«Питтсбург» выживает Малкина? Легенда НХЛ может вернуться в Россию
«Питтсбург» «расставался» с Евгением много раз
Современный «Питтсбург» попросту нереально представить без Евгения Малкина. Мы говорим «Пингвинз» и подразумеваем Малкина. Говорим Малкин и подразумеваем «Пингвинз». За 16 лет в Пенсильвании магнитогорский гигант выиграл три Кубка Стэнли, собрал внушительную коллекцию индивидуальных наград и никогда не давал реальных поводов для расставания с «Пингвинами».
Тем не менее, это не мешало журналистам и болельщикам постоянно делать из него крайнего при появлении серьезных проблем в команде. Шарманка под названием «Питтсбург расстается с Малкиным» заводилась столько раз, что и сосчитать сложно. Но, похоже, Джино, у которого заканчивается контракт этим летом, никогда не был так близок к уходу из «Питтсбурга», как сейчас.
По действующему соглашению, подписанному еще в 2014-м Рэйем Шеро, Малкин получает больше всех в «Пингвинз» — 9.5 миллионов долларов за сезон без учета различных бонусов. Меньше среднегодовой оклад даже у Сидни Кросби, которому все тот же Шеро шикарный с позиции клуба 12-летний контракт с кэпхитом 8.7 миллионов долларов. Однако из-за более длительного срока в совокупности капитан «Питсбурга» заработает на 28 миллионов больше россиянина. Сейчас очевидно, что о прежние цифры уральский центр уже не получит. Сам Евгений прекрасно это понимает и готов пойти на понижение ради продолжения карьеры в клубе всей своей жизни. Вот только, похоже, новый генменеджер «Пингвинов» Рон Хекстолл просит россиянина сделать слишком большую скидку.
Как сообщает инсайдер The Athletic Роб Росси, «Питтсбург» предложил Малкину и Летангу аналогичные контракты на 3 года с зарплатой 5 млн долларов за сезон. И с позиции клуба этот шаг выглядит более чем адекватным. Как минимум, потому что Хекстоллу нужно будет искать деньги на подписание опытного кубкового вингера Брайана Раста, выдавшего лучший сезон в карьере и сносный плей-офф, а также его шведского коллегу по амплуа Рикарда Ракелля, выменянного у «Анахайма» незадолго до дедлайна. Не забывайте и про трудолюбивого Эвана Родригеса, который после пяти лет тлена в «Баффало» по-настоящему расцвел у Майка Салливана — играть за 1 млн долларов после такого сезона 28-летний канадец уже вряд ли согласится.
Джино по-прежнему хорош
Однако и живых легенд «Питтсбурга» есть свои аргументы. Имеет ли Летанг, установивший в минувшей регулярке свой новый рекорд результативности (68 очков) и ставший третьим бомбардиром команды, право стоять на своем? Пожалуй, что да. Но давать 35-летнему защитнику, перенесшему инсульт и подверженному частым травмам желаемый им пятилетний контракт с прежней зарплатой — значит сознательно идти на огромный риск и лишать себя пространства на рынке.
Вот и не менее травматичный Малкин без особых угрызений совести может требовать больше. В прошлом июне Евгений сделал операцию на колене, после которой многие поспешили отправить его в утиль, и пропустил половину чемпионата. И мало кто мог представить, что, вернувшись, Джино будет идти по графику «очко за игру», забросит дежурные 20 шайб и наберет 42 (20+22) очка в 41-м матче. Пусть 71-й номер «Питтсбурга» и не выглядит доминирующим игроком на площадке, но он по-прежнему способен решать результат отдельно взятых матчей. Играет на руку Малкину и ситуация на рынке свободных агентов, где потенциально заменить второго центра «Пингвинов» способен разве что Патрис Бержерон. Однако вероятность того, что 36-летний франкофон покинет «Бостон» практически равно нулю.
Но куда интереснее, что укрепить позиции ветеранов в переговорах может не только последняя статистика, а еще и поддержка со стороны их старого друга Сидни Кросби:
«Контракты Малкина и Летанга не то, о чем меня обязательно должны спрашивать. Не думаю, что я когда-либо был одним из тех, кто действительно пытался повлиять на состав команды. Думаю, что достижения игроков говорят сами за себя, особенно в случае с Летангом и Малкиным. То, что они сделали и что они продолжают делать, тоже говорит само за себя. Так что это решения, которые должно принимать руководство», — попытался отвести от себя внимание Кросби в интервью «Pens Inside Scoop».
Вот только если верить другому североамериканскому инсайдеру Эндрю Филлиппони, первый человек «Питтсбурга» остался недоволен условиями, которые клуб предложил его давним партнерам, и считает, что они заслуживают большего. Представить, что рок-н-рольщик Хекстолл понесет контракты Малкина и Летанга на утверждение капитану можно лишь в параллельной реальности. Но учитывать мнение самого влиятельного игрока франшизы боссу «Пингвинов» все-таки придется. Впрочем, куда важнее другое — потенциальных замен второму центру и первому защитнику на рынке попросту нет. Кем менять того же Летанга? Не уж то бедолагой Пи-Кеем Суббаном? Тот самый случай, когда скупой платит дважды.
В «Магнитке» засуетились
Играет на руку звездам «Пингвинам» и другой факт. Новый владелец «Питтсбурга» консорциум Fenway Sports Group после покупки обещал болельщикам отсутствие потрясений и пролонгацию контрактов с многолетними лицами клуба. И нарушение неформальных договоренностей в первое же межсезонье может серьезно подорвать авторитет новых хозяев.
«Питтсбург — мой второй родной город. Я живу здесь 16 лет. Трудно понять, что сейчас происходит — мы только проиграли пару дней назад. Надеюсь, мы найдем способ, чтобы все были счастливы. Я считаю, что я по-прежнему хороший игрок, и считаю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Надеюсь, мы подпишем хорошее соглашение.
Прямо сейчас я могу сказать только то, что хочу играть года 3 или 4. Деньги не имеют большого значения, но у меня есть семья, у меня есть родители, я хочу для них хорошего будущего.
Я люблю этот город и очень люблю этих болельщиков. Если эта команда хочет свежей крови и молодых парней, и они говорят мне двигаться дальше, посмотрим... Я верю в своего агента и доверяю ему. Я хочу остаться здесь. Я хочу играть в НХЛ... Надеюсь, я останусь здесь. Надеюсь, что уйду на пенсию здесь", — намекнул на сложности в переговорах Малкин на итоговой пресс-конференции «Питтсбурга».
Сейчас где-то на Южном Урале до сих пор теплится надежда, что Малкин бросит Пенсильванию и вернется доигрывать в родную «Магнитку». Вот и руководство «Металлурга» мгновенно отреагировало на новости о затыке с новым энхаэловским контрактом своего воспитанника.
«Металлург» найдет деньги на контракт форварда Евгения Малкина, если он захочет вернуться в КХЛ. Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем", — выступил сегодня в прессе вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков.
Как бы сам Малкин вместе со своей семьей ни мечтал завершить карьеру в родном клубе, свой североамериканский ресурс он еще не израсходовал. Сокращенная травмой регулярка и неплохой плей-офф, закончившийся для «Пингвингз» максимально печально, это доказали. Три года в запасе Джино еще есть. И, несмотря на стартовые разногласия за столом, его новый контракт с «Питтсбургом» — дело времени, а предложенные 5 миллионов за сезон — лишь отправная точка в переговорах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|7
|14
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|7
|11
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|7
|7
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|7
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.67