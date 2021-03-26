Капризов лидирует по очкам в списке новичков НХЛ, Бучневич и Ко разорвали «Филадельфию»

Игорь Шестеркин вернулся после травмы, Илья Михеев отметился голом в ворота «Оттавы».

Дубль Бучневича

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:8 (0:3, 2:3, 1:2)

Голы: Строум — 11 (Панарин, Фокс), 8:01 — 0:1. Бучневич — 12 (Крайдер, Зибанежад), 8:53 — 0:2. Зибанежад — 8 (бол., Фокс, Строум), 13:36 — 0:3. Зибанежад — 9 (бол., Фокс, Строум), 20:54 — 0:4. Зибанежад — 10 (бол., Строум, Фокс), 22:06 — 0:5. Миллер — 3 (Лемье, Зибанежад), 22:42 — 0:6. Жиру — 9 (Хэйс, Фараби), 23:46 — 1:6. Хэйс — 10 (бол., Кутюрье, Гостисбеер), 33:34 — 2:6. Бучневич — 13 (мен., Фокс, Зибанежад), 40:33 — 2:7. Кутюрье — 9 (бол., Конекны, Гостисбеер), 41:28 — 3:7. Хытил — 5 (Лафренье, Труба), 58:02 — 3:8.

Вратари: Харт (Эллиотт, 22:06) — Шестеркин.

Штраф: 42 — 28.

Броски: 44 (8+18+18) — 22 (7+7+8).

Наши: Проворов (24.36/7/-3) — Бучневич (19.05/3/+3), Панарин (17.22/0/+1).

26 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Кажется, «Рейнджерс» нашли любимого соперника в дивизионе. 18 марта ньюйоркцы выдали лучший матч в сезоне, уничтожив «Филадельфию» 9:0. На хулиганов с Брод-стрит было жалко смотреть: хаос у своих ворот, поникшие лица на скамейке, апатия в атаке. Непозволительно выходить с таким настроем на принципиального соперника. Ждал, что сегодня на своем льду «Флайерз» понесутся вперед с высокоподнятой головой и постараются отомстить ньюйоркцам. Но вместо этого мы увидели ремейк прошлого матча — лишь только разница в счете была не такой кошмарной. После первого периода хозяева уже уступали в три шайбы: отличились Райан Строум, Павел Бучневич и Мика Зибанежад.

Captain Happy wastes NO time.



? pic.twitter.com/qknnO035UJ — New York Rangers (@NYRangers) March 25, 2021

Сегодня у «Рейнджерс» вернулся в ворота Игорь Шестеркин. Из-за травмы паха, полученной 5 марта, голкипер пропустил 10 матчей. Дэвиду Куинну пришлось ротировать Александра Георгиева и номинально третьего вратаря Кита Кинкейда, однако стабильностью они похвастаться не могут. С возвращением Шестеркина ньюйоркцы связывают большие надежды — несмотря на разгромный счет, с «Филадельфией» россиянину пришлось серьезно потрудиться. Игорь отразил 41 бросок из 44-х, а в первом периоде совершил один из ключевых сэйвов, украв гол у Жиру.

In the middle of all of this, Shesty said ABSOLUTELY NOT. pic.twitter.com/mmTseUscxR — New York Rangers (@NYRangers) March 25, 2021

Удивительно, что «Филадельфия» почти в два раза перебросала «Рейнджерс». «Флайерз» не уступали по движению, старались нагружать Шестеркина, но в своей зоне воцарился хаос. Пропущенные контратаки, позиционные ошибки, глупые удаления — все это помешало волшебному преображению «Филадельфии» после первого перерыва. Зибанежад оформил хет-трик, причем все шайбы швед забросил в большинстве. Замена Картера Харта на Брайана Эллиотта ни на что не повлияла. 35-й летний канадец пропустил еще трижды: от Бучневича, Кутюрье и Хитила. Как вам такое дежавю от «Рейнджерс» и «Филадельфии»?

