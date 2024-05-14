Кузнецов признан первой звездой матча с «Рейнджерс»

Форвард «Каролины» Евгений Кузнецов стал первой звездой пятого матча серии с «Рейнджерс» (4:1).

31-летний россиянин отметился победной шайбой. Второй звездой признан форвард Джордан Стаал, который забил один гол. Третья звезда — Джордан Мартинук, у которого также заброшенная шайба.

В текущем плей-офф Кузнецов провел 9 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.