У вратаря сборной России проблемы с армией. Что случилось?

Ивана Федотова отвезли в военкомат.

Минувший сезон стал прорывным для вратаря Ивана Федотова. Перейдя из «Трактора» в ЦСКА, он выиграл борьбу за место основного вратаря у шведа Адама Рейдеборна, а затем стал номером один в сборной России. После серебряных медалей в Пхенчхане Федотов с армейцами выиграл Кубок Гагарина, а по окончании контракта перешел в «Филадельфию».

Казалось, Федотова ждет новая ступень в карьере, но сейчас все не так однозначно — вратаря задержали в Санкт-Петербурге.Об этом первым сообщил «СЭ», а позднее телеграм-канал Baza рассказал о причине задержания — уклонение от службы в армии.

Первой о том, что Федотова разыскивают, сообщила «Фонтанка». «Группы оперативников уголовного розыска, а некоторые вместе с сотрудниками СОБР, с утра 1 июля заняли выжидательные позиции в разных точках Петербурга. Это места вероятного появления вратаря сборной России 25-летнего Ивана Федотова. Так, например, полицейские на всякий случай ждут звезду возле спортивного комплекса «Арена-Купчино» на улице Димитрова (несмотря на 45-дневный отпуск, есть мнение, что он будет тренироваться индивидуально) и около пары частных петербургских квартир», — написало петербургское издание.

Что будет дальше с Федотовым, неизвестно. В теории ему может грозить 328-я статья УК РФ за уклонение от службы в армии. Никаких комментариев со стороны игрока пока не последовало.