«Питтсбург» выживает Малкина? Легенда НХЛ может вернуться в Россию

Клуб из Пенсильвании предлагает Евгению контракт, заниженный вдвое. Этим предложением недоволен даже Кросби.

«Питтсбург» «расставался» с Евгением много раз

Современный «Питтсбург» попросту нереально представить без Евгения Малкина. Мы говорим «Пингвинз» и подразумеваем Малкина. Говорим Малкин и подразумеваем «Пингвинз». За 16 лет в Пенсильвании магнитогорский гигант выиграл три Кубка Стэнли, собрал внушительную коллекцию индивидуальных наград и никогда не давал реальных поводов для расставания с «Пингвинами».

Тем не менее, это не мешало журналистам и болельщикам постоянно делать из него крайнего при появлении серьезных проблем в команде. Шарманка под названием «Питтсбург расстается с Малкиным» заводилась столько раз, что и сосчитать сложно. Но, похоже, Джино, у которого заканчивается контракт этим летом, никогда не был так близок к уходу из «Питтсбурга», как сейчас.

По действующему соглашению, подписанному еще в 2014-м Рэйем Шеро, Малкин получает больше всех в «Пингвинз» — 9.5 миллионов долларов за сезон без учета различных бонусов. Меньше среднегодовой оклад даже у Сидни Кросби, которому все тот же Шеро шикарный с позиции клуба 12-летний контракт с кэпхитом 8.7 миллионов долларов. Однако из-за более длительного срока в совокупности капитан «Питсбурга» заработает на 28 миллионов больше россиянина. Сейчас очевидно, что о прежние цифры уральский центр уже не получит. Сам Евгений прекрасно это понимает и готов пойти на понижение ради продолжения карьеры в клубе всей своей жизни. Вот только, похоже, новый генменеджер «Пингвинов» Рон Хекстолл просит россиянина сделать слишком большую скидку.

Как сообщает инсайдер The Athletic Роб Росси, «Питтсбург» предложил Малкину и Летангу аналогичные контракты на 3 года с зарплатой 5 млн долларов за сезон. И с позиции клуба этот шаг выглядит более чем адекватным. Как минимум, потому что Хекстоллу нужно будет искать деньги на подписание опытного кубкового вингера Брайана Раста, выдавшего лучший сезон в карьере и сносный плей-офф, а также его шведского коллегу по амплуа Рикарда Ракелля, выменянного у «Анахайма» незадолго до дедлайна. Не забывайте и про трудолюбивого Эвана Родригеса, который после пяти лет тлена в «Баффало» по-настоящему расцвел у Майка Салливана — играть за 1 млн долларов после такого сезона 28-летний канадец уже вряд ли согласится.

Джино по-прежнему хорош

Однако и живых легенд «Питтсбурга» есть свои аргументы. Имеет ли Летанг, установивший в минувшей регулярке свой новый рекорд результативности (68 очков) и ставший третьим бомбардиром команды, право стоять на своем? Пожалуй, что да. Но давать 35-летнему защитнику, перенесшему инсульт и подверженному частым травмам желаемый им пятилетний контракт с прежней зарплатой — значит сознательно идти на огромный риск и лишать себя пространства на рынке.

Вот и не менее травматичный Малкин без особых угрызений совести может требовать больше. В прошлом июне Евгений сделал операцию на колене, после которой многие поспешили отправить его в утиль, и пропустил половину чемпионата. И мало кто мог представить, что, вернувшись, Джино будет идти по графику «очко за игру», забросит дежурные 20 шайб и наберет 42 (20+22) очка в 41-м матче. Пусть 71-й номер «Питтсбурга» и не выглядит доминирующим игроком на площадке, но он по-прежнему способен решать результат отдельно взятых матчей. Играет на руку Малкину и ситуация на рынке свободных агентов, где потенциально заменить второго центра «Пингвинов» способен разве что Патрис Бержерон. Однако вероятность того, что 36-летний франкофон покинет «Бостон» практически равно нулю.

Но куда интереснее, что укрепить позиции ветеранов в переговорах может не только последняя статистика, а еще и поддержка со стороны их старого друга Сидни Кросби:

«Контракты Малкина и Летанга не то, о чем меня обязательно должны спрашивать. Не думаю, что я когда-либо был одним из тех, кто действительно пытался повлиять на состав команды. Думаю, что достижения игроков говорят сами за себя, особенно в случае с Летангом и Малкиным. То, что они сделали и что они продолжают делать, тоже говорит само за себя. Так что это решения, которые должно принимать руководство», — попытался отвести от себя внимание Кросби в интервью «Pens Inside Scoop».

Вот только если верить другому североамериканскому инсайдеру Эндрю Филлиппони, первый человек «Питтсбурга» остался недоволен условиями, которые клуб предложил его давним партнерам, и считает, что они заслуживают большего. Представить, что рок-н-рольщик Хекстолл понесет контракты Малкина и Летанга на утверждение капитану можно лишь в параллельной реальности. Но учитывать мнение самого влиятельного игрока франшизы боссу «Пингвинов» все-таки придется. Впрочем, куда важнее другое — потенциальных замен второму центру и первому защитнику на рынке попросту нет. Кем менять того же Летанга? Не уж то бедолагой Пи-Кеем Суббаном? Тот самый случай, когда скупой платит дважды.

В «Магнитке» засуетились

Играет на руку звездам «Пингвинам» и другой факт. Новый владелец «Питтсбурга» консорциум Fenway Sports Group после покупки обещал болельщикам отсутствие потрясений и пролонгацию контрактов с многолетними лицами клуба. И нарушение неформальных договоренностей в первое же межсезонье может серьезно подорвать авторитет новых хозяев.

«Питтсбург — мой второй родной город. Я живу здесь 16 лет. Трудно понять, что сейчас происходит — мы только проиграли пару дней назад. Надеюсь, мы найдем способ, чтобы все были счастливы. Я считаю, что я по-прежнему хороший игрок, и считаю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Надеюсь, мы подпишем хорошее соглашение.

Прямо сейчас я могу сказать только то, что хочу играть года 3 или 4. Деньги не имеют большого значения, но у меня есть семья, у меня есть родители, я хочу для них хорошего будущего.

Я люблю этот город и очень люблю этих болельщиков. Если эта команда хочет свежей крови и молодых парней, и они говорят мне двигаться дальше, посмотрим... Я верю в своего агента и доверяю ему. Я хочу остаться здесь. Я хочу играть в НХЛ... Надеюсь, я останусь здесь. Надеюсь, что уйду на пенсию здесь", — намекнул на сложности в переговорах Малкин на итоговой пресс-конференции «Питтсбурга».

Сейчас где-то на Южном Урале до сих пор теплится надежда, что Малкин бросит Пенсильванию и вернется доигрывать в родную «Магнитку». Вот и руководство «Металлурга» мгновенно отреагировало на новости о затыке с новым энхаэловским контрактом своего воспитанника.

«Металлург» найдет деньги на контракт форварда Евгения Малкина, если он захочет вернуться в КХЛ. Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем", — выступил сегодня в прессе вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков.

Как бы сам Малкин вместе со своей семьей ни мечтал завершить карьеру в родном клубе, свой североамериканский ресурс он еще не израсходовал. Сокращенная травмой регулярка и неплохой плей-офф, закончившийся для «Пингвингз» максимально печально, это доказали. Три года в запасе Джино еще есть. И, несмотря на стартовые разногласия за столом, его новый контракт с «Питтсбургом» — дело времени, а предложенные 5 миллионов за сезон — лишь отправная точка в переговорах.