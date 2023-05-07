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Сегодня, 05:50

Русский форвард «Эдмонтона» едва не травмировался. Но вернулся на лед и ответил канадцу за подлый прием

Михаил Скрыль
Корреспондент
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7 мая. «Вегас» — «Эдмонтон» (1:5).
Фото USA Today Sports
«Ойлерз» обыграли «Вегас» во втором матче серии.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Вегас» — «Эдмонтон» — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)
Голы: Драйзайтль — 12 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 2:21 — 0:1. Бушар — 3 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 7:01 — 0:2. Макдэвид — 4 (мен.), 11:11 — 0:3. Драйзайтль — 13 (Ямамото, Хаймэн), 16:17 — 0:4. Макдэвид — 5 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 31:43 — 0:5. Барбашев — 4 (Стоун), 41:36 — 1:5.
Вратари: Броссуа (Хилл, 40:00) — Скиннер.
Штраф: 70 — 54.
Броски: 31 (4+13+14) — 36 (19+13+4).
Наши: Барбашев (17.01/2/0) — Костин (8.56/0/-1).
7 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18504 зрителя.
Счет в серии: 1-1.

«Вегас» и «Эдмонтон» открыли серию жгучей перестрелкой. Десять шайб на двоих, покер Леона Драйзайтля, дубль Ивана Барбашева — соперники подтвердили статус самых результативных команд плей-офф и подарили яркий матч. Наивно было предполагать, что серия «Рыцарей» и «Ойлерз» свернется до осторожного хоккея с минимумом голов. Вторая игра выдалась не менее зрелищной — правда, с доминированием одной команды.

«Эдмонтон» начал матч без раскачки и оперативно реализовал два большинства. В плей-офф «Ойлерз» прокачали и без того убойный розыгрыш «5х4». Перед вторым матчем с «Вегасом» команда забросила 11 шайб с 19 попыток. Потрясающая статистика улучшилась, когда Драйзайтль и дирижирующий на синей линии защитник Эван Бушар без лишних трудностей забили два гола. Обескураживающее начало «Рыцарей» продолжилось, когда хозяева сами упустили большинство. Что хуже: они умудрились пропустить, имея на льду лишнего игрока. Блистательный Коннор Макдэвид убежал от защитника и подловил голкипера Лорана Броссуа.

Канадского вратаря «Вегаса» стало откровенно жаль, когда «Эдмонтон» организовал четвертую шайбу, а перед голом собственный защитник толкнул форварда соперника на голкипера. Солидное преимущество «Ойлерз» в счете вытекало из статистики первого периода. Обреченно стоящий на лавке наставник «Рыцарей» Брюс Кэссиди пустым взглядом прожигал лед и не понимал, что произошло с командой. «Вегас» словно забыл выйти на первый период, за что получил справедливые четыре шайбы от кровожадных «Нефтяников». «Эдмонтон» забивал голы на любой вкус: в большинстве, меньшинстве и равных составах.

Кэссиди удивил: на второй период в воротах «Вегаса» остался несчастный Броссуа, пропустивший четыре гола с 19 бросков за 20 минут. Тренер «Рыцарей» не рискнул бросить в бой 26-летнего Хилла, который ни разу не играл в плей-офф НХЛ. «Эдмонтон» не думал закрываться, когда повел в счете 4:0. Аккуратно оберегать нажитый перевес — не в принципах команды Джея Вудкрофта. Так играть она попросту не умеет. «Ойлерз» не откатывались и обменивались опасными атаками. Моментами «Нефтяникам» везло. Отыграть одну шайбу мог Джек Айкел, но за гостей вступилась штанга. Стюарт Скиннер не получил много бросков, но эпизодами сталкивался с опасными атаками и выручал партнеров до 42-й минуты.

Броссуа смело держался до середины второго периода, пока «Вегас» не схватил очередное меньшинство. «Рыцарям» придется поразмыслить, как противостоять убойным спецбригадам «Эдмонтона». Иначе в будущих матчах они доставят много проблем. Иногда «Ойлерз» необязательно разыгрывать шайбу, чтобы забивать. Достаточно довериться навыкам Макдэвида, который умеет бросать так точно, что вратари не понимают, как шайба просочилась за ленточку. Так произошло, когда «Нефтяники» сообразили пятый гол и окончательно похоронили интригу.

Хоть «Вегас» и отыграл одну шайбу на 42-й минуте, когда отличился Иван Барбашев, третий период превратился в формальность. Кэссиди все-таки прекратил мучения Броссуа и доверился Хиллу. Этот жест тренера означал, что мысленно команда готовится к третьему матчу. «Рыцари» преобразились во втором периоде, перебросали «Эдмонтон», но «Ойлерз» создали комфортный запас и избежали нервотрепки на последних минутах.

Концовку едва не смазало повреждение Клима Костина. Форвард коньком заблокировал бросок и прихрамывая отправился в раздевалку. На счастье «Эдмонтона» россиянин быстро вернулся на лед и даже успел подраться с Заком Уайтклаудом. Канадский защитник клюшкой ударил Костина после того, как пропустил силовой прием. Клим не оставил подлый прием безнаказанным. На результат потасовки и трэш-ток в концовке никак не влияли. Серия переезжает в Альберту при равном счете.

Иван Барбашев
Клим Костин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 1
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
1 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
2 - 0
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
1 - 1
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
0 - 0
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Сиэтл
0 - 0
1 - 1
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
0 - 0
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 2
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
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5 - 2
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Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
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Нью-Джерси - Рейнджерс
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Бостон - Флорида
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Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
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2 - 3
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
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4 - 3
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2 - 5
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Вегас – Эдмонтон
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7.05 22:30
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 17
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 9 15
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 13
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Брэндон Монтур

Брэндон Монтур

Флорида

 9 6
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 3 0.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 8 2.30
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