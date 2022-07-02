В «Филадельфии» изучают ситуацию с Федотовым

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер прокомментировал ситуацию с вратарем Иваном Федотовым.

«Мы знаем о ситуации и изучаем ее», — приводит слова Флетчера журналист NBC Джордан Холл.

В пятницу, 1 июля, Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Позже появился ролик задержания голкипера. За игроком прибыли сразу четыре автомобиля. Его попросили пройти в машину, чтобы доставить в военный комиссариат.

В минувшем сезоне Федотов играл за московский ЦСКА и стал лучшим голкипером КХЛ. В его активе 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Кроме того, он провел 22 матча в плей-офф и сыграл один матч на ноль.

В составе ЦСКА 25-летний Федотов выиграл весной Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с «Флайерз».