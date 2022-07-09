Сенсационный обмен русского защитника «Монреаля». Похожий случай из прошлого стал для канадского клуба провалом

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Обмен

Защитник Александр Романов после двух сезонов в «Монреале» неожиданно обменян в «Айлендерс». Это случилось поздно ночью во время первого раунда драфта, история немного потерялась на фоне других новостей, но не стала менее интригующей. Как можно было отказаться от проспекта, который только выходит на рынок ограниченно свободных агентов? Канадцы драфтовали Александра во втором раунде в 2018 году, «сожгли» ему год контракта и были довольны тем, как хоккеист вписался в НХЛ. Жесткий, может быть, иногда и излишне жесткий, но довольно быстрый и надежный защитник.

В среднем он проводил на льду более 20 минут и пусть не удивлял статистикой набранных очков, но выглядел явно не хуже, чем его партнеры. Но эксперты утверждают, что причины не в игровых качествах Александра, и даже не в его гражданстве, как подумали многие. Клубу нужны центральные нападающие, без них нет шансов на то, чтобы попасть в плей-офф, как бы надежно ни смотрелась оборона. Плюс в «Монреале» много защитников, есть еще несколько молодых ребят, способных заиграть в команде, так что Романов был идеальной кандидатурой для торгов.

У него закончился контракт, его обменяли в «Айлендерс» на драфт-пик, который потом преобразовался в центра — так канадцы видят развитие клуба. В «Айлендерс» Александр может попасть в первую или вторую пару обороны. Осталось договориться по контракту. И напомним, что в свое время «Монреаль» сенсационно обменял в «Тампу» Михаила Сергачева. Не надо напоминать, как все закончилось для последнего.

Драфт

Больше двух десятков российских игроков выбраны на драфте в этом году. Только спокойней относитесь к этому событию. Драфт — хоккейный праздник, привлекающий внимание общественности. Но только ребята из первого раунда, отчасти из второго могут рассчитывать на что-то в лиге, их, по крайней мере, будут ждать. От этих хоккеистов зависит будущее скаутского бюро, если не заиграет парень из первого раунда, то к отделу появится много вопросов. Но если хорошим хоккеистом НХЛ станет кто-то из третьего — седьмого раундов, то все будут довольны.

Ни один из наших хоккеистов, выбранных на драфте, почти не имеет шансов заиграть в НХЛ в ближайшем сезоне. Чуть больше их у Павла Минтюкова, выбранного «Анахаймом» под десятым номером, но бывший динамовец выступал лишь на юниорском уровне. Иван Мирошниченко и Данила Юров останутся в России на следующий год. Никуда пока не поедут Артем Дуда из «Красной армии», Дмитрий Бучельников из «СКА-1946» и Глеб Трикозов из «Омских ястребов». Если кто-то рванет из тех, кого выбрали в третьем — седьмом раундах, то это будет очень большой риск.

Из неожиданностей отметим 52-й номер Бучельникова. В прошлом сезоне он даже местами затмил Матвея Мичкова в МХЛ, хотя к последнему гораздо больше внимания. В серии против «Ирбиса» Дмитрий получил травму и не сыграл в финале, но все помнили, как он здорово смотрелся. Правда, Бучельников хоть и техничный, но негабаритный нападающий. И если он думает о заокеанской карьере, нужно стать гораздо крепче физически.

Больше всего упал защитник Арсений Коромыслов, который в прошлом году провел шесть матчей за СКА, — он выбран только под 120-м номером «Сент-Луисом». Да и 156-е место Владимира Грудинина из ЦСКА — совсем не то, на что мог рассчитывать хоккеист. Грудинин в плей-офф был с армейцами, иногда появлялся на льду, пусть и ненадолго. Кстати, Владимира выбрала «Каролина». Если бы все проспекты команды приехали к «ураганам», то в раздевалке бы звучала исключительно российская речь. Наших там почти десяток.

Вратари

«Трактор» подписал пробное соглашение с голкипером Ильей Проскуряковым. Конечно, весело, что клуб перекупает у «Бурана» вратаря, который нашел себе работу только в ВХЛ. И мы гордимся воронежским клубом, который нашел деньги на ровном месте. Правда, в «Буране» утверждают, что получили миллион, а в Челябинске яростно опровергают информацию. Само по себе решение «Трактора» странное и спорное. Да, клубу нужны голкиперы. Вступать в сезон с парой Эмиль Гарипов — Сергей Мыльников опасно. Хотя бы потому, что тот же Гарипов последний раз здорово играл в сезоне-2017/18, а после этого у него был существенный спад. Да, из-за травмы, но это ничего не меняет.

Уже когда были решены проблемы со здоровьем, Гарипов не стал своим в «Авангарде», в московском «Динамо», да и прошлый сезон в «Тракторе» нельзя занести в актив. У Мыльникова вообще нет никакого опыта, еще непонятно, каким сменщиком он станет. Но уж лучше Мыльников, чем Илья Проскуряков. У новичка клуба пять последних сезонов были одни ужасней другого. В КХЛ его два года назад зачем-то звал Петерис Скудра, дал возможность показать себя в Риге, но смотреть на игру вратаря было больно. В прошлом сезоне Проскуряков слабо сыграл за «Ладу», проиграв борьбу Александру Трушкову.

«Трактор» мог бы взять Илью Налимова, Евгения Киселева, можно найти еще двух-трех вратарей, которые сильней Проскурякова. Или усилить поиски за границей. «Амур» очень старался найти вратаря и сделал это. Кроме того, в клубе подтвердили, что Лоуренс Пилут не приедет в следующем сезоне. Еще одна дыра в составе, которую срочно нужно латать. Неужели снова будут изучать состав «Бурана»?