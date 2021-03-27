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Овечкин — в восьми голах от еще одной легенды НХЛ. Уже скоро он может стать пятым снайпером в истории лиги

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 14:35
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Лучшие снайперы НХЛ за последние три недели. Фото «СЭ» Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ» Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото «СЭ» Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ» Лидеры по числу матчей с двумя и более голами. Фото «СЭ»
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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У Александра 10 шайб в 10 последних матчах.
27&nbsp;марта. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нью-Джерси&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0.Как же хорош Овечкин! Сделал дубль и вернулся в гонку лучших снайперов

В двух матчах против «Нью-Джерси» Александр Овечкин забросил три шайбы и ворвался в десятку главных специалистов по «Дьяволам» в истории НХЛ. Российский форвард, на счету которого 35 шайб, обогнал Марка Рекки и Сидни Кросби и сравнялся с Томасом Сандстремом и Яри Курри, делившими в этом рейтинге восьмое место. Чтобы подвинуть занимающего пятое место Майка Босси, капитану «Вашингтона» нужно отличиться шесть раз, а вот рекордсмен, Майк Гартнер, огорчал «Девилз» 57 раз.

В 10 последних играх Овечкин отличился 10 раз и вернулся в гонку за очередным призом лучшему снайперу лиги. От занимающего сейчас третье место Микко Рантанена из «Колорадо» Александра отделяет всего два гола, от лидирующего тандема Мэттьюс — Макдэвид — по четыре шайбы. Причем за последние три недели никто в НХЛ не забивал больше Овечкина. Рантанен отличился девять раз, Леон Драйзайтль и Мика Зибанежад — по восемь.

Лучшие снайперы НХЛ за последние три недели. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы НХЛ за последние три недели. Фото «СЭ»

В историческом рейтинге снайперов НХЛ Александр продолжает уверенное движение в направлении пятерки лучших, от которой его теперь отделяют всего восемь голов. На данный момент на счету Овечкина 723 точных броска, у Марселя Дионна — 731, у Бретта Халла, результат которого уже не кажется недостижимым в сезоне-2020/21, — 741. От главного карьерного ориентира — Уэйна Гретцки — Александр Великий на данный момент отстает на 171 гол.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Но если гонка за Халлом в общеснайперском списке обещает быть довольно долгой, то по количеству голов в равных составах Овечкин американца опередит уже в ближайшее время. Все три гола в ворота «Дьяволов» Александр забил в формате «5 на 5». Теперь на его счету 455 шайб в равных составах — на три больше, чем у Марка Мессье, и на одну меньше, чем у Бретта Халла. Любопытно, что в текущем сезоне лишь четыре из 17 шайб Ови забросил в большинстве. Чаще него в равных составах отличались Коннор Макдэвид, Тайлер Тоффоли и Микко Рантанен, да и то всего на один раз.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото «СЭ»

По числу победных голов Овечкин также начал поджимать лидеров. Восьмой номер «Вашингтона» решил исход матча уже шесть раз (столько же победных у каждого из супердуэта Макдэвид — Драйзатль), от лидеров сезона — Марка Стоуна из «Вегаса» и Остона Мэттьюса из «Торонто» — его отделяет только один гол, от занимающего третье место в истории Фила Эспозито — два. Да и рекордсмен лиги Яромир Ягр уже не кажется недосягаемым — разница между двумя европейцами сократилась до 19 победных шайб.

Лидеры НХЛ по победным голам. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ»

Чуть больше отделяет Овечкина от исторической тройки по матчам с двумя и более голами. Дубль в ворота «Нью-Джерси» оказался для нашего форварда 148-м в карьере. Великий Горди Хоу забрасывал больше одной шайбы 147 раз, а вот следующая жертва Александра — Марио Лемье — 154. Правда, легендарный нападающий «Питтсбурга» провел почти на 300 матчей меньше. Бретт Халл оформил 158 дублей, Уэйн Гретцки — аж 189.

Лидеры по числу матчей с двумя и более голами. Фото "СЭ"
Лидеры по числу матчей с двумя и более голами. Фото «СЭ»

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