Появилось видео задержания вратаря сборной России Федотова в Санкт-Петербурге

Появилось видео задержания вратаря «Филадельфии» и сборной России Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Видеозапись данного инцидента опубликовал РЕН ТВ.

Сегодня, 1 июля, хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.

По данным РЕН ТВ, Федотов был остановлен на выходе из ледовой арены «Купчино». За игроком прибыли сразу четыре автомобиля. Его попросили пройти в машину, чтобы доставить в военный комиссариат.

В минувшем сезоне Федотов играл за московский ЦСКА и стал лучшим голкипером КХЛ. В его активе 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Кроме того, он провел 22 матча в плей-офф и сыграл 1 матч на ноль.

В составе ЦСКА 25-летний Федотов выиграл весной Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с «Флайерз».