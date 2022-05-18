Роскошный проход Кучерова перевернул игру! Он убрал финтом с пути канадскую звезду, словно фишку
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Дюклер — 1 (Юбердо, Монтур), 14:01 — 1:0. Перри — 3 (бол., Кучеров), 36:22 — 1:1. Белльмар — 2 (Перри, Марун), 43:35 — 1:2. Кучеров — 3 (бол., Хедман, Стэмкос), 55:54 — 1:3. Колтон — 4 (бол., Пол, Сергачев), 57:44 — 1:4.
Вратари: Бобровский (58:03) — Василевский.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 34 (11+13+10) — 36 (8+10+18).
Наши: — - Кучеров (22.20/2/0), Сергачев (22.53/1/0).
18 мая. Майами. FLA Live Arena. 19656 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
Если вы смотрели прошлогоднее противостояние «Тампы» и «Флориды» в первом раунде плей-офф, то наверняка должны помнить, что это была за серия. Искра, буря, безумия! Это было даже чем-то большим, чем просто дерби штата — это было столкновение двух лучших атакующих систем «Востока» и забористая мясорубка с кучей голов, провокаций и ярких моментов. Поэтому ожидания от нового столкновения как никогда завышены. Вот только ждать настоящего экшна в первом матче одних из самых смотрибельных команд этого плей-офф пришлось до середины второго периода.
Все, чем порадовали команды в первой двадцатиминутке, — это гол Энтони Дюклера. «Флорида» привыкшая атаковать максимально быстро, не могла не забить в атаке с ходу. Но посмотрите, как здорово Джонатан Юбердо замедлил ее темп, дождался подключения партнера из глубины и выдал темнокожему канадцу ювелирный пас через две клюшки соперника. Вовремя переместиться и помешать забросить 10-му номеру хозяев после быстрого перевода на дальнюю штангу Андрей Василевский не сумел.
Однако увеличить счет, несмотря на игровое и бросковое преимущество, «Пантерз» не смогли, и за четыре минуты до конца второго периода «Тампа» сравняла счет в большинстве. Неизвестно, как бы долго продолжались мучения «Молний», если бы не лихой проход Никита Кучеров. Стоило российскому технарю получить свободный лед и набрать скорость как он, словно фишку, объехал Аарона Экблада, всем видом показал Сергею Бобровскому, что будет бросать сам, и не глядя отдал передачу Кори Перри на пустые ворота. Не ахнуть после этого мини-шедевра просто нереально!
«Это мировой уровень. Просто Зал Славы», — отдал должное россиянину Перри на пресс конференции.
И есть ощущение, что гол имени Кучерова прилично надломил «Флориду», которая на старте третьего периода оказалась уже в роли догоняющей. Причем в моменте со вторым голом «Тампы» на льду у «Пантер» вновь была первая пара защитников с 7-миллионным Экбладом. Но ни он, ни куда более дешевый Бен Чиаро не смогли вычистить пятак после суеты, наведенной четвертой тройкой гостей прямо со вбрасывания.
Впрочем, в середине третьей двадцатиминутки «Флорида» была очень близка к тому, чтобы сравнять в формате «пять на четыре» и наказать Райана Макдону за блокировку. Однако всевидящий Джон Купер оперативно взял челлендж и отменил дубль Дюклера. Как оказалось, за несколько секунд до точного броска нападающего «Пантер» шайба покинула пределы площадки и коснулась заградительной сетки.
А вот гости своими шансами в большинстве в оставшиеся 10 минут воспользовались сполна. Сперва «Молнии» увеличили разрыв благодаря голу точному броску Кучерова из правого круга вбрасыванию и грамотному заслону Энтони Сирелли. Почему чех Радко Гудас даже не пытался вытолкнуть канадца с пятака — понятно только ему.
Но если куда более понятный запрос Купера выгорел, то Эндрю Брюннет попытался зацепиться за мифическую блокировку в действиях 71-го номера «Тампы», и в итоге получил для своей команды лишь еще одно удаление за задержку времени, которое привело к похоронному голу Росса Колтона. Кого в этой ситуации жаль больше всего, так этого Сергея Бобровского — его защитники на своем пятаке сегодня исполняли роль слепых котят из милых видео для девочек.
А ведь «Тампе» пришлось начинать серию без Брэйдена Пойнта, получившего повреждения в седьмом матче с «Торонто». Однако с такой обороной «Флориды» и с таким Кучеровым он может спокойно долечиваться. Впрочем, мы ведь помним главное правило энхаэловского плей-офф — «никаких долгоиграющих выводов». Тем более после первого матча.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|7
|14
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|7
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|7
|11
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|7
|7
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|7
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.67