«Мы сделаем все, чтобы он не уезжал в Россию». В «Миннесоте» носят Капризова на руках
Кирилл Капризов проводит свой третий сезон в НХЛ, но для всей Миннесоты он уже успел стать настоящим героем. В минувшем регулярном чемпионате форвард установил клубный рекорд по очкам, набрав 108 (47+61) баллов в 81 матче. Россиянин стал первым игроком в истории «Уайлд», который покорил отметку в 100 очков за сезон.
Североамериканские журналисты уверены, что потенциал Капризова еще больше, и рассчитывают увидеть от форварда полноценную заявку на «Арт Росс Трофи», который в истории клуба никто не выигрывал. Неудивительно, что руководство «Миннесоты» готово носить Кирилла на руках, ведь в межсезонье им пришлось прилично понервничать.
Неожиданные трудности
Минувшим летом Капризов был в центре внимания. Дважды ему отказали во въезде в США из-за проблем с рабочей визой, неожиданно возникли слухи о покупке Кириллом военного билета, и, кроме этого, он перенес небольшую операцию в Германии. Все это ни на секунду не давало расслабиться боссам клуба. До следующего межсезонья еще очень далеко, но владелец «Уайлд» Крэйг Липолд уже переживает.
«Мы сделаем все, чтобы он захотел остаться в США и не уезжал в Россию. Надеюсь, его семья прилетит сюда, однако говорить сейчас об этом рано. Вероятно, эта задача находится на чьем-то радаре, но не на моем. Но мы определенно хотели бы оставить его здесь, чтобы нам не пришлось заниматься непредвиденными вопросами летом», — сказал на днях бизнесмен.
Липолд в полном восторге от Капризова и нередко публично высказывался о его влиянии на команду. Форварду должно быть приятно такое внимание, так как складывается впечатление, что со времен Александра Овечкина ни один владелец клуба НХЛ не относился к русскому игроку как к чему-то священному. При этом Крэйг — очень уважаемая персона в мире хоккея. Ранее он владел «Нэшвиллом», а в 2008 году купил «Миннесоту». В январе издание The Hockey News опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в хоккее, и в топ-100 Липолд занял шестое место. Крэйг отчетливо понимает, что пока Капризов демонстрирует на льду такой уровень, то трибуны «Эксель-Энерджи Центра» пустовать не будут.
«Честно говоря, я не сижу и не думаю о том, что он сделает для нас в будущем. Но я знаю, что он уже сделал для нашего клуба. Я смотрю на его способности и уровень мастерства — это что-то невероятное. Кирилл — такой хороший парень, и он никогда не жалуется. У него всегда улыбка на лице. Приятно иметь такого хоккеиста в команде. Он будет в пятерке лучших игроков лиги в течение следующих 10 лет. Я в этом полностью уверен», — сказал Липолд. Летом бизнесмен на пару с генеральным менеджером клуба Биллом Герином не скрывали своего беспокойства. Когда Кирилл не мог попасть в страну, к делу даже пришлось подключать юристов, а также дипломатов в консульстве США в Стамбуле, чтобы помочь россиянину получить рабочую визу.
Влияние на коллектив
Капризов ворвался в НХЛ и с ходу зарекомендовал себя важным фактором для создания правильной атмосферы в команде. Неудивительно, почему за него стоят горой в том числе и партнеры. На днях форвард «Уайлд» Матс Зуккарелло поведал изданию The Athletic классную историю, которая в очередной раз доказывает, что Капризов умеет расположить к себе всех. «Кирилл для меня теперь словно старший сын. После рождения дочери можно сказать, что у меня двое детей. Если Кирилл не приходит к нам на ужин, то он звонит моей дочке по видеосвязи, чтобы пожелать ей сладких снов. Он поет ей песни на ночь каждый раз. Он наш дядя Кирилл. Мы это ценим», — рассказал Матс.
Такое внимание и признание со всех сторон помогает российскому форварду чувствовать себя в Миннесоте как дома. На старте чемпионата «Дикари» потерпели три поражения подряд, но Капризов набрал очки в каждом матче и на его счету 5 (3+2) баллов. «Способность Капризова становиться королем игры благодаря своей скорости, силе и мастерству, забивать голы ставит его на шаг выше остальных. Через три года он будет лучше, чем сейчас, и это устрашающе для всей НХЛ», — написал известный журналист Дэн Розен. На данный момент немного смущает показатель полезности «-8», но с такой обороной и не проснувшейся вратарской линией требовать от россиянина чудес в защите не стоит.
Капризов классно смотрится на старте, и это при том, что его физические кондиции пока далеки от идеала. Форварду по силам замахнуться если не на «Арт Росс», то на новый личный рекорд результативности точно. Очевидно, что последнее, о чем сейчас думает форвард, так это о будущем лете и где он его проведет. В любом случае руководство клуба не может препятствовать игроку в его передвижениях в отпуске. С учетом всех обстоятельств по окончании прошлого сезона Билл Герин лично попросил Кирилла не ехать домой, однако он не последовал совету генерального менеджера. «Что мне нужно было делать? Сказать: нет, ты не можешь поехать домой? Люди хотят домой. Они хотят увидеть свои семьи. Они просто хотят быть дома независимо от того, что происходит. Я не виню его», — говорил Герин. И поспорить здесь действительно трудно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|4
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|5
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|1
|3
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|5 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|2 : 4
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|4 : 5 ОТ
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 6
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|1 : 5
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|8
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|3
|7
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|4
|4
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00