До переезда Капризова в истории «Миннесоты» был только один звездный игрок. И Кирилл уже побил один его рекорд

Мариан Габорик влюбил в себя всех, но так ничего и не выиграл с командой

Прошлым летом Егор Параскун из Sports.ru выдал, на мой взгляд, очень забавную и точную по своей сути фразу: «Миннесота — главный хоккейный штат США. Половина сборной, сотворившей «Чудо на льду», выросла на местных катках и озерах. Если ты родился в Миннесоте — тебе давали коньки и клюшку. А если не давали, то ты выпиливал ее из ближайшей сосны при помощи канадского бобра, который неосторожно пересек границу».

И ведь так и есть — с момента победы американцев над «Красной машиной» в 1980-м мало что изменилось. Правда, за титул главного хоккейного штата с Миннесотой могут поспорить Мичиган, Массачусетс и другие северо-восточные штаты, расположенные недалеко от американо-канадской границы. Но именно новый дом Кирилла Капризова, который сейчас сотрясают расовые скандалы, по совокупности продолжает давать наибольшее количество топовых юниоров для сборных США, а канадские пацаны все чаще выбирают местные университеты в качестве промежуточного пункта между школьными командами и НХЛ. Даже богоподобный Сидни Кросби в свое время приезжал в небольшой городок Фэрибо на юге штата, где в течение сезона обучался в элитарном спортивном интернате «Шаттак Сент-Мари».

Только по-настоящему сильного энхаэловского клуба рядом с главным хоккейным конвейером страны не было. Первая местная франшиза «Миннесота Норт Старз» хоть и доходила два раза до финала Кубка Стэнли, была не особо популярна у болельщиков и после смены владельца, оказавшегося недовольным финансовыми показателями нового актива, в 1993 году переехала в Даллас.

В итоге штат остался без большого хоккея на долгие семь лет, пока в 2000-м в рамках расширения вместе с «Коламбусом» в НХЛ не появилась современная «Миннесота Уайлд», сразу заехавшая на новенькую арену в Сент-Поле. При этом хоккейный 18-тысячник был построен скорее вопреки, чем благодаря — частные инвесторы не хотели инвестировать деньги в новую арену и штату пришлось предоставить городским властям беспроцентный заем на 65 из 130 миллионов долларов, необходимых для реализации проекта.

Формировать команды «Жакетам» и «Дикарям» пришлось через драфт расширения. И вытащить готовых звезд на нем, конечно, было нереально. Другое дело — драфт юниоров, на котором «Миннесоте» и «Коламбусу» перед дебютом в лиге достались соответственно третий и четвертый номера. Именно на своем первом распределителе «Уайлд» и получили словака Мариана Габорика, которого до переезда в Сент-Пол кудрявого парня из сибирского Кузедеева называли единственным по-настоящему звездным игроком в истории клуба.

«Миннесота» предпочла реактивного словака сразу трем россиянам

Драфт-2000 не оценивался скаутами как исключительный, однако по итогу точно запомнился всем не только абсолютно сюрреалистическим решением генерального менеджера «Айлендерс» Майка Милбери потратить первый выбор на вратаря Рика Дипьетро при живом Роберто Луонго, но и тем, что в НХЛ не заиграл никто из пяти россиян, ушедших в топ-15 (Никита Алексеев, Михаил Якубов, Павел Воробьев, Алексей Смирнов, Артем Крюков). Тем не менее крутых юниоров в том году хватало, и выбирать потенциальное лицо франшизы «Миннесоте» точно было из кого.

После того, как босс «Островитян» повеселил набитую скаутами и людьми в пиджаках арену в Калгари, пикнув кабального американца, около «Атланты» перевернулся грузовик с Дэни Хитли, которого называли потенциальным первым номером. Когда настала очередь выбирать «Миннесоте», тогдашний генменеджер «Дикарей» Дуг Райзбро ничем не удивил коллег, застолбив за собой шустрого европейца. Пусть словацкий вингер и не считался безальтернативно лучшим из доступных проспектов — выше его котировались и Смирнов, и две «легенды» «Чикаго» Якубов и Воробьев.

— Нам нужен был бомбардир. Поэтому мы точно брали Габорика. Споров по этому поводу не было. Тогда до нас мог «дожить» Дэни Хитли, но Габорик у нас был в приоритете. Как только «Айлендерс» обменяли Луонго, мы уже знали, что они собираются задрафтовать Дипьетро. Когда остались Хитли и Габорик, я спросил у тогдашнего босса «Атланты» Дона Уодделла: «Кого ты возьмешь?» Он сказал: «Мы возьмем Хитли». Тогда я поблагодарил его, вернулся к нашему столику и сказал: «Габорик свободен», — вспоминал в интервью The Athletic в прошлом году Райзбро.

Первым Габорик был и в списках «Коламбуса». Скауты «Блю Джекетс» несколько раз летали к Мариану в Словакию и постоянно отмечали его «нереальную стартовую скорость». В конце концов клубу из Огайо достался чешский защитник Ростислав Клесла, который в преддрафтовых рейтингах шел выше легенды «Уайлд». Но «Жакеты» не так уж сильно и расстроились — через пару лет им достался первый пик и Дуг Маклин все-таки получил элитного форварда в лице Рика Нэша.

