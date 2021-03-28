Василевский сделал фееричный сэйв лезвием конька! Но чех, который не смог его пробить, разозлился и выдал суперматч

Российский вратарь проиграл вторую встречу подряд после впечатляющей победной серии.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Голы: Коулман — 7 (Рутта, Гудроу), 3:12 — 0:1. Марун — 4 (Колтон), 5:41 — 0:2. Пакетт — 4 (Нечас, Пеши), 22:24 — 1:2. Ахо — 15 (Нидеррайтер, Нечас), 23:26 — 2:2. Нечас — 8 (бол., Ахо, Свечников), 35:44 — 3:2. Жозеф — 9 (Марун), 40:22 — 3:3. Нечас — 9 (бол., Хэмилтон, Стаал), 56:07 — 4:3. Вратари: Раймер — Василевский (59:11 — 59:58). Штраф: 10 — 14. Броски: 40 (12+14+14) — 22 (11+7+4). Наши: Свечников (15.59/1/-1) — Сергачев (22.14/4/+1).

28 марта. Роли. PNC Arena.

До сегодняшнего дня в сокращенной регулярке «Тампа» еще ни разу не проигрывала три матча одной команде. Но, как известно, все когда-то бывает впервые. Регулярно треплет нервы действующему чемпиону «Каролина» Андрея Свечникова, которая по потерянным очкам уже обошла команду из Флориды и совсем скоро может возглавить Центральный дивизион.

«Лайтнинг» в шестой очной встрече с «Харрикейнз» выглядели потерянно. И если на старте парни Джона Купера были, как минимум, не хуже «банды придурков» и, казалось бы, комфортно повели в две шайбы после голов Блейка Коулмана и Патрика Маруна, то в конце первого периода и оставшиеся сорок минут позволяли хозяевам слишком комфортно чувствовать себя в своей зоне. В какой-то момент игровое преимущество «Ураганов» стало настолько велико, что команда Роба Бриндамора начала уверенно перебрасывать гостей в два раза. И вряд ли бы «Молнии» ушли на первый перерыв ведя в счете, если бы не роскошный сейв Андрея Василевского на Мартине Нечасе, который российский голкипер сделал ... лезвием конька!

Впрочем, «Каролина» отыгралась уже на старте второй двадцатиминутки, отгрузив два гола в ворота воспитанника «Салавата» меньше чем за минуту усилиями Себастьяна Ахо и передавшего привет бывшей команде Седрика Пакетта. Однако игру перевернули не они, а все тот же чешский технарь Нечас, просто разрывавший сегодня оборону «Тампы» и всю игру терроризировавший главного претендента на «Везину». Как бы ни был хорош Василевский, который раз за разом оставлял «Болтс» на плаву, но без дубля в его ворота разыгравшийся европеец со льда не ушел.

Nothing like a little fake shot pass. Well played, Nino Niederreiter. pic.twitter.com/wHPygei8rv — NHL (@NHL) March 28, 2021

Сначала 88-й номер команды из Роли снабдил партнеров двумя голевым передачами, заставив на пару с Нино Нидерайтером страдать защитников гостей в эпизоде с шайбой Ахо, а еще до конца второго периода вовремя оказался на добивании в большинстве и позволил «Харрикейнз» повести.

«Тампе» удалось ответить сразу же после старта третьего периода голом Матье Джозефа. Только ни игровое, ни территориальное преимущество гостям после нее вернуть не удалось, а уберечь от победной шайбы Нечаса в большинстве за четыре минуты до финальной сирены не смог даже стоявший на ушах Василевский, который впервые в сезоне проиграл два матча подряд.

Two goals tonight including this game winner.



What a night for Martin Necas (@necas88)! pic.twitter.com/mWZBEJzYeX — NHL (@NHL) March 28, 2021

«Даллас» — «Флорида» — 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Верхэге — 13 (Аччиари), 0:24 — 0:1. Гурьянов — 6 (Бенн, Хенли), 8:01 — 1:1. Клингберг — 6 (Линделл, Факса), 9:57 — 2:1. Верхэге — 14 (бол., Аччиари, Типпетт), 17:00 — 2:2. Верхэге — 15 (мен.), 37:40 — 2:3. Л'Эсперанс — 1 (Хенли, Секера), 43:00 — 3:3. Экблад — 11 (Юбердо, Верхэге), 64:50 — 3:4. Вратари: Худобин — Бобровский. Штраф: 6 — 6. Броски: 34 (8+8+12+6) — 28 (9+11+4+4). Наши: Гурьянов (18.11/4/+1) — -.

28 марта. Даллас. American Airlines Center.

Пока у Андрея Василевского в последние месяца все было хорошо, у Дениса Гурьянова все складывалось просто ужасно. Мало того, что его «Даллас» после неплохо старта упал на дно Центрального дивизиона к безнадежному «Детройту» и безуспешно пытается вернуться в зону плей-офф, так еще и с личной статистикой в этом сезоне абсолютная катастрофа. Причем регулярку воспитанник «Лады» начинал очень неплохо и в январе регулярно набирал очки. Только уже в начале февраля один из лидеров прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли просто потерялся. Поразительно, у нападающего, который в прошлом сезоне стал лучшим снайпером «Старз», в последних 23 матчах была всего одна заброшенная шайба.

Denis Gurianov finishes off the Benn setup to tie it up!#GoStars pic.twitter.com/SM8FnZDxpA — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 28, 2021

Последний раз Гурьянов забивал 14 марта и сегодня в матче против «Флориды», уверенно идущей в «зеленой зоне», отличился вновь, замкнув на пятаке пас Джэйми Бенна и сравняв счет на экваторе первого периода. Только в итоге шайба Дениса «Звездам» не помогла, а его команда обидно уступила в овертайме.