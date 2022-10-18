Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ
Александр Овечкин, набравший в трех стартовых матчах сезона всего одно очко, существенно поправил личную статистику в игре с «Ванкувером».
37-летний форвард забил два гола, сделал две результативные передачи и поднялся на 19-е место в историческом списке бомбардиров НХЛ.
Капитан «Вашингтона», на счету которого теперь 1415 очков, обогнал давно завершившего карьеру Дуга Гилмора и своего вечного конкурента Сидни Кросби.
В пределах скорой досягаемости для Овечкина находятся Адам Оутс и Брайан Троттье, а вот результаты Теему Селянне и Стэна Микиты как минимум до весны находятся в безопасности.
В главной для себя — снайперской — гонке НХЛ Овечкин сделал очередные важные два шага. Теперь его отставание от легендарного Горди Хоу составляет всего 19 голов.
Выше Хоу только цель карьеры Овечкина — результат Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы.
Ови оформил 159-й дубль в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в истории по этому показателю, обогнав Бретта Халла. Чаще две и более шайбы за игру забрасывал лишь Гретцки — 189 раз.
Неплохое продвижение получилось у Овечкина и в списке домашних снайперов.
Благодаря дублю в ворота «Ванкувера» чаще забивающий на чужих площадках форвард вышел на шестое место, оставив за спиной Марселя Дионна и Фила Эспозито.
До результата Бретта Халла остается два гола, а вот Гретцки, Хоу, Яромир Ягр и Майк Гартнер преодолели отметку в 400 домашних голов.
Отличный матч провел против «Ванкувера» и партнер Овечкина по команде Евгений Кузнецов. Челябинец сделал три голевые передачи и стал 23-м российским игроком, добравшимся до отметки в 500 очков.
Для достижения полутысячного рубежа Кузнецову понадобилось 603 матча, в которых он отметился 153 голами и 347 передачами.
Кузнецов — десятый игрок в истории «Вашингтона», набравший 500 очков в форме «Столичных». При удачном раскладе в нынешнем сезоне Евгений может побороться за седьмое место, которое сейчас занимает Дэйл Хантер.
Любопытно, что выше Кузнецова располагаются сразу три действующих игрока столичной команды — Овечкин, Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|4
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|5
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|1
|3
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|5 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|2 : 4
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|4 : 5 ОТ
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 6
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|1 : 5
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|8
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|3
|7
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|4
|4
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00