«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча

«Даллас» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Колорадо» — 5:1. Счет в серии 3-1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» 3 (2+1) очка набрал Уайтт Джонстон, 3 (1+2) очка у Миро Хейсканена, еще по голу забили Евгений Дадонов и Сэм Стил. У «Эвеланш» шайбу забросил Кейси Миттельштадт, вратарь Александр Георгиев отразил 29 бросков из 33.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте