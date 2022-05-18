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Сегодня, 06:10

Роскошный проход Кучерова перевернул игру! Он убрал финтом с пути канадскую звезду, словно фишку

Гол и голевая передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров.
Фото Global Look Press
«Тампа» победила «Флориду» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 4:1.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Дюклер — 1 (Юбердо, Монтур), 14:01 — 1:0. Перри — 3 (бол., Кучеров), 36:22 — 1:1. Белльмар — 2 (Перри, Марун), 43:35 — 1:2. Кучеров — 3 (бол., Хедман, Стэмкос), 55:54 — 1:3. Колтон — 4 (бол., Пол, Сергачев), 57:44 — 1:4.
Вратари: Бобровский (58:03) — Василевский.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 34 (11+13+10) — 36 (8+10+18).
Наши: — - Кучеров (22.20/2/0), Сергачев (22.53/1/0).
18 мая. Майами. FLA Live Arena. 19656 зрителей.
Счет в серии: 0-1.

Если вы смотрели прошлогоднее противостояние «Тампы» и «Флориды» в первом раунде плей-офф, то наверняка должны помнить, что это была за серия. Искра, буря, безумия! Это было даже чем-то большим, чем просто дерби штата — это было столкновение двух лучших атакующих систем «Востока» и забористая мясорубка с кучей голов, провокаций и ярких моментов. Поэтому ожидания от нового столкновения как никогда завышены. Вот только ждать настоящего экшна в первом матче одних из самых смотрибельных команд этого плей-офф пришлось до середины второго периода.

Все, чем порадовали команды в первой двадцатиминутке, — это гол Энтони Дюклера. «Флорида» привыкшая атаковать максимально быстро, не могла не забить в атаке с ходу. Но посмотрите, как здорово Джонатан Юбердо замедлил ее темп, дождался подключения партнера из глубины и выдал темнокожему канадцу ювелирный пас через две клюшки соперника. Вовремя переместиться и помешать забросить 10-му номеру хозяев после быстрого перевода на дальнюю штангу Андрей Василевский не сумел.

Однако увеличить счет, несмотря на игровое и бросковое преимущество, «Пантерз» не смогли, и за четыре минуты до конца второго периода «Тампа» сравняла счет в большинстве. Неизвестно, как бы долго продолжались мучения «Молний», если бы не лихой проход Никита Кучеров. Стоило российскому технарю получить свободный лед и набрать скорость как он, словно фишку, объехал Аарона Экблада, всем видом показал Сергею Бобровскому, что будет бросать сам, и не глядя отдал передачу Кори Перри на пустые ворота. Не ахнуть после этого мини-шедевра просто нереально!

«Это мировой уровень. Просто Зал Славы», — отдал должное россиянину Перри на пресс конференции.

И есть ощущение, что гол имени Кучерова прилично надломил «Флориду», которая на старте третьего периода оказалась уже в роли догоняющей. Причем в моменте со вторым голом «Тампы» на льду у «Пантер» вновь была первая пара защитников с 7-миллионным Экбладом. Но ни он, ни куда более дешевый Бен Чиаро не смогли вычистить пятак после суеты, наведенной четвертой тройкой гостей прямо со вбрасывания.

Впрочем, в середине третьей двадцатиминутки «Флорида» была очень близка к тому, чтобы сравнять в формате «пять на четыре» и наказать Райана Макдону за блокировку. Однако всевидящий Джон Купер оперативно взял челлендж и отменил дубль Дюклера. Как оказалось, за несколько секунд до точного броска нападающего «Пантер» шайба покинула пределы площадки и коснулась заградительной сетки.

А вот гости своими шансами в большинстве в оставшиеся 10 минут воспользовались сполна. Сперва «Молнии» увеличили разрыв благодаря голу точному броску Кучерова из правого круга вбрасыванию и грамотному заслону Энтони Сирелли. Почему чех Радко Гудас даже не пытался вытолкнуть канадца с пятака — понятно только ему.

Но если куда более понятный запрос Купера выгорел, то Эндрю Брюннет попытался зацепиться за мифическую блокировку в действиях 71-го номера «Тампы», и в итоге получил для своей команды лишь еще одно удаление за задержку времени, которое привело к похоронному голу Росса Колтона. Кого в этой ситуации жаль больше всего, так этого Сергея Бобровского — его защитники на своем пятаке сегодня исполняли роль слепых котят из милых видео для девочек.

А ведь «Тампе» пришлось начинать серию без Брэйдена Пойнта, получившего повреждения в седьмом матче с «Торонто». Однако с такой обороной «Флориды» и с таким Кучеровым он может спокойно долечиваться. Впрочем, мы ведь помним главное правило энхаэловского плей-офф — «никаких долгоиграющих выводов». Тем более после первого матча.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
2. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
0 - 0
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
2. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
1. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
2. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 1
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
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3 - 4
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5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
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6. Питтсбург - Рейнджерс
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1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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6 - 0
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2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
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