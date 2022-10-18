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Сегодня, 21:15

Помогите Овечкину! Иначе Гретцки не догнать

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ.
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Во вторник Александр Великий набрал 4 (2+2) очка в матче с «Ванкувером», обеспечив важную победу (6:4). Но для успешного продолжения погони за снайперским рекордом НХЛ всех времен капитану «Вашингтона» очень нужна поддержка команды.

Русская суперзвезда в прямом смысле тащит «Вашингтон» за уши. Это не просто красивая фраза, а пугающая столицу США жестокая реальность.

В нынешнее межсезонье впервые за много лет эксперты стали осторожно, но настойчиво подводить хоккейное сообщество к еще недавно казавшейся крамольной мысли: «Кэпиталз» не попадут в плей-офф впервые с 2014 года. Костяк постарел, а достойной смены клубный менеджмент подготовить не сумел.

Александр Овечкин. Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ

Понятно, что вырастить новых Овечкина, Кузнецова, Бэкстрема — задача практически невозможная, но окружить звездных ветеранов перспективными талантами вполне реально. Для примера можно взять «Питтсбург», где рядом с Кросби, Малкиным и Летангом раскрылись более молодые Гюнцель с Растом.

Объективно замахиваться на титул, имея в числе лидеров только игроков, которые входят в возрастную категорию 30+, почти невозможно. По этой причине казалось, что ближайшая цель всего «Вашингтона» — помочь Овечкину в течение двух-трех сезонов превзойти великий рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам.

Однако в начале нынешнего чемпионата складывается почти парадоксальная картина. Не остальная команда пытается работать на лидера, а он сам делает все, чтобы «Кэпиталз» оставались на плаву. Не случайно, что после двух стартовых поражений, в которых Овечкину не удалось набрать ни единого очка, все начали говорить о спаде лидера. Стоило ему приручить удачу, как дела пошли на поправку. Проснулся и Кузнецов.

Отрезок в четыре встречи слишком короток, чтобы в деталях прикинуть перспективы «Вашингтона» в этом сезоне. Не стоит забывать, что пока «Столичные» выступают без двух ведущих форвардов ударных звеньев — Бэкстрема и Уилсона. Оба должны вернуться в состав ближе к середине регулярки. Однако и сейчас очевидно, что без хорошей формы Овечкина «Кэпс» обречены на падение — при всем уважении к другим игрокам.

Рано или поздно жизнь заставит менеджмент «Кэпиталз» с головой нырять в перестройку, рисковать и пытаться активнее подтягивать молодежь. Но пока остается только молиться на здоровье и тонус своего лидера.

Топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ.
Топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ.
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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4 Филадельфия 2 2 0 4
5 Вашингтон 4 2 2 4
6 Айлендерс 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 3 0 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Монреаль 4 2 2 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Баффало 2 1 1 2
7 Тампа-Бэй 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Колорадо 3 2 1 4
3 Нэшвилл 4 2 2 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Лос-Анджелес 4 2 2 4
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Вашингтон – Ванкувер
 6 : 4
18.10 02:00
Монреаль – Питтсбург
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18.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 6 : 4
18.10 02:00
Торонто – Аризона
 2 : 4
18.10 02:30
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