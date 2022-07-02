Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:30

«На фоне стресса обострился гастрит». Как развивается история задержанного вратаря Федотова

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Иван Федотов.
Фото Reuters
Голкипер сборной России находится в госпитале.

История с задержанием вратаря сборной России Ивана Федотова, который в это межсезонье подписал контракт с «Филадельфией», развивается стремительно. 1 июля его задержали в Санкт-Петербурге за уклонение от прохождения службы в армии.

После этого Ивану стало плохо в военкомате, его увезли на машине скорой помощи, сообщили «Известия». В Telegram-канале издания появилось видео того, как спортсмена увозят из военкомата.

Иван Федотов. Появилось видео задержания вратаря сборной России Федотова в Санкт-Петербурге

Федотов попросил о медицинской помощи, его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. После этого голкипера отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь.

«Никаких комментариев никто не дает. Мама пыталась пройти, сперва ей говорили, что такого пациента в госпитале нет. Потом, когда приехали сотрудники военной полиции, мы узнали, в каком отделении он находится. Дозвонились по внутреннему телефону, нам пояснили, что лица, которые могут как-то пояснить ситуацию, заняты. Прошел целый день, и никакой информации нет», — заявил РИА «Новости» адвокат Федотова Алексей Пономарев.

Иван Федотов. У вратаря сборной России проблемы с армией. Что случилось?

Хоккеист, по словам Пономарева, чувствует себя не очень хорошо: «Как я понимаю, на фоне нервного стресса у него происходит обострение гастрита. Чувствует себя Иван плохо. Говорит, что врачебная помощь оказывается ему не в полной мере. Очень сложно чего-то добиться от врачей по текущему состоянию».

При этом, как сообщает РИА «Новости», Федотов может быть серьезно наказан: «По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР. Несмотря на то, что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить статью 328 УК РФ».

Иван Федотов. В «Филадельфии» изучают ситуацию с Федотовым

В «Филадельфии» при этом проинформированы о ситуации с новичком команды. «Мы в курсе этой ситуации. Изучаем ее. На данный момент других комментариев не будет», — сказал генеральный менеджер клуба Чак Флетчер.

Пономарев же заявил, что решение по призыву Федотова на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено: «Иван никогда не вызывался по повесткам. От призыва не уклонялся. Когда сотрудники военкомата решили его каким-то образом найти, сразу же нашли. Иван последовал с ними как добропорядочный гражданин, которому говорят, что надо явиться в военкомат. Мероприятия по призыву прошел. Это решение на сегодняшний день обжаловано в суде, оно приостановлено. Но реакции на это нет ни у кого. На сегодняшний момент есть некое решение о призыве органа, который не имел права его призывать».

Иван Федотов
Хоккей
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Чем опасна анемия и как не допустить ее появления? Советы экспертов
Учеба, спортроты, незаконная отсрочка. Как российские спортсмены решают вопросы со службой в армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У вратаря сборной России проблемы с армией. Что случилось?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
5.06
7.06
8.06
10.06
12.06
16.06
19.06
21.06
23.06
25.06
27.06
27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости