Помогите Овечкину! Иначе Гретцки не догнать
Русская суперзвезда в прямом смысле тащит «Вашингтон» за уши. Это не просто красивая фраза, а пугающая столицу США жестокая реальность.
В нынешнее межсезонье впервые за много лет эксперты стали осторожно, но настойчиво подводить хоккейное сообщество к еще недавно казавшейся крамольной мысли: «Кэпиталз» не попадут в плей-офф впервые с 2014 года. Костяк постарел, а достойной смены клубный менеджмент подготовить не сумел.
Понятно, что вырастить новых Овечкина, Кузнецова, Бэкстрема — задача практически невозможная, но окружить звездных ветеранов перспективными талантами вполне реально. Для примера можно взять «Питтсбург», где рядом с Кросби, Малкиным и Летангом раскрылись более молодые Гюнцель с Растом.
Объективно замахиваться на титул, имея в числе лидеров только игроков, которые входят в возрастную категорию 30+, почти невозможно. По этой причине казалось, что ближайшая цель всего «Вашингтона» — помочь Овечкину в течение двух-трех сезонов превзойти великий рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам.
Однако в начале нынешнего чемпионата складывается почти парадоксальная картина. Не остальная команда пытается работать на лидера, а он сам делает все, чтобы «Кэпиталз» оставались на плаву. Не случайно, что после двух стартовых поражений, в которых Овечкину не удалось набрать ни единого очка, все начали говорить о спаде лидера. Стоило ему приручить удачу, как дела пошли на поправку. Проснулся и Кузнецов.
Отрезок в четыре встречи слишком короток, чтобы в деталях прикинуть перспективы «Вашингтона» в этом сезоне. Не стоит забывать, что пока «Столичные» выступают без двух ведущих форвардов ударных звеньев — Бэкстрема и Уилсона. Оба должны вернуться в состав ближе к середине регулярки. Однако и сейчас очевидно, что без хорошей формы Овечкина «Кэпс» обречены на падение — при всем уважении к другим игрокам.
Рано или поздно жизнь заставит менеджмент «Кэпиталз» с головой нырять в перестройку, рисковать и пытаться активнее подтягивать молодежь. Но пока остается только молиться на здоровье и тонус своего лидера.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|4
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|5
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|1
|3
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|5 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|2 : 4
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|4 : 5 ОТ
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 6
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|1 : 5
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|8
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|3
|7
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|4
|4
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00