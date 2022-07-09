Он охотился за Буре и дрался с Назаровым. Умер один из самых грязных игроков в истории НХЛ

Брайан Марчмент был культовым игроком своей эпохи.

На 53-м году жизни скончался бывший защитник «Чикаго», «Сан-Хосе», «Торонто», «Тампы» и еще пяти клубов НХЛ Брайан Марчмент. Проведя 926 матчей в лиге, Марчмент набрал 182 (40+142) очка и 2307 минут штрафа и запомнился бойцовским характером, мощными силовыми приемами и регулярными драками.

Карьера

Свою карьеру в большом хоккее Брайан начал в юниорской лиге Онтарио. С первого сезона в лиге он заявил о себе как о грубом игроке, который будет сидеть чаще на скамейке оштрафованных, чем выходить на лед. За 68 игр с учетом плей-офф он набрал 308 штрафных минут. Свой четвертый сезон в « Белльвиле» он начинал в качестве капитана команды, но количество штрафных минут оставалось неизменно большим: минимум 200 минут в каждом сезоне с учетом плей-офф.

« Возможно, самый жесткий игрок в первом раунде, а также самый грязный » , — такой комментарий дал один из скаутов Центрального Скаутского агентства НХЛ перед драфтом 1987 года, где Марчмента выбрал « Виннипег » под общим 16 -м номером. В составе « Джетс » он не задержался, а б о льшую часть времени провел в АХЛ, после чего перешел в « Чикаго » . По ходу карьеры тафгай успел поиграть в составе « Эдмонтона » , «Виннипега» , «Колорад о », а закончил выступления в « Калгари » . Команды менялись, но его стиль оставался неизменным.

Ломал нос 10 раз

Эксперт по ударам в колено — такое прозвище получил Марчмент по ходу своей карьеры. Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Дин Ломбарди называл его «олицетворением хоккея старых времен», а особенностью внешности Ма р чмента был нос, которой он ломал 10 раз. За первые 12 сезонов в НХЛ он получил 13 дисквалификаций и нанес травмы таким игрокам, как Майк Модано, Павел Буре, Джо Нуиндайк, Грек Адамс, и многим другим.

Помимо ударов в колено, тафгай славился жесткими силовыми приемами. Одним из таковых стал хит против Майка Гартнера: грубое столкновение, после которого у Гартнера случился коллапс легкого. Товарищи по команде старались защищать Брайана, а во время игры в «Эдмонтоне» он пытался поменять свой стиль, но репутацию уже было не исправить.

Марчмент против наших

Брайан часто охотился за коленями соперников, и звездный форвард «Ванкувера» Павел Буре не стал исключением. На тот момент тафгай «Ойлерз» пытался въехать в Буре в средней зоне, но Павел успел уйти на скорости. За него вступился Момессо, но по ходу матча Буре отомстил сам. На выходе из своей зоны Буре заметил летящего на него Марчмента и решил действовать первым. С Марчмента слетел шлем от удара, а попытавшись встать, он получил толчок клюшкой в спину и пару слов в свой адрес.

Вторым противником Брайана из России был Андрей Назаров. На закате карьеры Марчмент выступал за «Колорадо», а Назаров — в «Финиксе». Игроки сошлись в кулачной битве, где сильнейшего определить не смогли. Драка была интересной, но тафгай «Колорадо» смог лишь натянуть свитер на голову Назарова.

Угрозы от фанатов « Далласа »

В сезоне-1997/98 Марчмент, выступавший за «Эдмонтон», вывел из строя трех игроков «Далласа». Первым пострадавшим был Грек Адамс, который выбыл на 20 игр. Следующим оказался один из лучших бомбардиров НХЛ того времени — Майк Модано, он выбыл на 10 игр. Оба игрока получили удар в колено от Марчмента. В первом матче плей-офф против «Далласа» тафгай впечатал на всей скорости в борт Джо Нуиндайка. У него лопнули крестообразные связки, а «Даллас» потерял шансы на Кубок Стэнли.

Никаких наказаний за этот силовой прием защитник «Нефтяников» не понес, но фанаты не выдержали. Марчмент говорил, что он получил письменную угрозу о смерти на следующий день и два телефонных звонка с угрозами в отель «Ойлерз». На арене «Реюньон» во время второй игры были вывешены таблички с надписью: «Убить Марчмента». «Люди думают, что я специально обижаю соперников, это неправда. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу, чтобы они чувствовали удары. Я хочу быть уверен, что они их чувствуют, потому что каждый раз, когда я хитую кого-то, я чувствую это. Но я не хочу, чтобы люди думали, что я парень, который хочет закончить чью-то карьеру. Нет ни одного парня в лиге, которого я бы не уважал», — так комментировал Брайан негативное отношение болельщиков «Далласа» к нему.

Карма в Далласе

Судьба сама отомстила Марчменту за грязную игру против игроков « Далласа» . На радость фанатам тафгай « Ойлерз» нейтрализовал сам себя.

В одном из матчей той же серии плей-офф у игрока « Старз» истекало штрафное время. Он показательно ударил о стекло, когда Брайан контролировал шайбу в средней зоне. Тафгай увидел жест и покатил в сторону штрафного бокса, но в момент вброса шайбы в зону « Далласа» у него поехала опорная нога. Марчмент влетел головой об открытую калитку бокса и нокаутировал сам себя.

Старые друзья — новые варги

В 2000 году в одном из игровых эпизодов выступавший за «Сан-Хосе» Марчмент применил коронный силовой прием на капитане «Эдмонтона» Дуге Уэйте. Вместе с ним они сыграли почти четыре сезона в «Эдмонтоне», но после удара в колено дружба между ними перестала существовать. «Я никогда не пытался причинить кому-либо боль, как он пытался сделать это со мной», — сказал Уэйт после игры.

Дуги отомстил Марчменту за этот удар по ходу встречи. На выходе из своей зоны перед Марчментом неожиданно появился Уэйт и уложил его на лед жестким хитом. Капитана «Эдмонтона» удалили до конца встречи. «Я даже не понял, что ударил именно его... Дуги — соперник. Он всегда был соперником», — сказал в послематчевом интервью Брайан Марчмент. — «Я все еще очень уважаю его».

Каким бы грязным и грубым ни был Брайн Марчмент — он стал культовым игроком для своего времени. В нынешней НХЛ он бы наверняка получил долгосрочный бан, но тогда хоккеисты вроде Марчмента добавляли игре огня. И многие точно скучают по тем временам.