They are the hunters



We are the Foxes ? pic.twitter.com/6rzOV1yPGS — New York Rangers (@NYRangers) March 26, 2021

Гол Капризова

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Юханссон — 3 (Фиала, Бродин), 25:46 — 1:0. Капризов — 11 (Зуккарелло), 35:21 — 2:0.

Вратари: Тэлбот — Биннингтон (56:39).

Штраф: 16 — 16.

Броски: 11 (2+6+3) — 37 (10+14+13).

Наши: Капризов (14.38/3/+1) — Тарасенко (21.35/7/0).

26 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

В прошлом матче с «Анахаймом» Кирилл Капризов прервал серию без результативных баллов. Форвард «Миннесоты» не набирал очки в трех матчах, заработав неприятный показатель полезности «минус шесть». С «Дакс» россиянин отметился голевой передачей, а сегодня — помог «Уайлд» обыграть «Сент-Луис». Команды не показали суперрезультативный хоккей, зато уже на первой секунде Брэйден Шенн и Райан Хартман сцепились в кулачном поединке.

I know that fighting is some of the most exciting moments that hockey has to offer...but I'd ban it from the sport.



You want to fight? Go to a combat sport.#UnpopularOpinion #Hockey #HockeyTwitter #CombatSports #Combat #Sport #Sports Brayden Schenn. Ryan Hartman. https://t.co/EHoevPWzjT — Contemporary Judgments (@ContemporaryJud) March 26, 2021

Любопытный эпизод произошел в середине второго периода. Розыгрыш большинства «Сент-Луиса» завершился мощным броском Фолка. Шайба пошла верхом и попала в шлем вратарю «Миннесоты» Кэму Тэлботу. Но вместо того, чтобы срикошетить от маски, она застряла в решетке. Такое увидишь не каждый день. Тэлбот продолжил матч и стал главным его героем — у американца 37 сэйвов и заслуженный «сухарь».

GOOD EYE, TALBOT!



Cam stops a shot with his mask, and the puck gets lodged in the cage. pic.twitter.com/BoIT37qvtv — FOX Sports North (@fsnorth) March 26, 2021

Важным голом (уже 11-м в сезоне) отметился Кирилл Капризов. В конце второго периода россиянин получил шайбу в средней зоне, на ложном движении вышел из-под опеки защитника и идеально попал Биннингтону в ближнюю девятку. Сейчас Капризов лидирует по голам (11), передачам (16) и очкам (27) среди всех новичков НХЛ. В попытках спасти игру «Сент-Луис» заменил вратаря на шестого полевого, но Тэлбот отказался пропускать.

? Kirill The Thrill does it again ? pic.twitter.com/B33EDGlFmO — FOX Sports North (@fsnorth) March 26, 2021

Гол Михеева

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Торонто» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: К. Браун — 7 (мен., Тирни), 18:53 — 1:0. Михеев — 5 (Броди, Хаймэн), 34:40 — 1:1. Спецца — 8 (Керфут), 50:41 — 1:2. Форментон — 1 (Бишоп, Дзингел), 53:14 — 2:2. Холл — 2 (Марнер, Мэттьюс), 64:42 — 2:3.

Вратари: Форсберг — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (8+16+6+1) — 41 (12+17+8+4).

Наши: Дадонов (16.00/1/-2), Зайцев (25.56/2/-1), Зуб (20.10/2/0) — Михеев (10.40/3/+1).

26 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.

Помог «Торонто» обыграть «Оттаву» нападающий Илья Михеев. Россиянина перевели в номинально четвертое звено, но это не помешало ему забросить пятую шайбу в сезоне. Пусть и получилась она не такой изящной, как у Капризова, но стала очень важной для «Мэйпл Ливз». Михеев сравнял счет во втором периоде, а в третьем — на гол Спеццы «Сенаторз» ответили шайбой Форментона. Основного времени в канадском дерби оказалось недостаточно, а за 17 секунд до конца овертайма Холл принес «Торонто» важные два очка.