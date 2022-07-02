«На фоне стресса обострился гастрит». Как развивается история задержанного вратаря Федотова

Голкипер сборной России находится в госпитале.

История с задержанием вратаря сборной России Ивана Федотова, который в это межсезонье подписал контракт с «Филадельфией», развивается стремительно. 1 июля его задержали в Санкт-Петербурге за уклонение от прохождения службы в армии.

После этого Ивану стало плохо в военкомате, его увезли на машине скорой помощи, сообщили «Известия». В Telegram-канале издания появилось видео того, как спортсмена увозят из военкомата.

Федотов попросил о медицинской помощи, его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. После этого голкипера отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь.

«Никаких комментариев никто не дает. Мама пыталась пройти, сперва ей говорили, что такого пациента в госпитале нет. Потом, когда приехали сотрудники военной полиции, мы узнали, в каком отделении он находится. Дозвонились по внутреннему телефону, нам пояснили, что лица, которые могут как-то пояснить ситуацию, заняты. Прошел целый день, и никакой информации нет», — заявил РИА «Новости» адвокат Федотова Алексей Пономарев.

Хоккеист, по словам Пономарева, чувствует себя не очень хорошо: «Как я понимаю, на фоне нервного стресса у него происходит обострение гастрита. Чувствует себя Иван плохо. Говорит, что врачебная помощь оказывается ему не в полной мере. Очень сложно чего-то добиться от врачей по текущему состоянию».

При этом, как сообщает РИА «Новости», Федотов может быть серьезно наказан: «По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР. Несмотря на то, что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить статью 328 УК РФ».

В «Филадельфии» при этом проинформированы о ситуации с новичком команды. «Мы в курсе этой ситуации. Изучаем ее. На данный момент других комментариев не будет», — сказал генеральный менеджер клуба Чак Флетчер.

Пономарев же заявил, что решение по призыву Федотова на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено: «Иван никогда не вызывался по повесткам. От призыва не уклонялся. Когда сотрудники военкомата решили его каким-то образом найти, сразу же нашли. Иван последовал с ними как добропорядочный гражданин, которому говорят, что надо явиться в военкомат. Мероприятия по призыву прошел. Это решение на сегодняшний день обжаловано в суде, оно приостановлено. Но реакции на это нет ни у кого. На сегодняшний момент есть некое решение о призыве органа, который не имел права его призывать».