Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:55

«Питтсбург» выживает Малкина? Легенда НХЛ может вернуться в Россию

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Клуб из Пенсильвании предлагает Евгению контракт, заниженный вдвое. Этим предложением недоволен даже Кросби.

«Питтсбург» «расставался» с Евгением много раз

Современный «Питтсбург» попросту нереально представить без Евгения Малкина. Мы говорим «Пингвинз» и подразумеваем Малкина. Говорим Малкин и подразумеваем «Пингвинз». За 16 лет в Пенсильвании магнитогорский гигант выиграл три Кубка Стэнли, собрал внушительную коллекцию индивидуальных наград и никогда не давал реальных поводов для расставания с «Пингвинами».

Евгений Малкин. Малкин заявил о желании остаться в «Питтсбурге» до конца карьеры в НХЛ

Тем не менее, это не мешало журналистам и болельщикам постоянно делать из него крайнего при появлении серьезных проблем в команде. Шарманка под названием «Питтсбург расстается с Малкиным» заводилась столько раз, что и сосчитать сложно. Но, похоже, Джино, у которого заканчивается контракт этим летом, никогда не был так близок к уходу из «Питтсбурга», как сейчас.

По действующему соглашению, подписанному еще в 2014-м Рэйем Шеро, Малкин получает больше всех в «Пингвинз» — 9.5 миллионов долларов за сезон без учета различных бонусов. Меньше среднегодовой оклад даже у Сидни Кросби, которому все тот же Шеро шикарный с позиции клуба 12-летний контракт с кэпхитом 8.7 миллионов долларов. Однако из-за более длительного срока в совокупности капитан «Питсбурга» заработает на 28 миллионов больше россиянина. Сейчас очевидно, что о прежние цифры уральский центр уже не получит. Сам Евгений прекрасно это понимает и готов пойти на понижение ради продолжения карьеры в клубе всей своей жизни. Вот только, похоже, новый генменеджер «Пингвинов» Рон Хекстолл просит россиянина сделать слишком большую скидку.

Как сообщает инсайдер The Athletic Роб Росси, «Питтсбург» предложил Малкину и Летангу аналогичные контракты на 3 года с зарплатой 5 млн долларов за сезон. И с позиции клуба этот шаг выглядит более чем адекватным. Как минимум, потому что Хекстоллу нужно будет искать деньги на подписание опытного кубкового вингера Брайана Раста, выдавшего лучший сезон в карьере и сносный плей-офф, а также его шведского коллегу по амплуа Рикарда Ракелля, выменянного у «Анахайма» незадолго до дедлайна. Не забывайте и про трудолюбивого Эвана Родригеса, который после пяти лет тлена в «Баффало» по-настоящему расцвел у Майка Салливана — играть за 1 млн долларов после такого сезона 28-летний канадец уже вряд ли согласится.

Евгений Малкин. Малкин: «Если я богат, то это не значит, что я готов подписать контракт на 1 миллион. Деньги не главное, но у меня есть семья»

Джино по-прежнему хорош

Однако и живых легенд «Питтсбурга» есть свои аргументы. Имеет ли Летанг, установивший в минувшей регулярке свой новый рекорд результативности (68 очков) и ставший третьим бомбардиром команды, право стоять на своем? Пожалуй, что да. Но давать 35-летнему защитнику, перенесшему инсульт и подверженному частым травмам желаемый им пятилетний контракт с прежней зарплатой — значит сознательно идти на огромный риск и лишать себя пространства на рынке.

Вот и не менее травматичный Малкин без особых угрызений совести может требовать больше. В прошлом июне Евгений сделал операцию на колене, после которой многие поспешили отправить его в утиль, и пропустил половину чемпионата. И мало кто мог представить, что, вернувшись, Джино будет идти по графику «очко за игру», забросит дежурные 20 шайб и наберет 42 (20+22) очка в 41-м матче. Пусть 71-й номер «Питтсбурга» и не выглядит доминирующим игроком на площадке, но он по-прежнему способен решать результат отдельно взятых матчей. Играет на руку Малкину и ситуация на рынке свободных агентов, где потенциально заменить второго центра «Пингвинов» способен разве что Патрис Бержерон. Однако вероятность того, что 36-летний франкофон покинет «Бостон» практически равно нулю.

