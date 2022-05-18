Роскошный проход Кучерова перевернул игру! Он убрал финтом с пути канадскую звезду, словно фишку

«Тампа» победила «Флориду» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 4:1.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Дюклер — 1 (Юбердо, Монтур), 14:01 — 1:0. Перри — 3 (бол., Кучеров), 36:22 — 1:1. Белльмар — 2 (Перри, Марун), 43:35 — 1:2. Кучеров — 3 (бол., Хедман, Стэмкос), 55:54 — 1:3. Колтон — 4 (бол., Пол, Сергачев), 57:44 — 1:4.

Вратари: Бобровский (58:03) — Василевский.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 34 (11+13+10) — 36 (8+10+18).

Наши: — - Кучеров (22.20/2/0), Сергачев (22.53/1/0).

18 мая. Майами. FLA Live Arena. 19656 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Если вы смотрели прошлогоднее противостояние «Тампы» и «Флориды» в первом раунде плей-офф, то наверняка должны помнить, что это была за серия. Искра, буря, безумия! Это было даже чем-то большим, чем просто дерби штата — это было столкновение двух лучших атакующих систем «Востока» и забористая мясорубка с кучей голов, провокаций и ярких моментов. Поэтому ожидания от нового столкновения как никогда завышены. Вот только ждать настоящего экшна в первом матче одних из самых смотрибельных команд этого плей-офф пришлось до середины второго периода.

Все, чем порадовали команды в первой двадцатиминутке, — это гол Энтони Дюклера. «Флорида» привыкшая атаковать максимально быстро, не могла не забить в атаке с ходу. Но посмотрите, как здорово Джонатан Юбердо замедлил ее темп, дождался подключения партнера из глубины и выдал темнокожему канадцу ювелирный пас через две клюшки соперника. Вовремя переместиться и помешать забросить 10-му номеру хозяев после быстрого перевода на дальнюю штангу Андрей Василевский не сумел.

Однако увеличить счет, несмотря на игровое и бросковое преимущество, «Пантерз» не смогли, и за четыре минуты до конца второго периода «Тампа» сравняла счет в большинстве. Неизвестно, как бы долго продолжались мучения «Молний», если бы не лихой проход Никита Кучеров. Стоило российскому технарю получить свободный лед и набрать скорость как он, словно фишку, объехал Аарона Экблада, всем видом показал Сергею Бобровскому, что будет бросать сам, и не глядя отдал передачу Кори Перри на пустые ворота. Не ахнуть после этого мини-шедевра просто нереально!

«Это мировой уровень. Просто Зал Славы», — отдал должное россиянину Перри на пресс конференции.

И есть ощущение, что гол имени Кучерова прилично надломил «Флориду», которая на старте третьего периода оказалась уже в роли догоняющей. Причем в моменте со вторым голом «Тампы» на льду у «Пантер» вновь была первая пара защитников с 7-миллионным Экбладом. Но ни он, ни куда более дешевый Бен Чиаро не смогли вычистить пятак после суеты, наведенной четвертой тройкой гостей прямо со вбрасывания.

Впрочем, в середине третьей двадцатиминутки «Флорида» была очень близка к тому, чтобы сравнять в формате «пять на четыре» и наказать Райана Макдону за блокировку. Однако всевидящий Джон Купер оперативно взял челлендж и отменил дубль Дюклера. Как оказалось, за несколько секунд до точного броска нападающего «Пантер» шайба покинула пределы площадки и коснулась заградительной сетки.

А вот гости своими шансами в большинстве в оставшиеся 10 минут воспользовались сполна. Сперва «Молнии» увеличили разрыв благодаря голу точному броску Кучерова из правого круга вбрасыванию и грамотному заслону Энтони Сирелли. Почему чех Радко Гудас даже не пытался вытолкнуть канадца с пятака — понятно только ему.

Но если куда более понятный запрос Купера выгорел, то Эндрю Брюннет попытался зацепиться за мифическую блокировку в действиях 71-го номера «Тампы», и в итоге получил для своей команды лишь еще одно удаление за задержку времени, которое привело к похоронному голу Росса Колтона. Кого в этой ситуации жаль больше всего, так этого Сергея Бобровского — его защитники на своем пятаке сегодня исполняли роль слепых котят из милых видео для девочек.

А ведь «Тампе» пришлось начинать серию без Брэйдена Пойнта, получившего повреждения в седьмом матче с «Торонто». Однако с такой обороной «Флориды» и с таким Кучеровым он может спокойно долечиваться. Впрочем, мы ведь помним главное правило энхаэловского плей-офф — «никаких долгоиграющих выводов». Тем более после первого матча.