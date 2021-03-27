У Александра 10 шайб в 10 последних матчах.

В двух матчах против «Нью-Джерси» Александр Овечкин забросил три шайбы и ворвался в десятку главных специалистов по «Дьяволам» в истории НХЛ. Российский форвард, на счету которого 35 шайб, обогнал Марка Рекки и Сидни Кросби и сравнялся с Томасом Сандстремом и Яри Курри, делившими в этом рейтинге восьмое место. Чтобы подвинуть занимающего пятое место Майка Босси, капитану «Вашингтона» нужно отличиться шесть раз, а вот рекордсмен, Майк Гартнер, огорчал «Девилз» 57 раз.

В 10 последних играх Овечкин отличился 10 раз и вернулся в гонку за очередным призом лучшему снайперу лиги. От занимающего сейчас третье место Микко Рантанена из «Колорадо» Александра отделяет всего два гола, от лидирующего тандема Мэттьюс — Макдэвид — по четыре шайбы. Причем за последние три недели никто в НХЛ не забивал больше Овечкина. Рантанен отличился девять раз, Леон Драйзайтль и Мика Зибанежад — по восемь.

Лучшие снайперы НХЛ за последние три недели. Фото «СЭ»

В историческом рейтинге снайперов НХЛ Александр продолжает уверенное движение в направлении пятерки лучших, от которой его теперь отделяют всего восемь голов. На данный момент на счету Овечкина 723 точных броска, у Марселя Дионна — 731, у Бретта Халла, результат которого уже не кажется недостижимым в сезоне-2020/21, — 741. От главного карьерного ориентира — Уэйна Гретцки — Александр Великий на данный момент отстает на 171 гол.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Но если гонка за Халлом в общеснайперском списке обещает быть довольно долгой, то по количеству голов в равных составах Овечкин американца опередит уже в ближайшее время. Все три гола в ворота «Дьяволов» Александр забил в формате «5 на 5». Теперь на его счету 455 шайб в равных составах — на три больше, чем у Марка Мессье, и на одну меньше, чем у Бретта Халла. Любопытно, что в текущем сезоне лишь четыре из 17 шайб Ови забросил в большинстве. Чаще него в равных составах отличались Коннор Макдэвид, Тайлер Тоффоли и Микко Рантанен, да и то всего на один раз.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото «СЭ»

По числу победных голов Овечкин также начал поджимать лидеров. Восьмой номер «Вашингтона» решил исход матча уже шесть раз (столько же победных у каждого из супердуэта Макдэвид — Драйзатль), от лидеров сезона — Марка Стоуна из «Вегаса» и Остона Мэттьюса из «Торонто» — его отделяет только один гол, от занимающего третье место в истории Фила Эспозито — два. Да и рекордсмен лиги Яромир Ягр уже не кажется недосягаемым — разница между двумя европейцами сократилась до 19 победных шайб.

Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ»

Чуть больше отделяет Овечкина от исторической тройки по матчам с двумя и более голами. Дубль в ворота «Нью-Джерси» оказался для нашего форварда 148-м в карьере. Великий Горди Хоу забрасывал больше одной шайбы 147 раз, а вот следующая жертва Александра — Марио Лемье — 154. Правда, легендарный нападающий «Питтсбурга» провел почти на 300 матчей меньше. Бретт Халл оформил 158 дублей, Уэйн Гретцки — аж 189.