Но куда интереснее, что укрепить позиции ветеранов в переговорах может не только последняя статистика, а еще и поддержка со стороны их старого друга Сидни Кросби:

«Контракты Малкина и Летанга не то, о чем меня обязательно должны спрашивать. Не думаю, что я когда-либо был одним из тех, кто действительно пытался повлиять на состав команды. Думаю, что достижения игроков говорят сами за себя, особенно в случае с Летангом и Малкиным. То, что они сделали и что они продолжают делать, тоже говорит само за себя. Так что это решения, которые должно принимать руководство», — попытался отвести от себя внимание Кросби в интервью «Pens Inside Scoop».

Вот только если верить другому североамериканскому инсайдеру Эндрю Филлиппони, первый человек «Питтсбурга» остался недоволен условиями, которые клуб предложил его давним партнерам, и считает, что они заслуживают большего. Представить, что рок-н-рольщик Хекстолл понесет контракты Малкина и Летанга на утверждение капитану можно лишь в параллельной реальности. Но учитывать мнение самого влиятельного игрока франшизы боссу «Пингвинов» все-таки придется. Впрочем, куда важнее другое — потенциальных замен второму центру и первому защитнику на рынке попросту нет. Кем менять того же Летанга? Не уж то бедолагой Пи-Кеем Суббаном? Тот самый случай, когда скупой платит дважды.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) в&nbsp;серии &laquo;Вашингтона&raquo; с &laquo;Флоридой&raquo;. Отчаявшийся Овечкин, загнанный Капризов и последний танец Малкина. Самые популярные русские хоккеисты вылетели из Кубка Стэнли

В «Магнитке» засуетились

Играет на руку звездам «Пингвинам» и другой факт. Новый владелец «Питтсбурга» консорциум Fenway Sports Group после покупки обещал болельщикам отсутствие потрясений и пролонгацию контрактов с многолетними лицами клуба. И нарушение неформальных договоренностей в первое же межсезонье может серьезно подорвать авторитет новых хозяев.

«Питтсбург — мой второй родной город. Я живу здесь 16 лет. Трудно понять, что сейчас происходит — мы только проиграли пару дней назад. Надеюсь, мы найдем способ, чтобы все были счастливы. Я считаю, что я по-прежнему хороший игрок, и считаю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Надеюсь, мы подпишем хорошее соглашение.

Прямо сейчас я могу сказать только то, что хочу играть года 3 или 4. Деньги не имеют большого значения, но у меня есть семья, у меня есть родители, я хочу для них хорошего будущего.

Я люблю этот город и очень люблю этих болельщиков. Если эта команда хочет свежей крови и молодых парней, и они говорят мне двигаться дальше, посмотрим... Я верю в своего агента и доверяю ему. Я хочу остаться здесь. Я хочу играть в НХЛ... Надеюсь, я останусь здесь. Надеюсь, что уйду на пенсию здесь", — намекнул на сложности в переговорах Малкин на итоговой пресс-конференции «Питтсбурга».

Сейчас где-то на Южном Урале до сих пор теплится надежда, что Малкин бросит Пенсильванию и вернется доигрывать в родную «Магнитку». Вот и руководство «Металлурга» мгновенно отреагировало на новости о затыке с новым энхаэловским контрактом своего воспитанника.

«Металлург» найдет деньги на контракт форварда Евгения Малкина, если он захочет вернуться в КХЛ. Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем", — выступил сегодня в прессе вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков.

Как бы сам Малкин вместе со своей семьей ни мечтал завершить карьеру в родном клубе, свой североамериканский ресурс он еще не израсходовал. Сокращенная травмой регулярка и неплохой плей-офф, закончившийся для «Пингвингз» максимально печально, это доказали. Три года в запасе Джино еще есть. И, несмотря на стартовые разногласия за столом, его новый контракт с «Питтсбургом» — дело времени, а предложенные 5 миллионов за сезон — лишь отправная точка в переговорах.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Первая сенсация чемпионата мира: исторический провал чехов в матче с аутсайдером
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У звезды «Торонто» угнали автомобиль. Связано ли это с ранним вылетом из плей-офф?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
2. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
0 - 0
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
2. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
1. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
2. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 0
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 7 14
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 6 12
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 7 11
И Г
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 7 7
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 6 7
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 7 1.53
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.67
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости