто. Пока не похоже, что так называемый синдром второгодки может задеть Кирилла, но полностью отрицать этот момент также не стоит.

Новый контракт

То, что боссы видят в Капризове главное лицо «Миннесоты», стало понятно сразу. В клубе прилагают все усилия для того, чтобы Кирилл чувствовал себя максимально комфортно, и помогают даже в бытовых вопросах. Насколько он важен для клуба, хорошо видно в документальном фильме, который появился на официальном канале НХЛ и адаптирован для русскоговорящей аудитории.

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Разумеется, руководство «Уайлд» сделает все возможное, лишь бы сохранить Кирилла на долгие годы. Контракт новичка был рассчитан до конца нынешнего сезона, и теперь для обеих сторон наступает ответственный момент.

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился информацией касательно переговоров: «Считается, что «Уайлд» уже предложили ему 8-летний контракт с зарплатой свыше 8 миллионов долларов. Это максимальный срок, на который команда может переподписать одного из своих игроков. Капризов сказал, что он будет более активно участвовать в переговорах после завершения сезона, но тот факт, что его агент Пол Теофанос еще не ухватился за такое предложение, означает, что он будет искать либо больше денег, либо более краткосрочный контракт».

Есть большая вероятность того, что Теофанос захочет, чтобы Капризов пошел по пути своего другого клиента — Артемия Панарина. Перед главным контрактом в карьере и выходом на рынок нападающий подписал двухлетнее соглашение с «Коламбусом» со средней зарплатой 6 миллионов долларов, а после отправился покорять Нью-Йорк. Капризов станет неограниченно свободным агентом через три года, и именно поэтому вполне возможно, что он не захочет связывать себя с «Миннесотой» на восемь лет. Все будет зависеть от личных убеждений Кирилла. Важно ли для него быть героем штата, где его фотографии висят на кухнях домохозяек, или же он видит себя в клубе с более богатой историей и более привлекательным местом для жизни.

ryan dowdle at wild — golden knights game three with a sign that says «kirill kaprizov is god' in russian pic.twitter.com/HAYAIWNlLg — dh porter (@porter_dh) May 21, 2021

В Миннесоте вряд ли будут жалеть деньги для российского нападающего. На это намекает даже главный тренер команды Дин Эвасон: «Я думаю, именно поэтому такие ребята, как Капризов, будут получать больше денег, чем некоторые другие игроки. Такие хоккеисты забивают больше в ключевых ситуациях, чем остальные. Очень важно, когда твой игрок способен прибавить в самый нужный момент». Канадский специалист должен быть счастлив, что в его команде растет такая суперзвезда. За становлением одной он уже наблюдал, когда в 2005-м пополнил тренерский штаб «Вашингтона» и отработал в столице США семь сезонов. Далеко не факт, что Капризов сможет приблизиться к статусу Александра Овечкина, но задатки для этого у Кирилла огромные.