Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи

Настоящее «Ледовое побоище»!

Пока «Эдмонтон» продолжает свое яркое путешествие в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, в самом городе хоккейные фанаты развлекаются и веселятся по полной. Неделю назад в провинции Альберта состоялось уникальное мероприятие, которое получило название «Ледовое побоище». Организаторы вдохновились форматом смешанных единоборств и решили провести что-то подобное только с хоккеистами. В однодневном турнире приняли участие восемь профессиональных и полупрофессиональных игроков, и если верить сайту промоушена, то зрителей в ближайшие месяцы ждут еще как минимум три мероприятия.

«Зрелище не для всех»

На самом деле идея шоу такой направленности совершенно не нова. В 2005 году в городе Принс-Джордж уже проходил турнир по хоккейным дракам, где участвовали преимущественно игроки из минорных лиг, а организатором выступил канадский промоутер Даррел Вольски. Про мероприятие даже вышел документальный фильм под названием Hockey Brawl: Battle on Thin Ice. Он получил награду канадской премии в области телевидения Gemini Awards как лучшая спортивная передача. Турнир посетило около двух тысяч зрителей, а у продаж платной трансляции были неплохие показатели. Тем не менее второй чемпионат, несмотря на все попытки, так и не состоялся.

И вот спустя 17 лет идея была реализована уже другими людьми, только под вывеской Ice Wars International. Компанию возглавляет бывший президент и генменеджер хоккейного клуба «Данбери Трэшерз» Эй Джей Галанте. Это тот самый парень, который стал известен благодаря своему отцу-мафиози, подарившему 17-летнему сыну команду из Объединенной хоккейной лиги (UHL). «Трэшерз» закончили существование сразу же после того, как ФБР задержали Галанте-старшего и посадили в тюрьму за финансовые махинации. По итогу в 2011 году Эй-Джей втянулся в бокс, а затем самостоятельно открыл свой бойцовский зал и стал промоутером. Он работал с различными профессиональными боксерами, но судя по всему, решил хотя бы частично вернуться в хоккей.

Ice Wars International. Фото соцсети YegTomBraid соцсети YegTomBraid

«Прошло очень много времени с тех пор, как я был настолько взволнован каким-либо проектом. То, что мы приготовили для фанатов, будет просто незабываемым. В последние годы мир единоборств растет, но я считаю, что наш вид спорта настолько отличается от всего и уникален, что, несомненно, будет выделяться из общей массы. Это, конечно, не хоккей, однако мы отдаем дань уважения тому, что всегда было неотъемлемой частью этого вида спорта. Это зрелище не для всех, но мы сделаем особенный продукт», — говорил Галанте-младший в беседе с журналистами.

Бывший тафгай «Витязя» — в роли судьи

Бои проходят по регламенту и должны соответствовать строгим правилам. Под хоккейными перчатками на руках бойцов надеты четырехунцевые перчатки для ММА, при этом нельзя снимать с соперника шлем, бить головой, дергать за волосы и драться на коленях. Бой состоит из двух раундов по одной минуте, а за порядком наблюдают судьи, у которых в свое время на площадке была репутация опытных тафгаев. Один из них — хорошо известный российским болельщикам по игре за «Витязь» Джон Мирасти. Лед, на котором происходит все действие, не настоящий, а синтетический. Из-за этого некоторым игрокам пришлось заново учиться стоять на коньках, так как разница в координации весьма существенная.

Пока бои в «Ледовом побоище» разделены на три весовые категории (средний, тяжелый и супертяжелый), и если вы становитесь победителем в своем весе, то зарабатываете 15 тысяч долларов. Деньги по меркам профессионального спорта несерьезные, но организаторы и участники верят в прогресс проекта. «Я подписал контракт на шесть турниров. Меня не волнует возможность получить травму, потому что я занимался с Аароном Дауни, который дрался в НХЛ, а также работал с профессиональным тренером по боксу. Уверен в себе как никогда. За мою карьеру в минорных лигах у меня более 200 боев, и сейчас я чувствую, что готов к новому вызову», — говорит Кори Аллен.

Трансляцией первого турнира заинтересовался ряд телекомпаний, а американская телесеть Fite Tv объявила об эксклюзивном соглашении с промоушеном. Разумеется, показ был платным, и для зрителя он обошелся в 20 долларов. «Не думайте, что наше мероприятие было лишь разовой акцией. Мы создаем новый вид спорта. Мы готовы рисковать и пробовать новаторские идеи. Нам очень важно мнение фанатов, чтобы понимать, какие детали для них наиболее важны. Надеюсь, люди будут получать настоящее удовольствие, ведь такое уникальное развлечение они вряд ли где-либо найдут», — говорит Эй Джей Галанте.

Участие в проекте бывших игроков НХЛ пока не планируется, но в компании уже заявили о большом спросе среди представителей АХЛ и ECHL. «Еще полгода назад я говорил своему приятелю о том, что очень жаль, что нет такого вида спорта, где я мог бы максимально использовать свои навыки. И вот спустя время мы уже говорим о реальной организации. Они делают зрелище. В среднем хоккейный бой продолжается менее 20 секунд, а здесь раунд длится целую минуту! Это много ударов и крови! Будет весело, не сомневайтесь», — рассказывает бывший защитник Даниэль Эймсбери. Пока все это выглядит как фрик-шоу, но без своей аудитории подобные мероприятия вряд ли останутся.