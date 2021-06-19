Ужасная ошибка легендарного вратаря помогла «Монреалю» выиграть. Канадский клуб справился даже без тренера

«Вегас» перебросал соперника, но не справился с Прайсом.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

«Монреаль» — «Вегас» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Руа — 3, 23:16 — 0:1. Кауфилд — 2 (Сузуки), 23:54 — 1:1. Пьетранджело — 4 (Пачиоретти, Носек), 42:22 — 1:2. Андерсон — 2, 58:05 — 2:2. Андерсон — 3 (Байрон, Котканиеми), 72:53 — 3:2.

Вратари: Прайс — Флери.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (3+5+13+6) — 45 (17+13+10+5).

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19 июня. Монреаль. Centre Bell.

Незадолго до третьего матча серии третьего раунда Кубка Стэнли из «Монреаля» пришла не самая радостная новость. Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм сдал положительный тест на коронавирус и вынужден был отправиться домой на самоизоляцию. Конечно, отсутствие Дюшарма сказалось на команде, но везение в итоге все-таки оказалось на стороне «Монреаля».

Первые два периода прошли при полном доминировании «Рыцарей». Команда из Лас-Вегаса нанесла 30 бросков по воротам «Монреаля», в то время как «Канадиенс» лишь 8 раз за 40 минут заставили Марка-Андре Флери вступить в игру. Но в данном случае статистика абсолютно бессмысленна, потому что феноменальный плей-офф проводит вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, отражающий практически все шайбы, которые летят в его сторону.

Единственным броском, с которым не смог справиться канадский вратарь за первые два периода, стал бросок с близкого расстояния в исполнении Николя Руа в самом начале второго отрезка.

Ровно 38 секунд понадобилось «Монреалю», чтобы сравнять счет в матче. Коул Кофилд, проводящий первый сезон на взрослом уровне, после передачи Ника Сузуки убежал на рандеву с Флери и отправил шайбу в верхний угол ворот «Вегаса».

Третий период начался с очередных атак «Вегаса» и автор дубля в предыдущей встрече Алекс Пьетранжело вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1.

После того, как счет стал второй раз в матче не в пользу «Монреаля», «Канадиенс» понемногу стали возвращаться в игру, но до реальной угрозы дело все равно не доходило. «Монреаль» даже не имел возможности заменить вратаря на шестого полевого игрока, чтобы отыграться, и матч шел ко второй победе «Вегаса» в серии, но тут все испортил главный претендент на «Везину» Марк-Андре Флери.

Канадский вратарь побежал за ворота, запутался в собственных коньках и клюшке и подарил шайбу Джошу Андерсону, сравнявшему счет за две минуты до конца основного времени. Неизвестно, что стало причиной такой ошибки опытного голкипера, возможно, сказалась потеря игрового тонуса из-за недостатка работы в матче.

В овертайме Флери, казалось, пришел в себя, отразил несколько опасных бросков, но было понятно, что игроки «Канадиенс» сегодня не упустят удачу и окажутся сильнее. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Монреаль» имеет 100%-ный показатель игры в овертаймах, одержав три победы из трех. К тому же во всех матчах, в которых игроки «Канадиенс» забрасывали две и более шайб, их команда оказывалась сильнее. Победная шайба на счету Андерсона, с передачи Байрона поразившего уже пустые ворота.

Несмотря на результативную ошибку Флери, сегодняшнюю победу по праву можно назвать «победой имени Прайса». 33-летний вратарь на своих плечах тащит клуб, в котором провел всю карьеру, к первому с 1993 года финалу. Сможет ли Прайс осуществить мечту вернуть Кубок Стэнли в Канаду? Следующий матч между клубами пройдет 21 июня в 3:00 по московскому времени.