Для реактивного нападающего из Тренчина «Миннесота», собранная Райзбро на коленке из отказников, была идеальной стартовой площадкой для погружения в НХЛ. Главный тренер «Дикарей» Жак Лемер изначально сомневался, что 18-летний пацан способен потянуть НХЛ в постдрафтовый сезон, но все-таки дал ему стабильное место в основе и называл самым талантливым игроком команды.

Словак франкофона не подвел — в дебютной регулярке он был настолько хорош, что, играя в среднем около 15 минут, настрелял 36 (18+18) очков, установив рекорд «Миннесоты» по очкам и голам в дебютный сезон, который держался 20 лет. Ах, да — именно он забил первый гол в истории клуба.

Уничтожал вратарей за счет чистой скорости и роскошного кистевого

И до минувшей зимы в «Уайлд» действительно не было игрока ярче него. Финский вратарь Никлас Бэкстрем стадионы не собирал. Его флегматичный соотечественник Микко Койву за 15 лет, одиннадцать из которых отыграл с капитанской нашивкой, в Сент-Поле превратился в одного из умнейших оборонительных центров лиги, но тоже не делал кассу. Микаэль Гранлунд, выбранный под девятым номером, по-настоящему элитным нападающим так и не стал.

Еще один выпускник первого раунда Брент Бернс уехал в Калифорнию до того, как вырос в одного из лучших пакмуверов мира и взял «Норрис Трофи». Мэтт Дамба пока больше воюет с ветряными мельницами, чем выходит на проектную мощность. Райан Сутер и Юнас Бродин превратились в «Миннесоте» в элитных защитников, однако их стиль игры не вызывает у американских фанатов «вау-эффекта». Зак Паризе, вернувшийся в 2012-м в родной штат из «Нью-Джерси», и близко не оправдал ужасный 13-летний контракт на 98 миллионов долларов. А вот Габорик реально умел разукрашивать серые будни рабочей команды без россыпи мастеров и заставлял болельщиков бежать в клубный магазин за джерси с его фамилией.

Мариана тяжело назвать разносторонним нападающим — по сравнению с ним Капризов смотрится куда более совершенным игроком. Лучший игрок в истории «Миннесоты» по опросу болельщиков, проведенному The Athletic, на протяжении восьми лет колотил свои голы за счет сочетания ртутной скорости, смертельного кистевого броска и постоянной нацеленности на ворота. Если опекуны давали словацкому электровенику хоть метр чистого льда, то он мгновенно взрывался и заставлял смотреть соперников на то, как развевается свитер у него спине.

За 502 матча в форме «Уайлд» Габорик стал лучшим снайпером клуба с 219 голами и вторым бомбардиром с 437 очками (больше только у Койву). Разумеется, Долларовому Кириллу по силам перекрыть и эти достижения словака. Но куда сложнее воспитаннику «Кузни» будет повторить другой фокус, который Мариан выкинул в легендарном для него матче с «Рейнджерс», — отгрузить пятерку в одной игре.

Уехал из Сент-Пола после того, как понял, что команда не прогрессирует

В отличие от своего фронтмена та «Миннесота» практически не прогрессировала и для больших дел не годилась. Лемер здорово находил общий язык как с молодежью, так и с ветеранами, несмотря на пропаганду оборонительного хоккея, не делал технарей заложниками своих схем и всегда старался использовать лучшие качества игроков, но за девять лет работы с «Дикарями» сумел вывести команду в плей-офф лишь три раза.

Все это от сезона к сезону подталкивало Габорика переехать из безнадежного клуба без особых перспектив. Даже несмотря на перманентные проблемы со здоровьем, словак стабильно не опускался ниже планки в 30 голов, но с каждым годом в Сент-Поле получал все меньше удовольствия от хоккея. В конце концов после того, как «Уайлд» в 2009-м в очередной раз пролетели мимо розыгрыша Кубка Стэнли, а ему пришлось пропустить почти всю регулярку из-за травм бедра и брюшной полости, пути «Миннесоты» и Габорика разошлись. Держатель почти всех клубных рекордов отказался подписывать новый десятилетний контракт, вышел на рынок и укатил в «Рейнджерс», а через несколько лет выиграл Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом», выдав под конец карьеры «плей-офф жизни». Впрочем, это уже совершенно другая история.

В свои 39 лет легендарный Габо уже закончил с хоккеем, но по-прежнему получает деньги по семилетнему контракту, который ему на радостях после чемпионства с «Кингз» выписал Дин Ломбарди — в декабре его у «Оттавы» выменяла «Тампа», чтобы сразу же поместить бывшего нападающего в долгосрочный список травмированных и вписаться в потолок зарплат. Окончательно отойти от любимой игры у Мариана не получилось: сейчас он вернулся в Словакию и вместе с бывшим защитником «Атланты» Борисом Валабиком записывает подкаст про хоккей на родном языке.

Для нынешнего генменеджера «Дикарей» Билла Герина важно сделать все, чтобы Капризов даже не думал смотреть в сторону других команд и гораздо раньше не пошел пути Габорика. Прилетев в Сент-Пол с олимпийской медалью и в статусе обладателя Кубка Гагарина, Кирилл показал, что его не зря ждали мучительные пять лет, и с ходу стал игроком, вокруг которого можно строить чемпионскую команду. С нынешним составом россиянину трудно будет претендовать на что-то большее, чем попадание в первый раунд. И теперь Герин вместе с новым директором по скаутингу Джадом Брэкеттом своими решениями должен показать ему, что «Миннесота» в ближайшие несколько лет будет поступательно идти вверх, а не останется в полуфабрикатном состоянии.

Иван Богун