Победа или смерть. «Филадельфия» сделала все, чтобы обыграть Панарина и Шестеркина после тотального унижения

Проиграв «Рейнджерс» 0:9 и 3:8, репутация тренера и игроков «Флаерз» висела на волоске.

Хоккей. НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Зибанежад — 11 (бол., Строум, Фокс), 10:54 — 0:1. Патрик — 4 (бол., Гостисбеер, Кутюрье), 32:52 — 1:1. Морин — 1 (Обе-Кубель, Раффль), 55:33 — 2:1.

Вратари: Эллиотт — Шестеркин (58:33).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 37 (17+12+8) — 25 (8+9+8).

Наши: Проворов (26.08/6/0) — Бучневич (20.20/0/-1), Панарин (21.23/3/0).

27 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

В Шестеркина верят больше даже после травмы

Ситуация в «Филадельфии» близка к точке кипения. Приличная по составу команда, которую перед сезоном рассматривали как одного из скрытых фаворитов Восточной конференции, движется в неверном направлении. Одержаны всего четыре победы в последних четырнадцати матчах, что вылилось в падение на шестую строчку в своем дивизионе. Судьба главного тренера Алена Виньо подвисла на волоске. Слухи отправляют его на выход уже несколько дней.

Два предыдущих матча с «Рейнджерс» игроки «Филадельфии» провалили целиком и полностью (0:9 и 3:8), поэтому от очередной встречи с нью-йоркцами нельзя было ожидать ничего хорошего. Именем ведущего центрфорварда соперника Мики Зибанежада сейчас можно пугать поклонников «Флайерс» от мало до велика. Швед набрал по 6 (3+3) очков в каждом из вышеупомянутых матчей. Результат фантастический. И кто же открыл счет в субботу? Правильно, именно Зибанежад. Форвард «Рейнджерс» занял грамотную позицию на дальней штанге и в большинстве переправил шайбу в сетку после классного паса Райана Строума.

What else can we say.



Mika=GOALS pic.twitter.com/l6sl8W55RX — Rangers on MSG (@RangersMSGN) March 27, 2021

«Филадельфия» дурака не валяла и к игре подошла с максимальным настроем в духе «победа или смерть». Вратарю гостей Игорю Шестеркину скучать не приходилось. В отличие от того, что было с командой в начале чемпионата, теперь «рейнджеры» стали более ответственно и надежно действовать в своей зоне. Большое количество бросков, если их наносят от бортов и от синей линии, еще ничего не значит для голкипера уровня Шестеркина. Россиянин пропустил три недели из-за растяжения мышц паха и сходу был отправлен в пекло. В прошлом матче с «Флайерс» (8:3) на его долю пришлось 44 броска в створ — не удалось справиться лишь с тремя. Не случайно, что тренеры команды выписали вратарю массу комплиментов. С ним вся команда чувствует себя гораздо увереннее, чем с Александром Георгиевым и Китом Кинкейдом. Шестеркин выглядел надежно и на этот раз. Выброшенный им вовремя правый щиток на перемещении позволил перевести в угол площадки шайбу после добивания Михаэля Раффля.

THE CLOCK IS TICKING ON IGOR SHESTERKIN BTW GUYS HE MIGHT BE A BUST IDK https://t.co/zcnBEqThb3 — tyler (@tytybakes) March 27, 2021

Ощущение, что «Рейнджерс» немного недорабатывают на фоне отчаянно бившихся в каждом эпизоде игроков «Филадельфии», не покидало на протяжении всего матча. Шестеркин, как не старался, оказался человеком, а не вратарским богом. Справиться в меньшинстве с подправлением от Нолана Патрика ему оказалось не под силу.

В дальнейшем ситуация на площадке изменилась не сильно. Гости стали действовать чуть острее, оживился Артемий Панарин. Шестеркин же по-прежнему заставлял комментаторов каждый раз с уважением называть его фамилию. Андрей Василевский сейчас находится в другой галактике, но среди остальных российских вратарей конкуренция за право попасть на Олимпиаду в Пекине разгорается с новой силой. Спокойствие, выбор позиции, технически неплохо отработанные движения — за действиями голкипера «Рейнджерс» было приятно наблюдать. Когда дело доходило до большой опасности, Шестеркин играл без нервов. Он визуально легче легкого справился с выходом «один в ноль», не дав забить в начале третьего периода Скотту Лоутону, когда поймал шайбу в ловушку.

Laughton on a break-away & a big-time save by Shesterkin #NYR 1 #Flyers 1 P3 pic.twitter.com/dbqXJjIQhi — Sports ??x? (@B_R_R_D) March 27, 2021

Суперсейвы полевых игроков

Нью-йоркцам, глядя на сражавшегося как лев Шестеркина, стоило взбодриться, завестись и перевести шайбу на чужую половину. Возможно, такой поворот даже бы привел к набранным очкам. В этом отношении ничего не вышло. Игроки «Филадельфии» как минимум своей самоотдачей не заслуживали еще одного поражения. Наконец-то, им тоже повезло. Дальний бросок габаритного защитника Самуэля Морина стал голевым из-за того, что перед носом своего голкипера неправильно расположился Брэнден Смит, боровшийся с форвардом соперника. Шестеркин углядеть за шайбой не сумел. Морин забил свой первый гол в НХЛ и был заключен в жаркие объятия своими партнерами по команде. Карьера защитника, шесть лет назад ставшего золотым медалистом молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады, на взрослом уровне складывалась неудачно из-за серии травм. В начале нынешнего сезона он даже сыграл несколько встреч на позиции левого нападающего, отвечающего за силовую составляющую в четвертом звене. Потом его отправили в АХЛ, где Морин снова использовали в защите. Подъем 25-летнего игрока из «команды такси» в основной состав оказался на редкость удачным.

«Рейнджерс» явно не хватило энергии, чтобы включиться на полную мощность и спастись. Последние минуты запомнились не опасными атаками в зоне «Флайерс», а тем, как защитник гостей Адам Фокс дважды фантастически образом спас свою команду от третьего гола. К этому моменту Шестеркина уже заменили шестым полевым игроком.